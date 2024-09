Sonora Power

Estamos justo a una semana del relevo en la presidencia de la república y como ya está previsto, el 1 de octubre asumirá Claudia Sheinbaum Pardo como la primera mujer en ostentar ese cargo.

Justo sobre el perfil y visión de Claudia Sheinbaum ya nos hemos detenido en este espacio, pero creo que la parte relevante que nos hemos perdido, o que en otros espacios ha sido para cuestionar o criticar su legitimidad, es en especial sobre la continuidad de la “cuarta transformación”.

Lejos de ser esto un problema o algo negativo, veo en la determinación de Claudia Sheinbaum de construir sobre lo ya andado por Andrés Manuel López Obrador una de sus fortalezas.

Es necesario que lejos de seguir la tradición de desechar lo bien hecho y cortar de tajo con las políticas públicas y visión de gobierno, como se hizo en el pasado, el plan de reconstruir México desde todos los ángulos permanezca.

La cuestión es que hoy nuestro país avanza en materia de economía, a partir del fortalecimiento del mercado interno, el desarrollo de proyectos de infraestructura financiados por el erario público y por la firme política de combate a la corrupción.

Hace unos días, en mi última participación en la mañanera de López Obrador, obtuve una respuesta muy importante del presidente, quien me señaló:

Para mi estado, esta visión muy importante y más determinante es aún la continuidad, no nos podemos permitir que se baje la guardia o se cambie el enfoque y por eso la declaración de la presidenta electa sobre el tema es fundamental.

En la más reciente conferencia de prensa de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo (17 de septiembre), la futura presidenta lo dejó claro:

Justo en ese contexto ayer lunes el gobernador Alfonso Durazo se reunió con el actual titular de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda y quien le sucederá en el cargo, Raymundo Pedro Morales.

Con ambos, el mandatario reviso las acciones que están en proceso y que faltan por ejecutarse en dicho puerto en torno al Plan Sonora de Energías Sostenibles. Uno de los temas principales es el relacionado con el Puerto de Guaymas y su modernización, con lo cual Sonora se consolidará como la puerta logística del noroeste para recibir y salir embarcaciones de mercados incluso internacionales.

La reunión con el futuro secretario de la Marina tiene gran relevancia porque ratifica el interés, pero sobre todo el apoyo de la presidenta electa Claudia Sheinbaum hacia la entidad y los proyectos del Plan Sonora.

El proyecto de modernización del puerto de Guaymas, contempla trabajos de 13 obras estratégicas, para lo que se destinaron 3 mil 494 millones de pesos. Entre las más importantes se destacan modernización de la carretera Guaymas-Chihuahua, la rehabilitación del muelle de usos múltiples, el almacén frigorífico, nuevas vías ferroviarias, la rehabilitación del patio de áreas de almacenaje del puerto, la rehabilitación de la avenida Aquiles Serdán y la Plaza de los Tres Presidentes.

Y mire, por si existen dudas, se cuestionó a Claudia Sheinbaum sobre la continuidad, y la respuesta de la futura presidenta no deja lugar a dudas de que está pensando y qué sucederá a partir del 1 de octubre:

“Que se vea que realmente la continuidad va a existir, que es un mismo proyecto; continuidad con mi estilo, con mi proyecto, pero continuidad en la Cuarta Transformación, pues no somos la misma persona, pero hay esta idea de que… A mí me da risa la verdad”.

“Que va a continuar él… de que él, de que no me permite ser… Esto porque hay un deseo de nuestros adversarios de que haya un rompimiento, pero no puede haber un rompimiento si venimos construyendo juntos con muchos otros mexicanos y mexicanas este proyecto”.

“O sea, ahora resulta que yo no soy parte de la Cuarta Transformación o que no he luchado por la soberanía energética o que no he luchado por la democracia en México”.

“Hay continuidad porque hay convicción, porque luchamos desde hace tiempo en el mismo proyecto. Y, por supuesto, va a haber nuevos programas, nuevas acciones, nuevos retos y más avances en la Transformación, pero realmente, estos meses han sido muy importantes, creo que para el pueblo de México y para nosotros mismos, y para mí, por supuesto”.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa de México