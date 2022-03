La mujer, protagonista de su camino

Les platico: Los dos ballets neoclásicos contemporáneos presentados ayer por el Ballet de Monterrey celebran el reflejo de la luz en figuras y movimientos.

Celebran también a la mujer, y celebramos la llegada de una nueva etapa de la pandemia, al decretarse que ya podemos circular al aire libre sin cubre bocas en espacios abiertos y que no se tomará la temperatura en establecimientos, con excepción de las escuelas.

De todos modos, la gran mayoría de quienes asistimos a la primera de las cinco funciones de “Prisma y Transpoint” traíamos cubre bocas y decidimos por nuestro propio peculio mantener la distancia y precauciones habituales de los pandémicos días que nos toca vivir.

Nos vamos a tener que ir acostumbrando a esta faceta y seguramente motivará a muchos a salir de los encierros a los que nos ha sometido el bicho y sus congéneres. Que si el Covid, que si el Ómicron, que si las demás variantes…

Sin duda que celebramos igualmente esta bocanada de libertad dentro de las que vapuleadamente tenemos en este País y muchos municipios, como la sede de estas funciones, San Pedro Garza García.

Thiago

La etapa de Thiago Soares como director artístico del Ballet de Monterrey se está consolidando tras su llegada a esta institución en junio del año pasado.

Este brasileño, ex bailarín principal del Royal Ballet de Londres y con más de 20 años de carrera, tomó la batuta del BM con la misión de encaminarlo al regreso paulatino a la normalidad.

En su primera aparición pública, Thiago expresó: “Agradezco el recibimiento. Estoy contento del cambio mundial y poder hacer arte y encontrar gente que cree en el arte. He pasado mi vida en un estudio de ballet con muchas compañías y directores; será un gusto compartir diferencias y aprender la cultura local”.

De la “Edad de oro” al “oscurantismo”

A diferencia de lo que ocurre en otras latitudes de nuestro País, Nuevo León se había rezagado en cuanto a manifestaciones culturales… hasta que llegaron Mauricio Fernández, Enrique González Cisneros y Ricardo Marcos, quienes condujeron a la entidad a una auténtica “edad de oro” de la cultura:

Mauricio como alcalde de San Pedro Garza García; Enrique en la secretaría de cultura del mismo municipio y Ricardo al frente de CONARTE.

Pero apenas se fueron los dos primeros y llegó la “edad del oscurantismo” al otrora municipio modelo de México, alcaldeado por Miguel Treviño.

Y al no ser considerado Ricardo para la secretaría de cultura del gobierno de Samuel García, todavía estamos esperando que la nueva titular de ese giro -Melissa Segura- dé pie con bola.

Cierto, hay un montonal de organismos privados y semi públicos que supuestamente le mueven a ese caldo -como el Patronato del Festival de Santa Lucía- pero como que muchos de ellos tomaron la pandemia de pretexto y se durmieron en sus laureles.

Lorenia Canavati es una buena adquisición de dicho Patronato y estoy seguro de que ahora que regrese de Dubai y se sacuda las arenas de los desiertos de por allá, retomará su función con renovados bríos, que bastante falta le hace esto a la moribunda cultura que vivimos en estas bárbaras y sedientas comarcas del norte.

Ricardo se ha refugiado en sus gestiones como promotor cultural privado y fue un acierto notable de la UANL incorporarlo como presentador de las funciones de ópera del MET de NY en el Teatro Universitario.

Celso José Garza, secretario de extensión y cultura de la UANL, se anotó los dos logros: haberle ganado al ITESM el prestigiado evento del MTY de NY y al convencer a Ricardo para que nos introduzca a cada función de las óperas, con sus amenas pláticas previas.

Mauricio está disfrutando de su retiro político, yendo y viniendo a y de Europa, a donde trasladó sus intereses culturales, específicamente a Almagro, España, donde compró un castillo en marzo de 2019, que está convirtiendo a pasos agigantados en museo.

Y Enrique, dedicado a sus actividades privadas tanto dentro como fuera de México, gracias al gran prestigio que alcanzó como promotor del arte y la cultura.

El ballet, el ballet...

Dicho lo anterior, paso a platicarles lo que sucedió este viernes 11 en el Auditorio San Pedro. ¡Arre!

“Prisma y Transpoint” es la nueva producción del BM.

En el primer acto, “Prisma” -de Julio Barrios y música de Phillip Glass- simboliza la conexión de emociones positivas como el amor y la alegría, con las negativas, ira, tristeza y miedo.

Hay una línea continua que liga esos dos tipos de emociones que al pasar por un prisma se descompone en diversos colores, formando un espectro, una atmósfera.

Personalmente no creo que la ira, la tristeza y el miedo sean totalmente negativas, pues la inteligencia as puede convertir en fuertes impulsores de superación para quienes indudablemente las sufrimos en diferentes etapas de nuestra vida.

La tristeza por la pérdida de un ser querido puede llevarnos a niveles de reto que se convierten en un acicate en nuestros propósitos.

La ira -se sabe- desata el poder de la fuerza del espíritu, que sabiéndola domesticar hace al Hombre re descubrirse en medio de la tibieza de una debilidad de carácter.

Y el miedo es el que nos lleva a extremar precauciones. Por ejemplo, aquí su irreverente servidor, como montañista que es, siempre que me preguntan si no me da miedo andar escalando paredes en los cerros, respondo que ¡claro que sí!; negarlo sería mentir.

Ese miedo es el que nos hace buscar y cuidar con celo quirúrgico cada centímetro de rendija que se abre a nuestros dedos al escalar una montaña. No sentir miedo nos dejaría en manos de la confianza que es la madre de todos los accidentes que ocurren en esta actividad.

Daniela Fabelo es la bailarina principal de esta pieza.

Segundo acto

“Transpoint” -de Thiago Soarez y música de Olafur Arnalds- la mujer moderna asume su protagonismo en este mundo impertinente, plagado de tecnología y atestado hasta la madre de códigos.

Todo esto es un impedimento para su conexión con sentimientos y emociones reales, pero las supera, con lo cual demuestra su fuerza y su heroísmo, al hacerle frente a colosales adversidades.

Olivia Quintana, Junna Ige son las bailarinas principales de esta escenificación.

Menciones especiales

La presidenta fundadora del BM es Yolanda Santos de Hoyos. Su presidenta en funciones es Yolanda Garza Santos. Su secretaria es Aurora Cantú de Cagnasso y la tesorería está en manos de Gretchen Backhoff.

Su director artístico -ya lo dije- es Thiago Soares. La venezolana Susana Bello y Guillermo Villafuerte, de la CDMX, son los maestros ensayadores es la maestra ensayadora.

El regio Marco Reyna está encargado del diseño de vestuario y la producción est del cubano Enrique Rodríguez.

Todo el elenco -formado por 43 bailarines- aparece en el programa de mano. Para esta presentación, la compañía trabajó arduamente durante cuatro semanas.

Próximas funciones

Estas magníficas piezas serán presentadas en el Auditorio San Pedro del citado municipio, hoy sábado, a las 4 y 8PM y mañana domingo a las 12 del mediodía y a las 5PM.