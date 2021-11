La emergencia climática: ¿Las medidas de Barcelona se pueden aplicar en México?

En la tarde de ayer me llegó un video de uno a uno de mis grupos de WhatsApp y me pareció bastante interesante. La Alcaldesa de Barcelona propone muchos cambios y el video resume los más importantes en 10 puntos.

Peatonalizar 15 kilómetros de calles con “Súpermanzanas” que agrupen varias manzanas y convertir las calles interiores en parques. Crear 400,000 metros cuadrados de nuevas zonas verdes. Multiplicar el transporte público y los carriles bici. Restricciones en la circulación de vehículos creando una zona restringida para vehículos contaminantes de 95 kilómetros cuadrados. Supresión del puente aéreo Madrid-Barcelona, sustituyéndolo por el tren reduciendo un 92% de las emisiones de un vuelo que usan 2.4 millones de pasajeros al año. Llenar de paneles solares los tejados de las casas con subvenciones y bonificaciones fiscales. Aumentar el aislamiento en las casas para reducir el consumo energético. Impulsar a las empresas más sostenibles con ayudas y prioridad en los contratos públicos impulsando una economía verde. Menús escolares sostenibles y saludables. Informar a la población sobre la realidad de la emergencia climática.

El plan parece fantástico pero la aplicación no sabemos si sea tan fácil como se presenta en el video. Digamos que de cierta manera puedan aplicar los 10 puntos que muestran en el video. Barcelona y su alcaldesa la tiene más sencilla que cualquier ciudad de nuestro país.

Revisemos punto por punto.

Peatonalizar calles en cualquier ciudad de México no es tan sencillo como quisiéramos. Las ciudades en México son centros urbanos más tirados hacia las ciudades americanas que hacia las ciudades europeas.

Encontrar 400,000 metros cuadrados de zonas verdes parece ser la labor menos complicada de todas, solo hay que hacerlo con tiempo y puede ser que se encuentren.

Multiplicar el uso de transporte público y los carriles de bicicletas es una labor ardua y bastante compleja. Imagine la seguridad que se le tendría que meter al sistema de transporte público. Oiríamos muchísimos casos de “Ya se la saben” como los asaltos diarios que se dan ahora. La red de transporte público en cualquier Ciudad de México está hecha pedazos y se requiere muchísimo trabajo de los gobiernos municipales para poder lograr que estas redes funcionen de manera más o menos aceptable.

Restringir la circulación de vehículos contaminantes es un sueño guajiro. Se tendría que eficientizar el transporte público y de ahí empezar a trabajar en este punto. No se puede esto sin resolver lo primero.

Puentes aéreos, creo que en México hay dos, ambos con CDMX. Monterrey- CDMX y Guadalajara-CDMX no hay manera de quitar estos puentes aéreos porque no hay infraestructura desarrollada para un traslado en tren, esa alternativa no funciona en México.

En la parte de poner paneles solares, mejor ni hablamos. La CFE y la reforma energética están hablando de cancelar en el autoabasto, Imagine cómo se pondrían los de la CFE si se pusieran paneles solares subsidiados en todo México. Con la mentalidad de los que administran el sector energético no hay manera de que esto pueda suceder.

Proponer economía verde es complicado también. Más complicado porque muchas de las cosas que están haciendo en el gobierno federal no tienen que ver con nada con la ecología , o ¿usted tiene alguna en mente?

¿Menús escolares sostenibles? Creo que eso no está en la realidad de nuestro país. No se si en las guarderías se alimente a los niños. Creo que a los que manejan las guarderías y colegios públicos les faltan años luz para llegar a eso.

El último punto sería informar a la población sobre esto. Lo único que recuerdo qué han logrado los políticos es quitar las bolsas de plástico que al final no representaba un porcentaje considerable de la contaminación. Lo fuerte de la contaminación se concentra en muchísimas cosas más. Pero bueno, muchas veces en la Cámara de Diputados buscan la solución fácil.

¿Qué soluciones serían las que podríamos imitar para aplicar en México? ¿En nuestro país no nos importa la emergencia climática que otros países están declarando? ¿Usted cree que a algún partido político le importe la ecología o la emergencia climática? ¿Usted cree que los políticos tienen soluciones verdaderas al problema?

Son muchas preguntas, pero en realidad creo que no se está haciendo gran cosa en este tema. ¿Quién se animará a hacer algo?