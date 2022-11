PROMETEO

De marcha en marcha, cual es la que lleva el rumbo de negocios en México . Es la interpretación del entorno económico y financiero de las empresas. Tanto sus proveedores como sus clientes y acreedores, buscan y deben conocer la situación de la organización y hacia dónde se dirige. Para poder reconocer la condición de negocio en marcha, es necesario identificar los riesgos que pueden llegar a acabar con la empresa.

México cuenta con una base de 82 millones de causantes (personas y empresas), más que toda la población de Alemania o el doble de toda la de España o la Argentina. Sin embargo, el número de contribuyentes que paga impuestos es el más bajo de los países miembros de la OCDE, con solo el 13% del PIB con relación al 30% que representa la media de los países miembros de la OCDE. Por lo que la recaudación es muy baja para hacer frente a las necesidades socioeconómicas.

No por estar inscrito en el padrón del SAT significa que paguen impuestos, pues en el país se ha generado una especialización en la evasión o elusión, ya sea por estrategias fiscales sofisticadas o bien por la alta economía informal, la cual incluso se incentiva en nuestro país desde hace décadas.

Brasil y Argentina recaudan el 33% y 29% respectivamente de su PIB, por lo que países de la región, aun con sus situaciones económicas particulares, tienen un proceso de recaudación de mayor nivel que México, en especial por tener una menor economía informal que aquí es de niveles del 60% de la población económicamente activa.

Con datos del SAT, hay 48 millones de asalariados, 31.7 millones personas físicas dados de alta no asalariados y tan sólo 2.3 millones son empresas. De las empresas solo 12 mil son grandes contribuyentes. Así que más del 95% son MIPYMES, que finalmente son las que generan el 80% del empleo formal asalariado. La información de estadística se puede consultar con la liga anexa con cifras históricas y actuales del SAT.

Así pues, la marcha del país y los negocios refleja el porqué de las cosas, baja inversión en infraestructura, gastos disminuidos de salud, educación y desarrollo social, son producto de la baja recaudación de personas físicas por la economía informal, los bajos salarios que son los que si recaudan en automático, por lo que la precarización de salarios promueven la economía informal y si por otra parte la estructura fiscal de algunas empresas tiene un enfoque evasivo que es protegido por los criterios judiciales con relación a los derechos humanos para acotar la prisión preventiva. En los USA, Alemania, Inglaterra, Japón, Francia que son países de gran desarrollo, existe la prisión directa por evasión y defraudación fiscal con prisión promedio de cinco años.

Ahora bien, por otra parte el SAT cuenta con una imagen de corrupción y acoso, que el Presidente López Obrador no reconoce, pues para él, todo ello ya se acabó, sin embargo esa no es la realidad, el acoso y abuso de autoridad con los contribuyentes cautivos sigue siendo una percepción general, obtener citas o lograr una entrevista de aclaración son meramente ilusorios a menos que haya metálico por debajo de la mesa, pues las estructuras medias y bajas de la burocracia mexicana siguen igual que siempre, solo se acomodan a los nuevos tiempos y del líder en turno. Miles de anécdotas en todo el país con relación al SAT.

Los negocios en marcha o de reciente creación, deben estar atentos a temas, fiscales, laborales, mercado, riesgo financiero y pandemias. Por lo que deben buscar el equilibrio, continuidad operativa, certeza del negocio, desarrollar y cuidar a tu gente clave, mentalidad positiva, manejar con prudencia el crecimiento, flujo no es rentabilidad., mantenerse en el mercado, no tener miedo, rompiendo paradigmas y seguir intentándolo.

Podemos tener gobiernos bien intencionados, que identifican bien la problemática, pero que a la hora implementar y ejecutar, se van por la lealtad y afinidad de sus grupos, no por la capacidad y resultados probados. No todos son méritos académicos de alto perfil o fidelidad política, cada sexenio se reinventan y acomodan posiciones improvisadas en áreas y dependencias clave. Por ello tenemos un estado de derecho cuestionado por su inseguridad jurídica, la baja recaudación histórica, la promoción de la informalidad, limitada rendición de cuentas y la falta de inversión productiva.

Somos una economía poderosa del mundo (14ª), una población cercana a 130 millones de habitantes, logística marítima, aérea y terrestre competitivas y privilegiadas por nuestra geografía, tratados comerciales importantes, sector exportador y turístico reactivándose, lo que abre la visión al empresario de todo tamaño, hasta ahora los que mejor lo han aprovechado son las grandes corporaciones nacionales y extranjeras.

El empresario mexicano debe estar activo, no contamos con gobiernos que promuevan el desarrollo del sector privado a no ser por el capitalismo de compadres, todo es acoso y trabas burocráticas, no de ahora, sino de los 80s a la fecha, por lo que su participación en una economía de mercado que es la mexicana, si bien imperfecta, es la nuestra, en donde buscamos crecer y salir adelante pese a los obstáculos locales y los de afuera para continuar con un desarrollo empresarial sostenido.

Los que sabemos del esfuerzo como empresarios de llevar a cabo la continuidad de los negocios, de pagar impuestos, pagar prestaciones y defender derechos legalmente, son los elementos que nos impulsan a seguir con el negocio en marcha.

Twitter: @MarioSanFisan | PROMETEO (previsión/prospección) | CEO FISAN SOFOM ENR

Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios. Ex Presidente Nacional AMFE corporativo@fisan.com.mx