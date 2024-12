“La verdad no lleva a la fortuna, ni el pueblo da embajadas, cátedras ni pensiones.” JEAN JACQUES ROUSSEAU

Las pasiones que despierta ‘El Innombrable’ no las logra ni Obama… Al respecto, triste papel que ha desempeñado el expresidente al ponerse a exclamar que “él es desempleado y que además no cuenta con pensión”. Pero también lamentable el espectáculo de ‘los otros’ al responderle —y mal— desde el oficialismo.

Dejemos las cosas claras:

(1) Hay que recordar que, para ser pensionado, primero se requiere no trabajar/dejar de trabajar/retirarse. Esto es, en sentido estricto, ser desempleado… En otras palabras, una cosa lleva a la otra, así que no caigamos en cuestionar obviedades.

(2) La idea equivocada que plasma Salinas de Gortari vino seguida de otro error por parte de la presidenta Sheinbaum. No es correcto que la jefa del Estado mexicano confunda o quiera confundir al respetable, así sea como recurso de propaganda populista.

De hecho, hay temas que una presidenta científica ni siquiera se debería prestar a polemizar. Este es uno de ellos. En todo caso, que lo haga el Ejecutivo federal desde la dirección del ISSSTE, comandada por Martí Batres, dado que Carlos Salinas fue funcionario público federal prácticamente durante toda su vida laboral.

(3) Si me preguntan, ni Salinas de Gortari ni Ernesto Zedillo (nunca la quiso) ni Vicente Fox ni Felipe Calderón ni Enrique Peña Nieto ni López Obrador merecen tener una pensión vitalicia, extraordinaria y multimillonaria como expresidentes. Lo cierto es que tampoco la del Bienestar, esa que Claudia le ofreció a Salinas ayer.

La que sí merecen, pero además es su derecho, es la de retiro. Esto es, la que es garantía de cualquier extrabajador que cotizó en el IMSS o en el ISSSTE, ya sea que viva fuera o dentro del país. Los anteriores mandatarios, dado que trabajaron en el gobierno federal y conforme a la ley están en edad de retiro, y habiendo estado adscritos a los servicios del ISSSTE, sería dicha institución la que debería facilitarles la tramitación y pagarles su pensión.

(4) Si nos ponemos estrictos, mismo en el Instituto se solicita cierta edad cumplida y determinado número mínimo de años trabajados en la función pública federal (diez) para otorgar la pensión completa. Si los años trabajados fueron menos, el Estado otorga una parte proporcional de la pensión de retiro. Salinas de Gortari, por muy mal que le caiga o no a la primer mandataria, tiene derecho a una cuantiosa pensión por parte del sistema publico de Seguridad Social. (De nuevo, si a mí me preguntan, tiene incluso más mérito que la reciba él que López Obrador).

¿Que Claudia quería contestarle a Carlos Salinas? Ganas no faltan de debatir con quien impulsó el ‘efecto tequila’ o ‘error de diciembre’, pero podía haberle puesto un tapón que fuese cierto y correcto: que Salinas debía haber solicitado su pensión de retiro que le corresponde por ley y no andar de chilletas.

Así que separemos el discurso cuatrotero y demagógico de lo cierto: nos caiga bien o no el tipo, haya lujos o no, dobles —y hasta triples— nacionalidades o no, la pensión de retiro del sistema de seguridad social un derecho para quienes cotizaron.

Doble tache para la señora Sheinbaum haber caído en el ardid de comentar una entrevista que se le realizó a Salinas hace ya más de un año y encima dejando fuera lo que se refiere a que el exmandatario no cobraba su pensión especial como expresidente desde 2001, años antes de que López Obrador las eliminara.

¿Por qué desinformar a la presidenta?, ¿por qué perder su tiempo y el nuestro en algo que no es cierto? ¿Por qué dejarla tan mal parada en un tema tan delicado como es el de las pensiones? Ya van varias metidas de pata y, a diferencia de lo que ocurría con Andrés Manuel, a Claudia ni se les resbalan ni se le dejan pasar.

La presidenta Sheinbaum tiene en “su” equipo gente que no la quiere y que lo que quiere es hacerla quedar mal. Y no es la primera vez que mete el pie en el tema de las pensiones. Hace no mucho, en la mañanera, se cuestionó a Gabriel Quadri cuando tramitó su pensión del Bienestar. Nuevamente, más allá de las ideologías, partidos y votos legislativos, todos los mexicanos conforme a la Constitución, una vez cumplidos los 65 años, pueden tramitar esta otra pensión. Así lo determinó… ¡Morena!

La presidentA debiera comentar, discutir temas conforme a su investidura, lo demás está de más y encima le va mal. ¿Claudia tiene gente en la Presidencia o solo están “pensionados”, cobrando sin trabajar?