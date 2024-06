PROMETEO

Esta semana se anunciaron nombramientos para la próxima administración, particularmente en las secretarias de economía (Marcelo Ebrard), relaciones exteriores (Juan Ramón de la Fuente), en la Secretaria de Agricultura (Julio Berdegué), la nueva secretaria de ciencia (Rosaura Ruiz), la Secretaria del Medio Ambiente (Alicia Bárcena) y la Consejería Jurídica de la Presidencia (Ernestina Godoy). Esos seis nombramientos se suman al previo de la SHCP con Rogelio Ramírez de la O. Digamos que no hubo sorpresas, se trata de un perfil técnico de centro izquierda. Un grupo conocido del oficialismo, de la academia y de la confianza cercana tanto del presidente López Obrador como de la presidenta electa Sheinbaum.

Para esta han sido las últimas semanas tiempo de diálogos para dar estabilidad ante las manifestaciones públicas del presidente y su líder en la Cámara de Diputados actual, que han sido insistentes en llevar a cabo las reformas constitucionales, en especial la del Poder Judicial de la Federación. La presidenta electa Sheinbaum, ha respaldado esos pronunciamientos, pero a la vez ha buscado dialogo con los sectores empresarial, financiero e inversionistas señalando que sean respetados sus derechos, por lo que estos sectores políticamente bien comportados también manifiestan su apoyo e inversiones por montones. Hasta ahora han sido palabras, veremos cómo se desarrollan los eventos de aquí a septiembre y que margen tendrá a partir de octubre.

Los nombramientos con perfiles de negociadores en especial en economía y relaciones exteriores, fueron recibidos positivamente en la Bolsa Mexicana de Valores, que detuvo su caída, con un peso que ya rondaba las 19 unidades por dólar cerrando en 18.30 este fin de semana. Eso se interpreta como una buena noticia que busca generar confianza en el sector productivo del país. Los nombramientos de Ebrard y de la Fuente, reflejan si bien por ahora tímidamente una rectificación a las políticas económicas y de negocios del actual gobierno también plantean desde ahora una planeación de lo que vendrá con la revisión del T-MEC y el tema del nearshoring a efecto de impulsar el comercio internacional. Esos dos perfiles menos cargados de ideología publica, cuentan con experiencia, buen manejo de la comunicación, negociación y además con madurez política y personal.

Para los grupos duritos de morena, el nombramiento de Ebrard no fue de su agrado, o lo consideran desleal a su líder máximo, o que es un representante más de la ultraderecha. Son los extremismos y diferencias que en todas partes hay. Lo que es un hecho es que Ebrard desde ahora tiene la mira puesta en el 2030, ya no es sorpresa que lo haga, lo entendió en esta administración a la cual se alineó, misma administración que incentivó desde el año 2020 la campaña interna en Morena y en pleno 2021 con todo y pandemia había promoción y propaganda en el país, en especial en el sureste a favor de la actual presidenta electa. Por lo que las estrategias de adelantarse para ir por la presidencia del siguiente periodo que se iniciaron desde Vicente Fox a la fecha, cada vez serán más anticipadas en todos los frentes políticos. Los partidos políticos lo promueven y el INE lo consiente sin mayores consecuencias para los adelantados que seguramente serán varios en los primeros años de administración en tanto no se regule con legalidad.

Faltan los nombramientos relevantes en gobernación, seguridad, educación, salud, comunicaciones infraestructura y transportes, bienestar, cultura, IMSS, CFE y PEMEX. Donde se debe elegir entre los duritos de Morena cargados de ideología intelectual o bien tener a técnicos y académicos probados con posiciones más moderadas, tema no menor debido a las expectativas del morenismo de izquierda tradicional y por otro lado siendo una científica la presidenta electa, su formación la llevara a aplicar el método científico en la política mexicana: 1) definición y planteamiento de problemas, 2) razonamiento deductivo, 3) recopilación, análisis de datos y pruebas, 4) resultados y 5) conclusiones.

Es seguro que, por los perfiles científicos de varios miembros del gabinete nombrados, identificaremos probablemente la ciencia política, disciplina que busca entender las ideas políticas, las instituciones, las políticas públicas, los procesos y comportamiento de los grupos, colectivos, clases sociales y gobiernos, donde nace la diplomacia, se aplica la estrategia y la ley.

