Dedico esta columna a la diosa griega Demoscopía, a su marido el semidiós Periscopio y a su amante el demiurgo Caleidoscopio. Tales deidades, ni hablar, en el proceso electoral presidencial de 2024 no guiaron ni inspiraron a algunas personas de la comentocracia: √ El periodista líder de radio y muy destacado en televisión Ciro Gómez Leyva. √ El columnista y analista de la tele Leo Zuckermann. √ El escritor Héctor Aguilar Camín. √ El anarquista metodológico Jorge Castañeda. √ El intelectual Enrique Krauze.

Inscripción tallada en piedra en el inframundo maya: “No hay encuestadores malos: hay encuestadores que se venden y políticos que los compran... y medios e intelectuales que les dan vuelo jugando el clásico Tío Lolo, el pariente que siempre se hace pendejo solo”.

El pasado 2 de junio publiqué el artículo “Encuestas SDPNoticias: Claudia presidenta, Morena gana 7 estados; 1 PRIAN; 1 MC”. El texto lo encabezaba una imagen realizada por Eduardo Díaz, de SDPNoticias:, que abiertamente hablaba de “pronósticos”. Debajo de la ilustración escribí lo siguiente: “Pronósticos 2024. Ya veremos si salimos bien o si salimos mal”.

Pronósticos 2024. Ya veremos si salimos bien o si salimos mal

Sintetizo enseguida tales pronósticos basados en encuestas de MetricsMx:

Pronóstico para la presidencia de México : Claudia Sheinbaum gana con 36.5 puntos porcentuales de ventaja. ¿Qué ocurrió en la realidad? Claudia ganó por más de 30 puntos de ventaja

: gana con 36.5 puntos porcentuales de ventaja. Claudia ganó por más de 30 puntos de ventaja Pronóstico para la CDMX : triunfo de Clara Brugada , de Morena. ¿La realidad? Ganó Brugada.

: triunfo de , de Morena. ¿La realidad? Ganó Brugada. Pronóstico para Jalisco : triunfo de Pablo Lemus , de Movimiento Ciudadano. ¿La realidad? Ganó Lemus.

: triunfo de , de Movimiento Ciudadano. ¿La realidad? Ganó Lemus. Pronóstico para Veracruz : triunfo de Rocío Nahle , de Morena. ¿La realidad? Ganó Nahle.

: triunfo de , de Morena. ¿La realidad? Ganó Nahle. Pronóstico para Puebla : triunfo de Alejandro Armenta , de Morena. ¿La realidad? Ganó Armenta.

: triunfo de , de Morena. ¿La realidad? Ganó Armenta. Pronóstico para Yucatán : triunfo de Joaquín Huacho Díaz , de Morena. ¿La realidad? Ganó Huacho Díaz.

: triunfo de , de Morena. ¿La realidad? Ganó Díaz. Pronóstico para Guanajuato : triunfo de Libia García , de PRIAN. ¿La realidad? Ganó Libia.

: triunfo de , de PRIAN. ¿La realidad? Ganó Libia. Pronóstico para Tabasco : triunfo de Javier May , de Morena. ¿La realidad? Ganó May.

: triunfo de , de Morena. ¿La realidad? Ganó May. Pronóstico para Morelos : triunfo de Margarita González , de Morena. ¿La realidad? Ganó Margarita.

: triunfo de , de Morena. ¿La realidad? Ganó Margarita. Pronóstico para Chiapas: triunfo de Eduardo Ramírez, de Morena. ¿La realidad? Ganó Ramírez.

Los pronósticos los sinteticé en una tabla sencilla. La reproduzco y luego presento otra tabla para comprar los resultados de MetricsMx con lo que ocurrió en las elecciones de gobernadores y gobernadoras:

Encuestas MetricsMx para SDPNoticias

MetricsMx en las gubernaturas

Dije el último día en que se podían publicar resultados de encuestas:

“Hoy terminan las campañas electorales. Como en otras ocasiones, las encuestas han sido protagonistas principales. Se les juzgará después de las votaciones”.

“¿Habrá castigos para las empresas que fallen? Solo uno: el descrédito”.

“He elaborado este artículo con la intención de facilitar la tarea de que se juzguen las mediciones que hicimos en SDPNoticias. Si nos va bien, espero que se reconozca nuestro trabajo. Si nos va mal, lo admitiremos y nos esforzaremos para mejorar”.

Creo que nos fue muy bien: MetricsMx, que solo publica sus resultados en SDPNoticias, fue una de las tres encuestas que pronosticaron la victoria de Claudia Sheinbaum por más de 30 puntos porcentuales de diferencia sobre la candidata que quedó e segundo lugar, Xóchitl Gálvez.

Enseguida una tabla en la que se compara la eficacia del pronóstico de MetricsMx comparado con los pronósticos de otras 11 empresas especializadas en estudios demoscópicos:

Eficacia de MetricsMx (SDPNoticias) en la presidencial 2024

Aclaro que la diferencia con el margen de victoria del INE la pude haber presentado en números absolutos (en positivo), pero por recomendación de los expertos consideré relevante incluir el signo porque evidencia qué tan arriba (+) o qué tan abajo (-) se quedó cada empresa encuestadora del resultado oficial.

Conclusión :

Las peores encuestas no se realizan en vivienda. Una se aplica en internet, la de México Elige, y otra es telefónica con robot, la de Massive Caller. Estas dos casas encuestadoras deben dejar de ser tomadas en serio por políticos y periodistas expertos en imitar al Tío Lolo. ¿No les parece que ya han fallado demasiados veces?

Dos empresas que acertaron al margen de victoria por más de 30 puntos de Claudia Sheinbaum son de vivienda, Mendoza Blanco y Asociados y De las Heras Demotecnia (La Vanguardia, de España); la tercera mejor encuesta fue telefónica de robot, la de MetricsMx (SDPNOticias).

Otras encuestas de vivienda atinaron a la candidata ganadora pero se quedaron lejos de los 30 puntos de ventaja: Covarrubias y Asociados (El Heraldo de México), Mitofsky (El Economista), Enkoll (El País), Reforma, Buendía & Márquez (El Universal), Parametría y El Financiero.

Quiero destacar que en los procesos electorales locales de 2022 y 2023 las mediciones de MetricsMX (SDPNoticias) estuvieron entre las mejores. Este 2024 de nuevo demostramos objetividad y profesionalismo, ¿o alguien está en desacuerdo?

Una diferencia importante entre nuestras encuestas telefónicas de robot y las de vivienda es el costo. Las de MetricsMx son muchísimo más baratas que las aplicadas cara a cara casa por casa. En efecto, este fue un anuncio comercial.

En fin, me pregunto si los Ciro, Zuckermann, Aguilar Camín, Castañeda y Krauze, entre otros integrantes de la comentocracia que tantas encuestas fallidas difundieron, ya voltearán a ver lo que hace MetricsMx y publica SDPNoticias. No es que me quite el sueño si nos pelen o nos siguen ignorando: solo apunto que deberían ser intelectualmente más honestos y reconocer el mérito de quien lo tiene y las faltas graves de quienes hacen su trabajo sin método o sin ética.