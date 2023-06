Seamos sinceros y claros, no veo por ningún lado a alguien que le pueda hacer sombra a Morena en el 2024. Veo a los actuales lideres de los partidos perdidos en vender falsas ilusiones a sus correligionarios. Creo que los lideres de los partidos deben de ser unidos en las derrotas y no dejar al candidato solo cuando esta anunciando la derrota, así como estuvieron cuando se anuncio la posible victoria.

Me pareció poco profesional como dejaron sola a la candidata Alejandra del Moral para ir a felicitar al candidato de la alianza en Coahuila el único estado que sigue siendo gobernado por el PRI desde hace casi 100 años.

Veamos fríamente los números. Coahuila y Durango no representan ni el 5% del PIB del país. No son mas del 3.5% de la población. El PRI en esos estados se volvió como un mal necesario porque lo que ofrecían los otros era mas malo que lo que ofrecían los que estaban en el poder. Ganar en un estado donde Morena no le acaba de entender al pensamiento de la gente es casi casi como un partido de 6to A contra 2do B.

La alianza puede dejar de ser alianza pronto porque perdieron el ultimo gran bastión de la ahora oposición. No se si les falto encontrar un candidato con un perfil mas priista o los mexiquenses realmente estaban cansados de los casi cien años del PRI en el poder. Con esta derrota Alito Moreno seguramente pensará en ir solo a las presidenciales porque los candidatos con los que ha salido en alianza no han dado el ancho en los lugares donde la elección es importante para sentar bases para las presidenciales.

Veo los videos de Marko Cortez y los de Santiago Creel y me dan hasta ternurita. Muchas palabras y no veo a un candidato que pueda alcanzar a los de Morena en los 300 y tantos días que faltan para la elección.

Es increíble que Creel ande buscando razones por las que perdieron el Estado de México. Ahora resulta que todas las encuestas estaban mal y estaban pagadas. También perdieron por los que no votaron. Son las excusas que da cualquier DT de futbol al momento de perder un partido. Que si marcaron mal los árbitros porque están comprados, que jugamos como nunca pero perdimos como siempre. Ahora sacaron la suma de los votos de Coahuila y Edo Mex para crear una falsa estadística que la suma de las dos votaciones da prácticamente un empate.

Queridos amigos de la oposición, por favor no alucinen con victorias falsas y sumas aritméticas imaginarias. Para que se tenga una real competencia tuvieron que entrenar y duro al candidato que va contra el que sea que va a lanzar Morena, y ya van tarde. Que si el presidente promociona o no a las famosas corcholatas, pues es algo que ya saben que existe y contra lo que tienen que luchar.