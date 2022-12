Aun con dolor recuerdo este suceso en la guardería ABC, pienso cuanto más deben esperar los padres para lograr obtener justicia. El presidente de México debe dar instrucciones precisas para no dar carpetazo a tan crudo capítulo en la vida de este país, niños que no merecían morir, hoy aquí seguirían, un error mato estos sueños de 49 pequeños, algo que no logró entender cómo pueden seguir en la vida política quienes tuvieron señalamientos de estar involucrados en este hecho, abusaron del poder que en ese momento tenían, es la forma para protegerse de la ley.

No requiero decir nombres, sabemos perfectamente qué personajes ocuparon su envergadura política y con tráfico de influencias lograron callar muchos jueces, solo un ministro de la Corte intentó sacar la verdad aun a riesgo de su vida misma, Arturo Zaldívar, quien en diversas ocasiones a denunciando la intervención del expresidente Felipe Calderón para proteger este terrible incendio, después de negarse a tapar este hecho se vio amenazado en su persona, incluso pensó que podrían llegar a hacerle daño.

Nunca ha desistido de señalar cuando quisieron ocultarlo para proteger a familiares de Margarita Zavala, esposa del exmandatario nacional del 2006 a 2012.

Recordemos, esta guardería donde dormían pequeños niños estaba en un bodegón, el fuego comenzó por problemas de ventilación en otra bodega, a un lado, que compartían con en la hacienda del estado en Sonora , este se propagó hasta llegar a la guardería donde estaban los niños durmiendo, el terrible incendio llenaba paredes, este edificio además sin salidas de emergencia.

La gente quería auxiliar a estos niños, lograr entrar solo fue posible con vehículos y objetos pesados que tuvieran cerca las familias vecinales hasta la llegada de los bomberos y paramédicos para rescatarlos, un lugar sin extintores, sin nada, esto que marcó el gobierno de Felipe Calderón y Margarita Zavala, no puede tener un cierre para las familias que desean ver que actúe la Fiscalía contra quienes ocuparon sus influencias y poder político, aquellos que tuvieron el corazón de ocultar algo tan terrible, que hasta hoy siguen libres, sin cargos legales e inclusive ejerciendo altos puestos políticos, si no existieran culpables políticos cuál sería el motivo para callar a un ministro de la Suprema Corte de justicia, que en diversas ocasiones lo ha denunciado.

Aún continúan sin responsabilidad, pregunto en nombre de muchas personas que no olvidan este trágico y devastador incendio que dejó una estela de dolor y muerte., hasta cuando sabremos la verdad, mejor aún hasta cuando habrá justicia verdadera, para quienes dieron protección a quienes rentaron una bodega sin ventanas.

Sin salidas de emergencia, sin extintores, sin protección para una guardería, aún esperaremos a ver la justicia que tanto dicen defender quienes permitieron esta barbarie, corresponde a las autoridades algún día, tal vez puedan dar una respuesta a los mexicanos.

Gracias por su lectura.

