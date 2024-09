Porque, ustedes no me dejarán mentir, las dos cosas no se pueden hacer al mismo tiempo. Y es que este 15 de Septiembre, como diría nuestro líder de la nación, Andrés Manuel López Obrador, será una noche “estelar” y la verdad es que por primera vez le doy la razón.

El Grito en el zócalo se dará con un presidente que se supo ganar el amor de muchísimos mexicanos. No lo podemos negar. Aunque lo intenté, nunca pude empatizar con él pero debo de reconocer que muchísima gente lo quiere. Un fenómeno bastante extraño pero real. Le tienen un genuino amor.

Será su último Grito de la independencia, a no ser que no le dé “independencia” a la futura presidenta y se autoinvite para estar en el zócalo cada 15 de septiembre.

También, sí creo que será muy especial esta noche mexicana porque estará ahí la futura presidenta de México. Es y será un momento histórico.

Por supuesto, la fiesta que habrá hoy en el Zócalo por la doceava despedida del presidente que está que se va, que se va y que se va y no se ha ido, lservirá a los de Morena para medir el clamor de la gente y tomar acciones para que para la noche del 15 de septiembre el zócalo luzca lleno.

No creo que tengan que esforzarse gran cosa. El Zócalo cada 15 de septiembre luce pletórico.Pero resulta que ese día, será la expulsión número 5 de el reality La casa de los famosos, un reality que tiene un rating muy alto y que hasta el propio líder de la nación ha hablado de él, así como medio enojado diciendo que no es cierto que tenga más rating que La rosa de Guadalupe, pero sí que lo tiene.

Vaya que el líder de la nación hasta enterado está de este programa y de seguro hasta es fan pero no lo va a aceptar. Bueno, pues dos cosas confluyen este 15 de septiembre: El último Grito de independencia de López Obrador, la presencia y el relevo de Claudia Sheinbaum y la expulsión del que sería el quinto concursante de La casa de los famosos.

Suelo unirme a lives en TikTok donde hablan de este reality. La verdad es que me gusta mucho participar y opinar. Y ya por lo general me ceden el micrófono para poder hablar lo cual me halaga y agradezco. Total que les comenté a todos los que participaban en ese en vivo, que qué pasaría con el Grito de independencia en la noche si justamente a esa misma hora se sabría cuál es el quinto expulsado de este programa.

Y pues sí, todos empezaron a especular. Unos piensan que se va a adelantar el fin del reality. Otros dicen que lo van a pasar para otro día y muy pocos dijeron que se podría dar la cosa el mismo día y a la misma hora que el Grito de independencia.

Yo pienso que Televisa tiene buena relación con el gobierno. Entonces, me parece, por lo tanto, no van a juntarse las dos cosas al mismo tiempo. No lo permitirá el líder de la nación. Simplemente no lo permitiría.

Pero ya veremos qué estrategia ocupan para que un evento no opaque al otro. Porque hay que aceptarlo también, el reality La casa de los famosos está completamente en el primer lugar de rating de toda la programación de Televisa. Es un hecho.

También es un hecho que López Obrador sigue arrastrando a muchísima gente alrededor de él y también este mismo amor ha trascendido hacia Claudia Sheinbaum que no ha hecho mucho todavía para ser tan amada pero ya cuenta con la garantía López Obrador Company para contar con ese amor.

Vienen tiempos de muchas cosas de qué hablar y qué comentar y qué alegría contar con vida para vivir este “momento estelar”. ¡Ojalá…! Por cierto, ¿quién creen que salga este Domingo? Yo digo que será Gomita.

Es cuánto.