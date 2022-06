Durante ya 9 horas de la deliberación, incluidas dos del pasado jueves, esto sigue sin resolverse, aún nada, los medios están pendientes de cualquier movimiento en la corte de Virginia, abogados de Johnny Depp presentaron hoy una moción para eliminar un argumento inapropiado que presentó durante el alegato final, Benjamín Rottenborn, el cual dice: “Lo que el jurado decida afecta a TODAS las víctimas del IPV " Al mismo tiempo piden se revise el formulario del jurado porque al parecer contiene información engañosa, pero la juez Penney Azcarate, desestima la moción y respondió que los formularios ya estaban en manos del jurado fuera de su alcance.

Ya es martes 31 de mayo por la tarde, ya todos los jurados en casa, no se tiene del todo claro si mañana estará listo el veredicto, las uñas mordidas de los millones de fanáticos en las redes dan cuenta del nerviosismo al que están siendo expuestos después de un largo fin de semana; donde el día de los caídos se interpuso.

La demanda fue por DIFAMACIÓN, de un Johnny Depp acusado de violencia doméstica, donde la única prueba real fue la petición subsecuente orden de restricción que presenta Amber Heard el día 27 de mayo de 2016, días después de que ocurrieran los hechos que relata pues el juicio y que muestran que ya habían pasado 6 días de la última vez que habría mirado a Johnny, 21 de mayo de 2016, y asegura que en esa ocasión la golpea, y mágicamente aparece un moretón, digo mágica y curiosamente, porque también en las pruebas presentadas por Johnny, vemos un video de Amber Heard recibiendo el día 22 de mayo de 2016 en su apartamento a James Franco, en este video no se aprecia ningún moretón, supuestamente de los golpes recibidos el día anterior…

¿No serían estás pruebas y línea de tiempo suficientes para acreditar no solo la difamación sino también el perjurio en que incurre repetidas ocasiones Amber Heard?

Sume usted que hay evidencia y declaración de Morgan Tremaine, ex reportero de TMZ, señalando como ella, Amber y su publicista, fueron quienes llamaron al periódico para avisar a qué hora estaría presente e incluso posaría para sus tomas fotográficas mostrando el golpes, también este testigo afirmó que el único video de Johnny Depp violentando unas alacenas y grabado por la propia Amber, fue filtrado a su diario y publicado solo 15 minutos después de recibido, pero espera, el diario tiene la política de revisar las fuentes y sólo se publica de inmediato de saber que viene del propietario de la información… ¡Voila!

¿¡Algo más para agregar!?

Recordemos también que ella pide UNA ORDEN DE ALEJAMIENTO, pero nunca lo demanda por violencia doméstica… ¿Por qué no lo hizo? ¿Sabía que todas las pruebas que hemos visto en este juicio y que no permitieron en Inglaterra por alguna razón extraña y desconocida, fueran vistas por millones y supieran la verdad? ¿El monstruo verdadero en esta relación tóxica, era sólo Amber Heard? ¿Por qué TMZ, es propietario de ciertos videos, a quién se los compró?

El juicio no se trata de dinero, eso ya lo había dicho Ben Chew en varias ocasiones, y lo repitió en los alegatos finales; se trata de restaurar el honor a su cliente, Johnny Depp, pero si lo analizamos un poco más, el veredicto de ser favorable a Johnny, perjudica a muchos más, un claro ejemplo sería The Sun, periódico que “gano” la demanda de manera no muy limpia en Inglaterra, y una contrademanda por difamación con todas las pruebas que ya han sido aceptadas sería épica ahora sí… También van otros actores de por medio, a muchos de los mencionados en el caso a los cuales la demandada Amber engaño e incluso atribuyó declaraciones, que nos enteramos fueron falsas, sí, en la cabeza de Amber, todos mienten menos ella.

