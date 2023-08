Ha sacudido a precandidatos de todo origen la condena que hizo el presidente de la República, al uso indiscriminado de anuncios espectaculares , los cuales comparó con estrategias de comida chatarra y hasta contraproducentes.

Cuestionado en la conferencia “mañanera” de este martes sobre los gastos de pre campaña realizados por el diputado Ignacio Mier, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó duramente que debería respetarse la ley, que la promoción anticipada de la imagen propia fuera de campaña es “indebida e ilegal”.

“Hay que combatir estas prácticas, dijo el mandatario. En Morena no utilizamos el dinero del presupuesto público para apoyar a ningún candidato ni a ningún partido”. Andrés Manuel López Obrador

La periodista que hizo la pregunta dijo que Ignacio Mier lleva tres años de pre campaña en todo el estado de Puebla ; con su fotografía y nombre se han colocado 600 anuncios espectaculares, con una inversión aproximada de 600 millones de pesos, denunció ante el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El presidente de la República expresó textualmente sobre la publicidad que “aquí hemos dicho que eso no solo es indebido e ilegal, sino resulta contraproducente porque la gente ya está muy informada, muy consiente, ya no se deja manipular, cuando ve un cartel o un espectacular, hasta ni se parece el futuro candidato o candidata, le quitan como 10 o 20 años, los maquillan. Eso no ayuda en nada”.

López Obrador hizo un símil entre este tipo de campañas, con la forma en que se promocionan los alimentos chatarra.

Inclusive, el presidente le pidió a la población que no se deje engañar ni sea víctima de la manipulación. “Infórmate, actúa con libertad. Tu voto es libre, es secreto, decide de acuerdo a tu conciencia, no por la publicidad”.

Regresando a la pregunta específica sobre el diputado Ignacio Mier, AMLO añadió que ya nada de “bebe, compra consume. La política es otra cosa, es un noble oficio”.