Punto aparte serán la Secretaria de la Defensa Nacional, la Secretaria de Marina Armada de México y la Guardia Nacional. Nombramientos que sin duda tendrán influencia del presidente López Obrador y de las cúpulas militares, pues han sido sin duda los protagonistas de las obras emblemáticas de esta administración a excepción de Dos Bocas, varias de ellas sin concluir al 100% y que, si bien la Guardia Nacional aun no ha logrado dar certidumbre en el tema de seguridad y confianza, los mandos militares están comprometidos con mejorar esa percepción. Para esta administración las fuerzas armadas han sido un aliado clave y estas se han empoderado en todos los sentidos. Es muy probable que en los mandos superiores o las propias secretarias sea posible el mando de una mujer militar, pues como ellas mismas lo señalan es tiempo de mujeres, son mayoría en este país.

En estos meses de transición y nombramientos, debe perfilarse con claridad, el tema de la inversión privada en energías renovables, pues para la CFE actual y para el presidente López Obrador no hay margen para los privados. Sin embargo, la necesidad de generación obliga a que los privados participen, en especial por tres temas, el T-MEC, el nearshoring y el desarrollo regional. En mi opinión el dúo Ebrard y de la Fuente, serán factor clave para reconciliar intereses y que todos los actores públicos y privados accedan a una formula ganar ganar.

La serie de reformas constitucionales, deben ser bien calculadas en sus efectos, más si pretenden seguir dando becas a ninis hasta los 29 años y programas sociales para todos se necesita generar riqueza y fuentes de empleo formales, no solo dar recursos, así que la integración de inversión productiva, de contar con un Estado de derecho que genere confianza en la inversión, deben ser bien razonados en la propuesta de una reforma judicial, que sea en beneficio de toda la sociedad y no en una venganza judicial de grupos políticos o de interés. El problema de corrupción, nepotismo, burocracia procesal e ineptitud judicial, está identificada, se debe corregir y sancionar, pero también hay personal judicial que hace bien su trabajo y que debe prevalecer por su capacidad, honestidad y resultados, no por voto popular. Hay mucho por hacer en una adecuada interpretación y adecuación de los códigos de procedimientos civiles, familiares penales e incluso en el fiscal, sus reglamentos y aplicación adecuada. Esperemos que en esos temas se apliquen y haya menos belicosidad.

El tipo de cambio seguirá en temas de cierta volatilidad en tanto las declaraciones políticas y los hechos generen o quiten confianza en periodos cortos. Es un hecho que el diferencial tan alto en las tasas de interés entre México y Estados Unidos, así como el respaldo anunciado por Banco de México, han sido factor para que el peso mantenga su apreciación, el tema es que las altas tasas de interés le pegan a las finanzas públicas y privadas. La presión en las finanzas públicas con relación a la situación financiera de PEMEX (sin descartar a CFE) es un hecho que requerirá de un equipo a tiempo completo capaz, técnico, legal y negociador que pueda despresurizar la presión de liquidez para el próximo año y los siguientes tres del sexenio de la presidenta electa. No hay otra más recalendarizar pagos a futuro (así lo vienen haciendo desde hace sexenios atrás) y bajar hasta donde sea posible costos. Se dice fácil, pero en tanto siga la corrupción interna, los excesos ancestrales de su sindicato y la carga financiera de sus jubilados que son el mismo número que sus trabajadores activos, el tema no será fácil para México.

Para el sector financiero, la implementación de herramientas digitales y aplicaciones, así como nuevos participantes reacomodaran el sector, la separación de Citi y Banamex para este segundo semestre, modificara el mapa de competencia bancaria y financiera, la concentración en tres grandes bancos, BBVA, Banorte y Santander, seguirá acentuándose en los mercados de consumo, hipotecas y empresarial corporativo. A 18 años de la creación de las SOFOMES estas siguen presionadas por la sobre regulación y el limitado fondeo. Hace falta mayor interlocución y acciones concretas con el sector financiero no bancario. Ahora se habla de que la banca de desarrollo volverá al primer piso en especial con NAFIN, en el pasado los resultados bajo esa modalidad no fueron los mejores, la banca de desarrollo puede conjuntamente con la banca privada desarrollar intermediarios eficientes y con experiencia de mercado y recuperación. Sera deseable que en este periodo la presidenta electa tenga acercamiento, dialogo y se generen compromisos mutuos no solo con los grandes bancos, sino con el sector financiero en conjunto. Que emoción, hay mucho por hacer para todos.