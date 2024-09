Y es que en el mundo traidor nada hay verdad ni mentira: todo es según el color del cristal con que se mira Ramón de Campoamor, "Las Doloras"

Dice Wikipedia que es común de la administración pública española que cuando un jefe hace una interpretación de reglamentos a su albedrío que no coincide con la interpretación general, la persona está aplicando la ley Campoamor.

Al parecer el secretario general del gobierno del estado de Nuevo León, Javier Navarro, dice que “la gente común y corriente” no siente ni ve la inseguridad. ¿Quién será esa gente que no se entera de la inseguridad?

Basta poner un noticiero local de Monterrey, de la cadena que quiera, para darnos cuenta de que las cosas no están como hace algunos años. La inseguridad que hay este año se equipara con el 2011, cuando la delincuencia organizada estaba muy fuerte en el estado y donde también todos nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando.

Si la gente común y corriente no se da cuenta de lo que pasa porque el gobernador insiste en que se tiene la mejor policía de México. El Black Hawk y las Black Mambas no se dan abasto para cubrir las demandas de seguridad del estado. Si se siente algo de inseguridad en la zona metropolitana, imagine como se siente en los pueblos alejados de esta zona.

No hace mucho hubo un enfrentamiento que se reflejó en una gran inseguridad en la zona de la carretera nacional. Desde la salida de Monterrey hasta Linares había personas preguntando si era seguro transitar por ahí. Imagino que los habitantes del sur de Monterrey y la zona citrícola no son parte de la “gente común y corriente”.

Hasta estos días, Nuevo León suma por ahí de mil doscientos homicidios, no son pocos y cada día van sumando más y más. Dice Navarro que han hecho todo lo posible para proteger a la ciudadanía que está fuera de ese conflicto entre organizaciones delictivas. Pero parece que no están atacando al problema desde la raíz, sino que solo están patrullando sin meterse en problemas. ¿Para qué tanto equipo de seguridad y construcción de cuarteles cuando no se está protegiendo a la ciudadanía de verdad?

Creo que el secretario Navarro ya se dio cuenta que no uso las palabras correctas y decir que la gente no se da cuenta es solo decir que somos ignorantes cuando no los somos. Mire que con decir, “se está trabajando en disminuir esos números”, se hubiera salido bien librado.

En fin…

Galimatías

Es bastante loable que los organizadores del “Duelo de Leyendas” en Monterrey hayan aceptado ir a una institución pública a hacer labor social. Lo que me extraña es que los hayan llevado a Capullos habiendo un montón de lugares donde los hubieran reconocido más y hubieran hecho mayor labor de esperanza.

Siendo objetivos, los niños de Capullos saben quién es Gignac, Nahuel, Berterame y jugadores locales. Es muy complicado que sepan quien es Xavi Hernández, Buffon, Del Piero, Zanetti o Pirlo.

Imagine a uno de estos ídolos entrando a la zona de cuidados paliativos o de cáncer de algún hospital público como el metropolitano o el universitario y que los vean las personas con poca esperanza de vida. Les hubieran hecho el día a muchos.

Entiendo que los niños de Capullos han tenido una vida difícil, pero créame que parece que es la única obra social que ha hecho el DIF en los últimos tres años pudiéndole hacer el día a otras personas.

Si este tipo de juegos se repite, la gente de la organización debería de pensar en la felicidad que le podría dar a personas con situaciones de salud complejas.

En fin, es solo una idea.