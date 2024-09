¿Cuál es el estado o la condición en la que se encuentra la oposición política en México, hoy? Podríamos describirla o definirla y dar cuenta de su situación actual por medio de percepciones o intuiciones ciudadanas. Aunque quizá no sea posible, por ahora, conocer las causas de esa situación o estado prevaleciente, sí podríamos, sin embargo, aproximarnos a una caracterización en torno a este fenómeno político y social.

Para ello, pregunté a amigas y amigos, a través de redes sociales, acerca de cómo definirían o describirían en una palabra a la oposición política mexicana, hoy. Cabe resaltar que incluí en este ejercicio indagatorio no académico a amigas y amigos que son simpatizantes de la oposición, autoproclamados “neutros” y a declaradamente anti “4T”, además de simpatizantes o partidarios del “régimen de la transformación”.

¿Cómo es y cómo está la oposición en México, hoy?

A continuación se presenta una lista de palabras recibidas, que no tienen la intención de ofender, calumniar, denostar ni lesionar verbalmente a nadie, sino que sólo son ideas que describen o definen a la oposición política en México, hoy, a finales de septiembre de 2024, cuando el país está a punto de vivir el triunfo de una expresión de la izquierda democrática, partidista, (Morena), que se ha aliado con institutos políticos tan diversos como el PT y el Verde Ecologista, en una coyuntura política de la inminente toma de posesión legal, legítimo, constitucional, del poder ganado y ratificado en urnas, y que encabezará la doctora Claudia Sheinbaum Pardo , presidenta electa y que a partir del martes 1 de octubre será la presidenta constitucional de México.

Palabras recibidas

La oposición es o está: obcecada, confundida, retrógrada (2 menciones), ojos cerrados, despersonalizada, odiosa, corrupta (2 menciones), indecente, desleal, mentirosa, acomodaticia, paralizada, desmovilizada, desnuda, traicionera, vende patrias, derecha sin izquierda, oscura, conservadora, vociferante, imprecisa, destemplada, interesada, en crisis, antipopular, anti solidaria, no empática, soberbia, sin timing político, sin liderazgos inteligentes, mediocre, arrogante, elitista, clasista, discriminatoria, racista (2 menciones), burlona, sin identidad, disfrazada, pesimista, catastrofista, adversa, contrariada, chueca, advenediza, tecnocrática, tergiversadora, aburrida, reaccionaria, ortodoxa, anti cambios, mala leche, pro odio, desmemoriada, confusa, huidiza, amagadora, amenazante, pro muerte, amargada, escandalosa, veleta, innecesaria, insensible, impositiva, autoritaria, moralmente miserable, política e ideológicamente derrotada, vengativa, ambiciosa (2 menciones)…

Acaparadora, anti intelectual, ignorante (2 menciones), gritona, visceral, extraviada (3 menciones), mezquina, abyecta, estúpida, en la lona, cómplice, envilecida (2 menciones), atrasada, anodina, vacua, torpe, limbo, anacrónica, ridícula, inexistente (2 menciones), desfondada, acéfala, difusa, inconsistente, débil, nula, errónea, obsoleta (2 menciones), rebasada, reducto del neoliberalismo, encapsulada, inexperta, pusilánime, arrodillada, cínica (3 menciones), inescrupulosa, antipatria (2 menciones), desgraciada, indigna, amenazada, jodida, decadente, versus, intransigente, renegada, desigual, ardida, desarticulada, irresponsable, resentida, antidemocrática… Miserable, mocha, monárquica, virreinal, falaz, perniciosa e incongruente.

Reconozco que no todas ni todos los opositores políticos al gobierno de la “4T” se describen con estas palabras, no. A algunos les queda bien el chaleco o el saco, pero a otros no, o no tanto.

La oposición en México, un fenómeno de cien caras, podría contra argumentar y decir que hay defensores o simpatizantes del gobierno en turno que también caben en algunos de estos términos como traición o desmemoria, por ejemplo. De acuerdo. Sin embargo, la oposición política en México, en el futuro cercano, habrá de analizar y reflexionar acerca de cómo fue su actuación y por qué durante los últimos seis años ha sido vapuleada en el ámbito electoral.

En lo territorial y lo político ésta ha sido derrotada en 24 o 25 entidades federativas, de 32, y no ha logrado ganar la jefatura de la CDMX . Ha perdido la mayoría calificada en el Congreso de la Unión (Senado y Cámara de Diputados federal), en congresos locales, en la disputa de presidencias municipales o en alcaldías. Así mismo, la dirigencia chucha del Partido de la Revolución Democrática (PRD), o lo que quedaba de éste, se alió con la oposición (PRI y PAN) y el resultado fue su desaparición. ¿Qué pasó ahí? Éste es otro caso de análisis e investigación, sin duda, como campo de problematización.

Si bien en un análisis de coyuntura política no es válido etiquetar, calificar ni descalificar a los actores sociales y sus programas, porque lo que generalmente es aceptado en ciencias políticas y sociales es ejercer la crítica con argumentos razonados y con información precisa, fundamentada en hechos, ello con la finalidad de exponer ideas y ponerlas a debate, para comprender acontecimientos y procesos sociales, para abrirse a la deliberación pública y, en fin, para examinar críticamente los lenguajes y las líneas discursivas, implícitas y explícitas.

Una manera de reconstruir narrativas políticas se pude dar a través del cuestionamiento a ciudadanos y ciudadanas acerca de lo que piensan y perciben acerca de los institutos políticos y sobre el contenido de sus programas, métodos y principios. De eso trata este breve ejercicio.

¿Qué otras palabras describen o definen a la oposición política en México, hoy?