Afortunadamente el juicio fue en vivo y en directo, el público alerta y atento, la finalidad era para que pudiéramos ver la verdad y la evidencia presentada por ambos lados. En el juicio contra The Sun, todos los medios sesgaron la información al respecto, bien sabido como manos “invisibles”, han tratado de impulsar la agenda de que las mujeres no pueden ser abusadoras. Las seguidoras del me too, llaman a los hombre y a quienes los defienden, ¡fanáticos misóginos! Ahí radica la importancia del juicio televisado, las transmisiones del juicio presentando muchas pruebas en vivo, recordemos que muchas otras no fueron aceptadas, permaneceríamos en la oscuridad, el poner en la palestra a las dos partes cada uno con sus elementos probatorios cambia todo el panorama.

Vimos cómo una enferma con diversas patologías no aceptadas, encontró un nicho donde se sintió respaldada y a sus anchas, se erigió cabeza y defensora de los derechos de las mujeres, sin mostrar el rostro real, ese del pasado donde mintiendo, pudo seguir abusando puertas adentro, de un hombre que no se atrevía a delatar el terrible curso que tomaba su relación, un hombre que solo atinaba a tratar de escapar encerrándose en un baño mientras escuchaba a su victimaria golpear y vociferar por no tener respuesta a su violencia verbal y física.

No convencen las “pruebas” de Amber Heard contra Johnny Depp

En este juicio también vimos las diferentes formas de manipulación a las que puede acceder alguien con tal de lograr sus objetivos y posar sin culpa sonriente a las cámaras, fuimos testigos de la falta de denuncias aun cuando según Amber grababa a su esposo para “tener pruebas”, pero nunca le comentó a amigos, familiares y nunca presentó una denuncia por violaciones o violencia doméstica, jamás recurrió a un médico o enfermera que tenía de planta a su servicio los cuales llevaban una bitácora diaria de sus clientes, no hay pruebas que indiquen un mínimo de lo que Amber refiere en sus discursos…

Para los abogados, los jueces y ya en un juicio similar, hay diferentes medios de prueba que guardan relevancia jurídica del delito; tales como: reconocimiento médico legal que entre otras cosas refiere:

Integridad sexual: Se sostiene que la integridad sexual es una proyección de la integridad personal referida al ámbito sexual, que se conecta con el bienestar físico, psíquico y emocional del individuo.

Lesiones genitales: Eritemas, seguido de edema, erosión equimosis, excoriaciones: La zona anatómica de mayor lesión, labios mayores, labios menores, meato uretral, presentan desgarro de himen reciente.

Lesiones anales: La zona anal, pliegues perianales presentación de fisuras y desgarros.

Lesiones paragenitales: - Lesiones en área Paragenital, son lesiones localizadas en la superficie interna de los muslos, nalgas, pubis e hipogastrio. Las investigaciones han determinado la utilidad de la recolección de evidencias de interés forense hasta 44 horas después del acto sexual.

Lesiones extragenitales: Localizadas principalmente en vulva, periné y área perianal, se dice del proceso localizado fuera del aparato genital.

Lesiones corporales, faciales, múltiples.

Las lesiones en las agresiones sexuales son un tema de vital relevancia que llega a afectar a las víctimas de agresión sexual de forma negativa, por lo que se llegó a estudiar las características de las lesiones en la agresión sexual lo cual resulta de un gran aporte a la sociedad.

Más allá de la discusión si hubo o no agresión física o sexual, es notorio que se trata de un caso de “ejemplificar” con este juicio actos similares. Sin embargo, el camino del derecho civil o penal es más exhaustivo, siendo que la misma ley debe ser aplicada basada en las pruebas presentadas; cosa que Johnny al no querer perjudicar a su aún esposa, ocultó lo pasado durante la pelea donde ella le corta un dedo o las varias veces que le dejó hematomas en el rostro. ¿Cuántas de estas aparentes nimiedades se dejan pasar en nombre del amor o miedo que se siente en ese momento?

¿Cuántos de estos juicios se evitarían al poner tierra y denuncia de por medio al primer intento de violencia?

Resta seguir esperando, mañana, día primero de junio, sigue la deliberación del jurado y posiblemente se emita un veredicto…