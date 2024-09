“Si tu Presidente romantiza la pobreza, es porque nunca quiere que salgas de ahí.” LeónEconomista, en “X”

¡Primero los pobres! Una de las mentiras del sexenio. Frase pegajosa por moralmente cierta y necesaria, lo que no le quitó lo vacua que fue realmente estos seis años. “Primero los pobres” ¿Cuáles de todos los que hay? Y, ¿en qué? ¿Para que reciban transferencias económicas, pero menos y peores servicios de todo tipo?

Porque más allá de las fanfarrias autorrecetadas y la tergiversada lectura de las cifras que ha arrojado este sexenio, lo cierto es que López Obrador ni siquiera eso pudo hacer. Me refiero a reducir la pobreza. Lo que presume como el más preciado de sus logros, no lo es tal. Y no lo digo yo, sino gente que sí sabe y que mide la pobreza de manera objetiva. Aquí algunos datos:

Este será el primer sexenio de este siglo en el que la pobreza extrema no bajará; de hecho aumenta en términos absolutos y relativos. (CONEVAL).

; de hecho aumenta en términos absolutos y relativos. ( ). 9.1 millones de mexicanos se encuentran en pobreza extrema (2018-2022, CONEVAL).

400,000 personas más cayeron en pobreza extrema. El porcentaje pasó del 7 al 7.1%, pasando de 8.7 a 9.1 millones de mexicanos ( Banco Mundial ).

). 50.4 millones de mexicanos (2022, CONEVAL) carecen de acceso a servicios de salud, contra 20.1 millones en 2018. El alza fue de ¡más del 150%!

Existe también un retroceso en el acceso a educación (sí, recibir pésima educación y ser una persona con deficiente educación también te hace pobre). En 2018, 23.5 millones de personas tenían rezago educativo; para el 2022, la cifra fue de 25.1 millones.

México es el penúltimo lugar de las economías con peor desempeño en América Latina para los últimos seis años (sexenio 4t) , con una tasa anual de expansión de sólo 0.98%, es la más baja desde el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) (CEPAL). Esto es un crecimiento acumulado de 5.9%. Y sí también, la falta de crecimiento no permite reducir la pobreza.

, con una tasa anual de expansión de sólo 0.98%, es la más baja desde el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) (CEPAL). Esto es un crecimiento acumulado de 5.9%. Y sí también, la falta de crecimiento no permite reducir la pobreza. A excepción de Argentina, los países de Latinoamérica con economías similares a las de México, registraron menores índices de pobreza en el mismo periodo.

Hay más:

El porcentaje de pobreza en nuestro país, de acuerdo con el último informe del CONEVAL, se incrementó. En el 2020, la pobreza en México se ubicó en 43.9% contra el 41.9% del 2018. Eran 51.95 millones de personas pobres en el 2018, los cuales se incrementaron con la pandemia y de forma posterior se redujeron el número de pobres a 46.9 millones de personas. Con lo cual, NO salieron de la pobreza 9.5 millones de mexicanos, como López Obrador señala.

en nuestro país, de acuerdo con el último informe del CONEVAL, se incrementó. En el 2020, la pobreza en México se ubicó en 43.9% contra el 41.9% del 2018. Eran 51.95 millones de personas pobres en el 2018, los cuales se incrementaron con la pandemia y de forma posterior se redujeron el número de pobres a 46.9 millones de personas. Con lo cual, NO salieron de la pobreza 9.5 millones de mexicanos, como López Obrador señala. Actualmente en nuestro país tenemos 46.8 millones de personas que son pobres, de las cuales 37.7 viven en pobreza moderada y 9.1 en pobreza extrema. Pero cuando analizamos las carencias sociales en México, estas cifras cobran vida y dejan ver una realidad apabullante. En 2022, al menos 64.7 millones de personas NO tuvieron acceso a la seguridad social, esto es el 50.2% de la población.

En salud, 50.4 millones de personas no están afiliadas/atendidas a ninguna institución de salud pública.

Mientras el rezago educativo logró que 25.1 millones de personas no concluyan la educación básica.

Recapitulando: (1) la pobreza extrema NO se redujo en este sexenio; a otros con ese cuento. (2) El acceso a los servicios básicos, como la salud pública, la educación, vivienda, infraestructura urbana empeoraron.

El gobierno de México usó de forma engañosa datos sobre la reducción de la pobreza recopilados por el Banco Mundial para afirmar que 9.5 millones de personas salieron de esa condición desde 2018 y que el país es líder internacional en ese indicador. Todo esto sin considerar en su publicación el nivel de pobreza a partir del cual se dio la reducción en cada país; tampoco la diferencia poblacional entre naciones y que el indicador que presumió se enfoca en ingresos, mientras que CONEVAL se encarga de medir oficialmente la pobreza en México considerando también las carencias sociales. Mismas que la frente, el pueblo bueno, tiene que subsanar utilizando ese dinero extra que recibe. En otras palabras, LA MEJORA EN LOS NIVELES DE POBREZA GENERAL SE SOBRE COMPENSARON POR EL AUMENTO DE POBREZA EXTREMA.

AMLO sacó otro truco de la chistera (diría Ricardo Anaya): con la mano derecha presume que los mexicanos han recibido más ingresos (pensiones, transferencias directas, becas, etcétera), pero con la mano izquierda nos ha quitado servicios básicos (acceso a la salud, medicinas, educación). Y los mayores ingresos no compensan los mayores gastos que está teniendo que hacer el pueblo.

Giro de la Perinola

(1) En el Segundo Piso de la 4t podrán dar las cifras que quieran —o inventarlas o no darlas— porque ya no habrá CONEVAL ni para contar ni para comparar. No habrá forma de saber si un programa y/o política pública sirve o no.

(2) Insisto, los asesores de Claudia de verdad no la quieren nada. O no saben leer. De gira con López Obrador en Chiapas dijo que este ya NO era el estado más pobre de nuestro país. Noticia: sigue siendo el estado más pobre. También el que tiene mayor incidencia de pobreza laboral, mayor informalidad laboral y el de menor escolaridad. El 74% de los chiapanecos viven en situación de pobreza. El 74% y el 46% en pobreza extrema. (CONEVAL e INEGI)