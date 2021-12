La expropiación de 1985

De todos los decretos presidenciales de la Historia post-revolucionaria de México, el de la expropiación de propiedades después del temblor de 1985 ha sido uno de los más controversiales.

Después de reconocer que la expropiación petrolera de Marzo de 1938 no cumplió con las expectativas que se esperaban de ella, sobre todo en materia económica, no se deberían haber aceptado más expropiaciones de bienes y propiedades en México, incluyendo la de propiedades e inmuebles de 1985.

Inicialmente la intención presidencial de Miguel de la Madrid Hurtado era buena y noble: proporcionar a los damnificados por el temblor de 1985 de la Ciudad de México viviendas dignas y seguras, pero el problema principal, yo lo viví con mi propio padre a quien le expropiaron 5 edificios en vecindad en el Centro de la Ciudad de México, fue que a los propietarios les pagaron sus propiedades y bienes raíces expropiados con bonos llamados “bores”, que al igual que los petrodólares en su momento, dejaron de tener el valor prometido, posteriormente comenzó a devaluarse el peso frente al dólar, y finalmente perdieron su inversión todas las personas que recibieron los pagos de sus propiedades expropiadas por el Gobierno de México en 1985 por decreto de presidencial, y más cuando tiempo después tuvieron que cambiar los pesos a nuevos pesos retirándole 3 ceros al peso mexicano, el mismo que a principios del siglo XX valía en plata y en oro..

Los políticos de todo el Mundo, y no sólo de México, deberían tener mucho más cuidado con las decisiones que toman, y más ahora que la Historia se escribe con textos imborrables en internet; obviamente que en retrospectiva el decreto de expropiación de propiedades e inmuebles de la Ciudad de México de 1985 de Miguel de la Madrid fue un error, pero, en otras palabras, eso no implica que no se pueda aprender de los errores, y siempre mejorar, como ha ocurrido con la Humanidad durante toda la Historia.

Finalmente, el día que México se transforme, y se dejen de cometer errores así, todo el Mundo se va a transformar, como ha ocurrido en muy diversas ocasiones desde su descubrimiento a finales del siglo XV.

Alberto Halabe en Twitter: @cancercuretop2