Leo en el X de Alicia Alarcón (@AliciaAlarcon) un comentario sobre la obra de Dante Aligheri, “La Divina Comedia” y me encuentro algo que parece representar lo que pasa en el congreso de Nuevo León.

Dice Alicia, el peor pecado para Aligheri es la traición. Los traidores están en el último circulo del infierno que es el más rudo. En este círculo se queman y se congelan alternadamente. Además, en este círculo están los políticos que traicionaron y mintieron a su gente para beneficiarse de ellos.

¿Ya vio la pachanga que traen los diputados locales de Nuevo León?

El lunes hicieron dos tomas de protesta donde simularon que Rosaura Guerra asumía la curul de la diputada priista Alhinna Vargas. Vargas renunció en septiembre y pidió regresar en febrero, pero no ha regresado al Congreso. Los motivos de la renuncia son de salud.

Hasta ahí todo bien, pero esto es donde se revuelve la cosa. Imagine que usted vota por un candidato que representa a un partido porque el partido es el que representa su visión y su sentimiento político. De repente, por obra y magia, el diputado al que había elegido se cambia al partido de moda porque sí. Le avisaron a los votantes las razones y motivos por lo que cambiaron, seguramente no.

Bueno, la lección es que los diputados se cambian, veletas traicioneras. Pero la ecuación se hace mas complicada. Salen los diputados a buscar una reelección y resulta que los suplentes se cambian de partido. ¿Cómo? La suplente de Alihinna Vargas no es del mismo partido de Alihinna sino de MC. Es tan incomprensible como que en un partido de futbol Gignac, estando en la banca de los Tigres, entre como cambio de Berterame, que juega en Rayados, en un Clásico.

Mire, quiero creer (pues no estoy tan seguro) que los diputados locales tienen la preparación, los conocimientos y la intensión de ayudar a las personas que representan. Al parecer estoy equivocado con un buen número de ellos.

El teatro que están haciendo los diputados del MC se parece al que hizo nuestro querido Cabecita de Algodón cuando tomo protesta como presidente legítimo de México en esas elecciones que perdió con Felipe Calderón.

Pues ya a las 10:38 am del lunes le tomaron protesta a la suplente de Vargas que no es del mismo partido y que le daría la mágica mayoría a los Naranjas en los últimos 6 días que van a sesionar pues al parecer se acaba el periodo ordinario el Día del Niño.

Después de faltar más de 45 días a sesionar al Congreso se les ocurre ir para tomar protesta a una diputada, pues que guapas y guapos. Además, no fueron todos, faltaron 4 diputados naranjas a la fiesta de la ahora diputada Guerra.

En la escuela, al menos en la Prepa y Universidad donde estudie, no se podían tener más de 4 faltas en materias que se daban 3 días a la semana. En el contrato laboral de cualquier trabajo hay una cláusula donde no se puede faltar más de una semana sin tener una justificación. Es más, si alguien falta solo una vez, los de RH los buscan para saber porque faltaron.

Los diputados del MC están para ponerlos en Alerta Amber porque no se han aparecido en más de 45 días.

Mientras este espectáculo acaba, esperamos las elecciones. ¿Usted votaría por alguien que se anda con estas chiflazones y traiciones? Yo no, pero yo no voto en Nuevo León. ¿Nueva Política? No manchen.

Mientras tanto, el ultimo circulo de la Divina Comedia de Aligheri está esperando a varios de los artistas de este circo.