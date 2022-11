El error del alcalde José Paz López Elenes fue admitir que no estaba cerrado a ninguna opción. En mi opinión, una pifia que representa un retroceso. Cualquier cosa que haga como estrategia de contención, lleva ya la marca de retroceder ante una evidente imprudencia.

La realidad es que no debe estar abierto a todas las posibilidades. Hay temáticas que simplemente no caben. No es negar la realidad. Eso, no hace falta. La realidad nos azota a la cara todos los días. Porque hay dolor y sufrimiento en esa cotidianeidad tan real como lacerante. Esa realidad se atiende con trabajo, creatividad, idea, tesón con valentía. Para combatir el estigma con el que día a día cargan los habitantes de la sierra de Badiraguato ayudan muchas cosas excepto un Museo del Narco.

Hay que reconocer, que de esa tierra salieron hombres que por falta de oportunidades, decisión personal y circunstancias de la vida eligieron un camino sinuoso labrándose un nombre en el mundo de la ilegalidad. Un mundo que atrae miradas, vende artículos, genera música, inspira series de televisión y películas pero que, No lo es todo para la gente de la sierra.

Sin embargo, de Badiraguato debemos exportar maderas preciosas que se producen en ese maravilloso ecosistema. Minerales que son extraídos por gente trabajadora en lo recóndito de la cordillera de la Sierra Madre. La producción agrícola y ganadera. Debemos exhibir nuestro arte, música, y gastronomía. Mi tierra, tiene mucho para dar y mostrar. La invitación a disfrutar de los paisajes en la sierra y las actividades de ecoturismo es permanente.

Hay temas que simplemente no son propios para el impulso de la cultura en una comunidad como Badiraguato. El alcalde José Paz debería saberlo. Concediendo que sacaron de contexto sus dichos, no debió dejar abierta la posibilidad de tener un Museo del Narco en el municipio alteño.

Enumere usted la lista de temáticas que no deberían abordarse en un recinto de exhibición cultural en Badiraguato y esa es la lista que, por sentido común, el presidente municipal debió vetar desde el inicio. Si bien resulta inverosímil pensar que pudiera hacerse un museo sobre el petróleo, industria aeroespacial, o temáticas marinas. El tema del narcotráfico tampoco es una opción.

¿Por qué no insinuó un museo de minería?, ¿Por qué no en uno de la música?, ¿De historia regional?, ¿Religioso?, ¿De arte local?, ¿De producción agropecuaria y ganadera?

Utilizando la creatividad y atendiendo la recomendación de verdaderos expertos en el tema -no los que parece que aconsejan al edil- se puede generar un espacio con contenido cultural importante, atractivo y verdaderamente de referencia regional.

Por ejemplo: un lugar en el que se puedan exhibir, los impresionantes y destacados trabajos artísticos de Ana Serrano, una joven de Badiraguato que ha colaborado con Disney, Pixar y también con la súper estrella del pop Katy Perry.

Estoy segura que el gran número de músicos badiraguatenses aportarían cosas interesantes.

El General Teófilo Álvarez Borboa es parte de la historia y de los personajes más reconocidos con sus orígenes en el municipio serrano. Su vida y obra es un elemento digno para el museo. El finado ex alcalde Óscar Lara, con su vena literaria debe haber dejado algún par de objetos dignos de exhibición. Sus libros y su investigación, deberían ser un legado cultural para las generaciones.

El alcalde José Paz López, de extracción pasista, recién cumplió un año al frente del municipio. Preso de sus errores, tiene tiempo para recomponer. Gobernar con soberbia y displicencia no es recomendable. El lamentable estigma contra el que luchamos los badiraguatenses no se va resolver aupando ni exaltando la narco-cultura desde el gobierno municipal. Debemos ir en una ruta diametralmente opuesta. La ruta de la educación, la cultura, el trabajo, progreso y el bienestar social de las familias.

El edil, con dos años restantes de su mandato, debería estar menos preocupado en su reelección. Es menester de su cargo estar más centrado en darle resultados a la gente que en pleitos estériles con su única diputada en el Congreso del Estado.

Al final, el Museo del Narco no será. Y los dichos del munícipe quedarán en el anecdotario popular. En esta ocasión, el gobernador Rubén Rocha Moya y el Secretario Enrique Inzunza salieron al paso en su Twitter para negar la posibilidad de la creación del “museo del narco” en su natal Badiraguato. Aprovecharon para ponderar lo positivo de su gente. Un acierto de ambos atajar un tema que ya estaba en la agenda nacional en diversos medios.

Vanessa Félix | Twitter: @vanessafelixmx