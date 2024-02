Les platico:

Me tocó ser el único periodista mexicano que cubrió los disturbios ocurridos en Perú , tras el intento fallido del ex presidente Pedro Castillo por imponer un gobierno de excepción el 7 de diciembre de 2022.

Llegué a Lima la noche del día anterior producto de un pitazo que recibí en la embajada de Alemania en Panamá.

Castillo desconoció al órgano legislativo de su país, decretó mediante una emisión radial y televisiva la suspensión de garantías individuales y el derecho de libre tránsito, pero cometió un error que le costó la libertad:

No tomó en cuenta a los militares y debido a eso fue apresado cuando se enfilaba muy quitado de la pena a su residencia tras aparecer en cadena nacional radial y televisiva.

Al enterarse por su chofer que la policía peruana tenía instrucciones de llevarlo a la comandancia más cercana, intentó llegar a la embajada de México, pero dos cuadras antes fue cercado por vehículos y elementos del ejército.

Al verse perdido intentó pedir asilo político al gobierno de su amigo Andrés Manuel, pero no lo consiguió y hoy, lleva ya 14 meses en prisión preventiva, en espera de sentencia por los delitos que se le imputan.

El más grave de ellos, traición, se castiga en Perú con 30 años de cárcel, pero hay otros, que lo condenarían a más de 60.

Para todo fin práctico, Pedro Castillo está enterrado, no solo políticamente, también en lo económico, familiar y social.

Su esposa y sus hijos están asilados en México y según mis fuentes limeñas, sus hijos lo han ido a visitar una sola vez desde el 7 de diciembre de 2022 en que fue apresado.

Su esposa no, porque pesa sobre ella una orden de detención por haber sustraído de las arcas peruanas 70,000 dólares que depositó en un banco panameño, cuya cuenta ya fue congelada a petición del gobierno de Lima.

El autor en la sede amurallada del Congreso, durante los disturbios de diciembre 2022 (Plácido Garza)

El amigo Andrés Manuel

López Obrador no se cansa de abogar por su amigo Pedro.

En la 30 Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, APEC, AMLO evadió todo el tiempo a Dina Boluarte , la presidenta de Perú.

En enero de 2023 se negó a entregarle la presidencia rotativa de esa organización, pese a que le tocaba a Perú, después de haberla ocupado el gobierno mexicano.

El abogado Enrique Castro, que forma parte del equipo de asesores del Congreso de Perú y que antes fue muy cercano colaborador del ex presidente preso, me dijo este viernes que el ex embajador Pablo Monroy Conesa sugirió varias veces a Pedro Castillo que consultara a los militares, antes de intentar un gobierno de excepción que desconocería a los poderes legislativo y judicial.

“Pedro nunca lo hizo porque subestimó los alcances del ejército en un caso como ese”, me recalcó Castro.

Monroy Conesa fue obligado a salir de Perú el 27 de diciembre de 2022, cuando el gobierno de Dina Boluarte descubrió la injerencia del gobierno mexicano en los asuntos peruanos.

“Fue un atentado a la soberanía de mi país, que lastimó muchísimo las relaciones gubernamentales entre los dos países”, me dijo.

Castro estuvo presente en una de las reuniones entre Castillo y Monroy Conesa y escuchó cuando el ex embajador le advirtió al ex presidente que si no consultaba a los militares, podría perder el poder.

Disturbios en Perú, diciembre de 2022 (Plácido Garza)

AMLO compra a militares

“Alcancé a escuchar clarito cuando el ex embajador le dijo a Castillo que López Obrador gobierna en México principalmente porque tiene a los militares en un puño, dándoles prebendas y privilegios que ningún otro presidente les había dado”, me comentó Castro.

“Si le funciona al presidente López Obrador no veo por qué no debe funcionarle a usted”, le recalcó Monroy Conesa a Castillo.

Pero Pedro no hizo caso y ahí están las consecuencias. Catorce meses preso más los muchos años que le esperan a la sombra.

