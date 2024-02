Estimados amigos del interior de la República, ustedes, sí, ustedes, presenciaron una marcha democrática que, sin pintarla de algún color, ese rosa pudiera ser la combinación de los colores de la alianza Fuerza y Corazón por México. El Zócalo de la Ciudad de México lució con una buena cantidad de personas, personas que tienen buenas intenciones, que fueron llevadas por sus creencias, convicciones o camiones de esos que acarrean gente.

Qué bueno y que gusto que la gente que no quiere ser crítico o crítica de sillón salió a la calle a manifestarse por lo que Lorenzo Córdova y su grupo de personas piensan que esta mal. Leyendo las 20 reformas la gran mayoría no están mal y claro que son populares.

Claro, en la lista también hay unas reformas que no me parecen adecuadas ni hoy ni nunca. Estas reformas atacan muchos frentes que si las que son disruptivas son las que provocan las marchas, deberían de saber que las demás tienen bastante lógica y van orientadas hacia el bien social.

Hace falta una levantada a las vías férreas y que estas estuvieran a disposición de la gente como transporte público. Es algo que tiene mas de 40 años que se ha dejado atrás y se tiene que hacer mucha inversión para poder estar al menos igual que el país mas pobre de Europa en cuanto a trenes.

No veo mal que se establezca una protección a los grupos vulnerables como a los pueblos indígenas, afromexicanos,, y a los campesinos. También proteger a la primera línea de servidores públicos como los maestros, enfermeras, policías, médicos, marinos con sueldos más justos. Garantizar vivienda, salud y educación es una buena meta. Garantizar la pensión de los adultos mayores y el aumento cada año creo que debe de ser algo básico. Imagino que contra esto no están protestando.

Creo que tampoco están protestando contra el maltrato de animales o las becas a los estudiantes de bajos recursos. Eso tampoco creo que sea la razón de las protestas.

En la parte de la ecología, no creo que estén protestando por prohibir el fracking que son fuente de reacomodos en las placas tectónicas que se traducen en sismos. Tampoco creo que estén en contra de la actividad minera a cielo abierto que es la causante de la contaminación en ciudades como Monterrey (si, son las pedreras). No creo que estén en contra que las concesiones del agua sean solo para uso doméstico en las zonas donde hay escasez de esta. También que no le den concesiones a las empresas que utilizarían el agua que es para consumo humano para sus procesos operativos. ¿A usted le suena eso mal?

Habría que ser mas específicos en lo que es el comercio de drogas químicas, si es con una indicación médica no debería de haber problema y según lo que entiendo no hay otra manera de “comercio” con estas indicaciones.

Las reformas a las pensiones no se me hace una mala idea, yo me gradué en el 1997 y a mí no me toco la misma ley de pensiones que les tocó a mis compañeros que se graduaron en el 1996 que me parece mas justa, sobre todo por los años trabajados y por lo que se les ha inyectado a los gobiernos por medio de impuestos y trabajo.

Las reducciones de gastos electorales es básica para que no existan partidos que solo existen para llevarse una tajada de ese presupuesto. La reducción de legisladores también es algo necesario. ¿Para qué queremos tantos si al final no se ponen de acuerdo en nada?

Lo que creo que no esta bien es la eliminación de organismos autónomos, estos deben de existir para que exista una visión y opinión de la ciudadanía que no tenga que ver con ningún partido político. Esos deberían de seguir existiendo, pero también deberían de revisarse los que están trabajando actualmente para revisar su efectividad y el uso de sus recursos.

De las 20 propuestas, al menos 15 tienen sentido para la población y detenerlas con acusaciones como ser dictador debe de ser que no se entendieron bien.

Entonces, ¿qué sentido tiene la marcha? Creo que muchos legisladores de la capital de México convencieron a sus contrapartes regionales que se les iba a acabar la fuente de ingresos con los recortes propuestos a las campañas electorales y a los legisladores no votados. El interés de no perder ingresos por ser y no por merecerlos mueve a muchos de estos impulsores.

¿Por qué digo que es la marcha de los chilangos? Porque solo se esta protestando contra las reformas propuestas por el presidente con un acto proselitista disfrazado.

Teniendo a Nuevo León como ejemplo, ¿por qué las organizaciones civiles no se habían organizado antes para protestar por el estado de casi ingobernabilidad que tienen en los tres poderes? ¿Por qué no se organizaron en esas cantidades para protestar contra la contaminación o en contra de la refinería? ¿Por qué no se les exige a los diputados, alcaldes y al gobernador que se pongan a jalar por la gente y no por sus partidos?

Deberían de haber aprovechado estas protestas para protestar por lo otro. Si lo están haciendo igual que lo que están haciendo en la CDMX al final estas protestas son una copia de los chilangos en un país donde al parecer todo sigue centralizado. Durante años nos quejamos del centralismo y al parecer con estas protestas lo seguimos perpetuando.