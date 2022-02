La guerra de Rusia contra Ucrania traerá consecuencias económicas para México

La invasión de Rusia del pasado jueves 24 de febrero a Ucrania, empieza acarrear graves consecuencias económicas para el mundo donde México no es la excepción a pesar de estar ajeno a las causas que originaron el conflicto y estar lejos geográficamente de la zona de guerra.

La conflagración entre los dos países tiene consecuencias en la economía mundial la cual ya sufrió un grave revés. El precio del petróleo Brent superó el costo de los 100 dólares por barril, algo que no pasaba desde hace siete años. Mientras que hay una seria preocupación por el gas, recurso cuyo principal proveedor en Europa es precisamente Rusia. Y aunque no sea protagonista en el conflicto, las consecuencias de este alcanzan a repercutir en la nación Azteca.

El gas natural está teniendo aumento de precio en todo el orbe debido a la guerra en zona del mundo, ya que el principal proveedor de este combustible de los países que conforman la Unión Europea es Rusia.

El aumento de los precios del petróleo en los mercados internacionales tiene implicaciones positivas en el estimado en el paquete económico 2022 de México, que es de 55 dólares por barril, pero en estos momentos la mezcla mexicana de crudo que se vende en el exterior tiene un precio promedio que alcanza los 90 de moneda estadounidense, por lo que se contara con más recursos presupuestales.

Sí bien es cierto que hay un aumento de divisas por la venta de petróleo mexicano en el exterior, también hay que tomar en cuenta que el país latinoamericano importa más del 60% de las gasolinas y diésel que se consumen en su mercado interno, y con lo que respecta al gas natural se compra en los Estados Unidos el 70% de este energético, por lo que estos combustibles tendrán un incremento en sus precios que provocará más inflación y problemas a las finanzas públicas del país. ya que se tendrá que hacer sacrificios fiscales para mantener estables los precios al consumidor.

La promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de mantener los precios de las gasolinas ha hecho que en la actualidad se subsidie el 100% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de la gasolina Magna, y de continuar la escalada de precios se tendrá que subsidiar al consumidor de estos combustibles, lo que representara un duro golpe a las finanzas públicas.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que para la semana que inició el sábado pasado, el IEPS que se cobra en la gasolina Magna recibirá un estímulo fiscal de 100% por primera vez.

El estímulo fiscal de 100% equivale a 5.4917 pesos por litro que se dejarían de recaudar esta semana por concepto de IEPS a gasolinas.

Para la gasolina Premium, la menos contaminante que se comercializa en el país, la hacienda pública dejará de recaudar 3.87 pesos por cada litro que se venda en los establecimientos formales, ya que se aplicará un subsidio de 83.49% para la semana que está por iniciar.

En el caso del diésel, el subsidio será de 89.64%, por lo que Hacienda dejará de cobrar 5.41 pesos por concepto del IEPS por cada litro.

La generación de energía eléctrica en México se basa en gran parte de las centrales de ciclo combinado de gas natural y de esta fuente el 39% de la electricidad que consume el país procede de este energético, por lo que los costos de la luz aumentaran en forma considerable.

El presidente AMLO aseguró en la conferencia mañanera de hace unos días que está preparado para enfrentar los efectos económicos derivados de la operación militar de Rusia en Ucrania.

Informó que, para evitar el aumento en los costos de la energía eléctrica, hay un plan para actuar.

“Por ejemplo, producir más energía eléctrica con agua. Vamos a echar a andar a toda su capacidad las hidroeléctricas y otras medidas que estamos ya tomando. Estamos preparados para que no haya apagones, que no falte la luz y que no aumente el precio”; además se echaría mano las plantas de carbón y combustóleo para garantizar el suministro del fluido eléctrico.

En la actualidad, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuenta con 19 termoeléctricas de las cuales cinco de ellas tienen como fuente para generar energía eléctrica a base de combustóleo y las catorce restantes son duales, es decir que pueden producir energía con gas o combustóleo.

Ucrania es el tercer exportador de trigo y maíz del mundo y Rusia suministra una cuarta parte de las necesidades europeas de gas, en gran parte a través de gasoductos que atraviesan la región donde se desarrolla el conflicto bélico.

La guerra entre Rusia y Ucrania ha dejado su marca en los precios internacionales. La semana pasada el trigo alcanzó su valor máximo en 17 meses mientras que el maíz trepó a su mejor cotización desde septiembre.

México se ha convertido en el principal importador de maíz en el mundo, ya que del total del consumo nacional que es de casi 45 millones de toneladas al año, en el país se producen entre 27 y 28 millones de toneladas, el resto se importa. Se estima que las compras al exterior de maíz en 2021 cerrarán en 17.5 millones de toneladas.

El año pasado, 39.1% del consumo de México se cubrió con importaciones ante la demanda, sobre todo de maíz amarillo que se utiliza para la actividad pecuaria.

El país azteca importó el año pasado 32 mil toneladas de trigo de Rusia y 192 mil de Ucrania; también importó un millón de toneladas de fertilizantes de empresas rusas.

El precio del trigo se incrementó en los mercados internacionales en un 29% debido al conflicto en Europa oriental lo que afectara seguramente al consumidor mexicano y será un factor que influya en el aumento de la inflación.

Rusia y Ucrania ofertan al mundo el 19% del maíz, el 29% del trigo, el 31% de cebada y el 80% del aceite de girasol.

La Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco), informó que el precio de la cerveza se incrementará en Tamaulipas debido al conflicto entre Ucrania y Rusia y este aumento podría llegar al 39%.

La industria automotriz de Estados Unidos y México podría enfrentar problemas de producción si continúa el conflicto militar en Europa, ya que Ucrania suministra a esta región del mundo el 90% del neón que requiere para la fabricación de semiconductores de los automóviles y de aparatos electrónicos.

Rusia es el tercer mayor productor de titanio y Estados Unidos importa el 90% de este mineral y su precio se ha elevado considerablemente, lo que hará que las mercancías que tengan como insumo este producto minero incrementara su precio en el mercado.

El paladio usado en la industria automotriz, electrónica y el sector médico, que incrementarán su precio, debido al conflicto bélico en Ucrania.

El conflicto militar en Europa del Este traerá efectos negativos a la economía mundial y México no es ajeno a esto.