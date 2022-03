La Dra. Rodríguez Argüelles en precampaña adelantada; logra apoyo de perdedores y corruptos

Perlas sueltas

• La tarde del jueves 10 de marzo, colaboradores de la doctora Norma Liliana Rodríguez Argüelles, inundaron los whatsapps de los teléfonos celulares de integrantes de las dirigencias nacional y seccionales del sindicato del ISSSTE, con una fotografía de ella con su nombre y debajo la frase: “candidata a la presidencia del CEN del SNTISSSTE 2022-2026″.

• Y más abajo una frase que parece mensaje para el doctor Pedro Zenteno: “seremos tan fuertes como unidos estemos y tan débiles como divididos estemos”, de la escritora británica J.K. Rowling, autora de éxitos literarios como la saga “Harry Potter”, lo que le ha permitido una fortuna para ser considerada la doceava más grande del Reino Unido de la Gran Bretaña.

• Horas después Ricardo A. Ordaz Santos posteó, en un sitio de trabajadores del ISSSTE que administra, la fotografía de la precandidata Rodríguez Argüelles. Pero de manera sorpresivamente la borró. También desapareció sus comentarios Rafael Salamanca. ¿Creen que Mario Armando -hermano del primero- puede ser candidato emergente al liderazgo sindical?

• En cambio, Juan Noé Hernández, en un mensaje similar al de Ángel Martín Priego -protegido de Francisco García Culebro perdedor en las recientes elecciones en Oaxaca-, comprometieron su voto por la candidata. ¿Cuándo va a rendir cuentas de la venta de plazas de su hija Silvia Patricia?

• A la cargada se sumó Guillermina Galindo, la jubilada que desde hace años cobra sueldazo -al igual que Ernesto Pacheco- como integrante del grupo de eruditos en los que Luis Miguel Victoria Ranfla ha delegado la toma de decisiones sindicales, bajo el argumento de la equidad de género No entienden lo que es la democracia.

• La sección IV “Clínicas de especialidades”, de la que Rodríguez Argüelles fue secretaria general -Victoria Ranfla la maneja caciquilmente desde hace casi 40 años- lanzó un póster con los supuestos logros conseguidos por ella: no aparece que desde 2012 no se revisan las condiciones generales de trabajo, ni que desde 2019 los trabajadores no reciben uniformes, ni la excesiva falta de personal.

• La doctora Rodriguez Argüelles forma parte del grupo más corrupto que ha dirigido ese sindicato y que ha provocado que grupos de trabajadores en todo el país exijan auditorías de los dineros generados por sus aportaciones, incluido el fondo de previsión que se integra con el 5 por ciento de cuotas -articulo 180 del estatuto reformado- y que administra la Secretaría de Finanzas, de la que ella es titular.

• La candidata que aún no es candidata -no ha sido postulada formalmente-, es secretaria de finanzas del SNTISSSTE desde mayo de 2017. Durante cinco años no ha informado los réditos financieros generados por ese fondo, ni a cuánto asciende el mismo. La opacidad genera que tanto se cuestiona a la familia García Culebro.

• Ha mantenido un silencio cómplice ante el escandaloso enriquecimiento de la familia García Culebro, que desde 2009 maneja el multimillonario fondo de la comisión nacional de auxilios, tiempo durante el cual en una ocasión han informado de los ingresos generados por los réditos financieros. ¿Teme que Victoria Ranfla esté involucrado?

• El vicepresidente sindical, Hilario Ramírez Chávez, quien se perfila para ser candidato opositor al liderazgo, ha externado que impulsará auditorias en áreas que manejaron ingresos de aportaciones de los casi 80 mil trabajadores afiliados al SNTISSSTE -incluida la comisión de auxilios- y que en caso de irregularidades emprenderá acciones penales contra los responsables.

• En las elecciones para delegados al congreso de reforma estatutaria -efectuado del 22 al 24 de febrero-, el grupo del abogado Ramírez Chávez ganó en 10 de las 17 secciones de la Ciudad de México, incluidos el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” y los hospitales regionales “Gral. Ignacio Zaragoza " y “1o de Octubre”.

• Ganó de manera contundente la sección VI “Estancias de Bienestar Infantil”, una de las más grandes -con más de 2 mil 400 trabajadores-. Una planilla emergente, derrotó el cacicazgo de Francisco García Culebro -tesorero de la comisión nacional de auxilios, mientras su hijo Erick Arturo García Salamanca Varela es el presidente- que se ha extendido por casi 40 años.

• Sólo entre noviembre del año pasado y enero del actual, el fondo de esa comisión disminuyó 15 millones de pesos, pese a que los ingresos en ese periodo fueron 1.8 millones más altos que los egresos. Frente a lo que parece evidente corrupción, el silencio ha sido la respuesta de Victoria Ranfla y su grupo.

• El vicepresidente Ramírez Chávez aventaja a la doctora Rodríguez Argüelles en no formar parte del grupo cercano de Luis Miguel Victoria y por tanto no le afectan las sospechas de corrupción de los últimos años, ni los roces que durante los primeros dos años del actual gobierno tuvieron con el doctor Pedro Zenteno, actual director general del ISSSTE.

• Horas previas a la difusión de la fotografía de la supuesta oficialización de la candidatura de la doctora Rodriguez Argüelles, mantuvieron una larga reunión Victoria Ranfla, Mario Armando Ordaz -secretario de asuntos jurídicos- y Alberto Noé Berumen -presidente del consejo nacional de vigilancia y del comité electoral nacional-.

• El subdirector de capacitación y servicios educativos del ISSSTE, Andrés Escobar Maya, contradijo las decisiones de la directora normativa de administración y finanzas, Almendra Lorena Ortiz Genis, y ordenó que en las EBDI,s las vacaciones de Semana Santa se rolen.

• En la circular 0250/2022, la directora normativa estableció que las vacaciones serían del 11 al 22 de abril, en coincidencia con el calendario escolar, para reanudar labores el lunes 25. La SEP supervisa las EBDI’s.

• Un mes después, en la circular SCSE/134/2022, el subdirector Escobar Maya ordenó: “Las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI)del ISSSTE deberán permanecer prestando el servicio en su horario regular, cumpliendo con todas las medidas de higiene recomendadas por la autoridad competente en materia de salud”.

• La Subdirección de Capacitación y Servicios Educativos depende de la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, de la que es titular Yezmin A. Lehmann Mendoza, del equipo del director general. La señorita Ortiz Genis fue designada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al anunciar nombramientos en el ISSSTE en noviembre pasado.

