Qatar está bajo los reflectores, ya sea por el Mundial de Futbol, o por la 78ava Asamblea General Anual de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Por eso me parece oportuno hablar de la relación entre las aerolíneas árabes y las mexicanas. Partamos de que los países árabes como Emiratos Árabes y Qatar tienen a las mejores aerolíneas del mundo, así de simple.

En los premios Airline Excellence Awards 2021, la línea área Qatar Airways quedó como el Número 1 de la lista. Y dentro de ese “Top 10″ se encuentran también Air New Zealand, Singapore Airlines, Qantas Airlines, Emirates, Cathay Pacific, Virgin Atlantic, United Airlines, EVA Airlines y British Airways.

Como podemos observar, entran al top 10 las líneas aéreas de Qatar y de los Emiratos Árabes. Estamos hablando de dos aerolíneas extremadamente competitivas, y cuyo servicio a bordo es de excelencia.

La historia que quiero contar se remonta a noviembre 2007, cuando Aeroméxico hizo pública su intención de volar a la ciudad de Barcelona para comenzar operaciones en 2008. En esa dinámica, puedo decir que formé parte de los trabajos de negociación interna, entre la empresa y el sindicato de sobrecargos del que yo formaba parte; mi labor incluyó, entre otras cosas, hacer un scouting de hoteles para pernocta, restaurantes y tiempos de traslado, con la finalidad de encontrar el punto de equilibrio en el costo/beneficio, y que la correspondiente asignación de viáticos fuera acorde a la realidad, para el gremio de sobrecargos.

Sin embargo, cuando se inauguró el vuelo tuvo un pobre recibimiento; la gente estaba acostumbrada a volar a Madrid y de ahí tomar otro vuelo directo al Aeropuerto El Prat. Durante seis meses la capacidad de esos vuelos iba al 40%, lo que le estaba generando pérdidas a la compañía aérea.

Hubo ciertas intermitencias, Aeroméxico dejó de operar el vuelo y más adelante lo retomaron, aumentando frecuencias para el 2011. Sin embargo, el vuelo no terminó de asentarse en el gusto de los usuarios, así que se detuvo la ruta.

El choque de Emirates contra Aeroméxico por Delta

Esto fue hasta que Emirates expresó su intención de realizar un vuelo saliendo de Dubái, haciendo escala en Barcelona para finalmente aterrizar en México. En ese momento, las alertas de Aeroméxico se prendieron.

El CEO de Delta Airlines Ed Bastian ha emprendido una guerra en contra de las aerolíneas árabes, a quienes acusa de competencia desleal, argumentando que los Gobiernos de Qatar y Emiratos Árabes Unidos permiten que sus aerolíneas exploten rutas desde cualquier ciudad, por lo que solicitó al gobierno estadounidense adoptar medidas para “restringir los cielos abiertos”.

En 2017 se distribuyó entre los trabajadores de Delta un video en donde Ed Bastian hacia una advertencia: “tres empresas acechan a la industria aérea estadounidense; Qatar Airways, Etihad Airways y Emirates Airlines”.

No debemos perder de vista la alianza que Delta mantiene con Aeroméxico, y que es por ello que se busca frenar la llegada de otra aerolínea árabe. En ese momento, fue la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) a quien Aeroméxico les dio la tarea de defender en los medios, la idea de que era de suma importancia impedir la llegada de una aerolínea como Emirates.

Es así como comienza esta historia, con un sindicato haciendo una gira por los diferentes medios de comunicación, como la revista Proceso, que sacó un artículo titulado “La ASPA rechaza que llegue a México la aerolínea Emirates”, escrito por Rosalía Vergara, el 3 de septiembre del 2019.

Los pilotos sindicalizados, envalentonados por el apoyo de Aeroméxico, expresaron en dicha entrevista: “La asignación de slots para que la aerolínea Emirates Airlines opere en un aeropuerto saturado como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es un detrimento para la estabilidad laboral en nuestro país. Por cada ruta que una aerolínea nacional cierra se pierden de 600 a 800 empleos para los mexicanos”.

¿En serio ASPA?, Me sorprende que esa férrea defensa que hizo hace tres años ahora se vea totalmente timorata y diluida ante la aerolínea Transportes Aeromar, que no paga salarios, que debe cuotas por uso de aeropuerto, que debe combustible. ¿Qué tipo estabilidad laboral defienden? Imposible que el sindicato de pilotos no sepa que “gracias” a la pandemia, las empresas de aviación, todas, han mermado los ingresos de sus trabajadores al recortar salarios.

En aquel momento, ASPA se mantuvo firme hasta donde le fue posible (o hasta que Delta dejó de pedirle a Aeroméxico que lo hiciera), porque una vez que Emirates Airlines aterrizó en el AICM, los pilotos del Caballero Águila fueron los primeros en ir a darles “la bienvenida”, asegurando que no tenían nada en contra de los pilotos -algunos pilotos mexicanos que salieron de las filas de Mexicana de Aviación-, sino que su inconformidad es en contra de la competencia desleal y sus repercusiones.

Es importante dejar claro, ¿qué significa una competencia desleal?, los aviones tanto de Emirates como de Qatar, sin importar si viajas en primera clase, en ejecutiva o business, o clase turista, sus vuelos cumplen con altísimos estándares de calidad, tanto en comodidad, limpieza, servicio a bordo, y atención de los tripulantes, calificado por pasajeros de todo el mundo como “excelente”.

No creo que eso sea una competencia desleal; la protesta se enfoca más bien a que estas aerolíneas provienen de países petroleros, en los que les subsidian la turbosina, y por ende, aligeran entre un 30% y un 40% el costo de las operaciones. Y es ahí donde remarcan la inequidad.

Pero seamos sinceros, si nuestro país subsidiara el costo de combustible, ¿acaso Aeroméxico lo rechazaría por ser competencia desleal?, no lo creo. En realidad, a quienes les hace más ruido es a las aerolíneas norteamericanas, quienes temen que una vez que aterricen en nuestro país, estas aerolíneas aprovechen la proximidad y se “roben” el pasaje que ahora mueven las líneas norteamericanas.

Qatar Airways denuncia a “cabilderos de Aeroméxico”

Por eso, al terminar la reunión de la IATA en Qatar, Al Baker CEO de Qatar Airways, expresó que tienen la intención de volar a nuestro país, pero que “cabilderos de Aeroméxico” están trabajando para que eso no suceda.

La historia comienza a repetirse entre Qatar Airways y Aeroméxico, más bien influenciados por Delta Airlines. Además hay que tomar en cuenta las platicas que recientemente ha tenido el canciller Marcelo Ebrard con el Al Baker sobre la posibilidad de tener vuelos charters de Qatar Airlines para que se lleven a los más de 80 mil connacionales que disfrutarán en noviembre de la justa deportiva.

Sin duda el gobierno de México busca impulsar el desarrollo del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), para que una vez acabado el Mundial, se queden de manera permanente operando desde dicha terminal.

Soy creyente de que el sol sale para todos y que mercado hay para todas las aerolíneas. Los usuarios siempre buscan cosas diferentes, ya sea desde costos competitivos en los boletos, incluso hay personas cuya principal prioridad es la comodidad de los asientos. Yo no percibo una competencia desleal, más bien veo una gran ventana de oportunidades para Aeroméxico, para que mejore su servicio al cliente.

Al final, de esta competencia quienes saldrán ganando son los usuarios, y es para ellos por lo que se trabaja, para transportarlos del punto A al punto B, de la mejor manera posible.