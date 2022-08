De acuerdo con la óptica de la senadora panista, Kenia López Rabadán, la consigna para los mexicanos en 2024 será “salvar a México” del populismo, el autoritarismo, la pobreza, la inseguridad, y todo aquello que el actual régimen encabezado por Morena y la Cuarta Transformación han permitido, tolerado y acrecentado en lo que va del presente sexenio.

La senadora panista, impartió este jueves en Guadalajara la conferencia “Los retos de la oposición para 2024″, y subrayó que el principal desafío no solo de los partidos de oposición sino de todos los ciudadanos será defender a México arrebatándole el poder a Morena para eliminar así el fantasma del populismo y del autoritarismo que está al acecho de la mano del actual gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

Invitada por la Agrupación Política Nacional «Confío en México», que me honro en presidir, la destacada funcionaria advirtió que se requiere de todos los partidos de oposición PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y hasta los que en este momento están del lado de Morena, así como de la ciudadanía que no tiene partido para defender a nuestro país.

“Necesitamos todos los partidos de oposición defender a México del populismo, este populismo que nos está llevando a una crisis económica terrible, con una crisis de inseguridad y que está matando a los mexicanos con este populismo, que está dejando sin servicios médicos al país, por lo que ya necesita irse”, enfatizó. Kenia López Rabadán

Quien es también la valiente protagonista de “La Contramañanera”, expresó su confianza en que:

“todos los partidos vamos a reconocer que más allá de nuestros intereses personales, de nuestros intereses de grupo o partidistas, hay un interés nacional para salvar a México y todos vamos a coincidir en 2024 haciendo una propuesta ética, honorable, esperanzadora para el pueblo de México”

Incluso, no dudó en adelantar que Movimiento Ciudadano también se integrará a la alianza.

“Siempre hemos tenido comunicación con todos, en el PAN creemos en las alianzas, yo particularmente desde el Senado de la República reconozco el trabajo de MC, del PRI, del PRD por supuesto que hemos ido juntos en las acciones de inconstitucionalidad para defender estas aberraciones legales que han presentado desde el senado y que lastimosamente Morena aprueba no solamente de manera ilegal sino inmoral para dañar a México y nosotros hemos estado juntos defendiendo a México”.

López Rabadán, quien convocó alrededor de 600 personas en la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara (CANACO); hombres y mujeres de diversa filiación política y otros sin partido, entre quienes se encontraba el exgobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, así como otras personalidades de la política local y nacional, crítico la retórica del presidente Lopez Obrador, de quien dijo, se ha dedicado a dividir al país y no ha logrado cumplir una sola de sus muchas promesas.

Por el contrario, subrayó, ha fallado de todas las formas posibles:

“El señor vive en un palacio y está alejado de la realidad, no está sufriendo la falta de dinero en el bolsillo, sus hijos viven de manera privilegiada; él decía que iba a combatir la corrupción y hoy claramente está rodeado de corruptos. Es evidente que el Presidente está viviendo en una burbuja y no le deja ver lo que están sufriendo los mexicanos. Hay más de 124 mil asesinados en su gobierno y el señor no reconoce el problema, más de 30 mil desaparecidos y no reconoce el problema, no reconoce que la estrategia de seguridad que Morena ha implementado en el país es una estrategia fallida que está generando lastimosamente muerte e inseguridad y tiene que cambiar”, sostuvo.

También criticó las 23 casas de Manuel Bartlett, los tenis de 25 mil pesos que lució en días pasados el hijo menor del presidente, la Casa Gris de Texas en que vivía el mayor de sus vástagos, -con su gran alberca y sala de cine-; así como la corrupción manifiesta, dijo, de la Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, quien como premio será candidata al Gobierno del Estado de México.

Para Kenia López, es evidente que el Gobierno tiene una única lógica, concentrar todo el poder,

“ese es su objetivo, aplastar al poder legislativo y aplastar al poder judicial, porque entre menos poder tengan los diputados y los senadores, los jueces, los magistrados, y los ministros de la corte, más Poder tiene López Obrador y eso es terrible, porque nos acerca cada vez más a un gobierno autoritario”, dijo.

Y agregó:

“¿Saben porqué el señor este lunes amenazó con, a través de un acuerdo presidencial militarizar al país?, ¿saben porqué lo hace? Porque puede, y ¿saben porqué puede?, porque tiene la mayoría más uno de la cámara de diputados y de la cámara de senadores y entonces necesitamos quitarle ese poder, porque no puede ser un gobierno autoritario el que dirija este país, porque lo que está generando es pobreza, y es inseguridad”, acusó la senadora. Kenia López Rabadán

La panista, también responsabilizó al Gobierno de López Obrador de la enorme cantidad de muertes de mexicanos debido a la mala estrategia frente a la pandemia por COVID-19; acusó que fueron 500 mil defunciones y se estima que ese número se debe multiplicar por tres para conocer la cifra real de ciudadanos que perdieron la vida por el deficiente método que se implementó.

En primer término, fustigó que se compraron tarde las vacunas, pero también que se acapararon, que el gobierno decidía a quién sí y a quién no se debía vacunar y encima de ello la distribución fue bastante defectuosa.

La conferencista invitada por Confío en México, concluyó que los principales retos para la oposición será estar unidos, no desdeñar al adversario, arrebatarles el poder, y presentar buenos candidatos.

Con lo que nos quedamos de esta interesante y muy valiosa charla que la senadora tuvo con miembros y simpatizantes de nuestra APN, es que existe la disposición para concretar esa alianza que México requiere y a la cual es muy posible que también se sume Movimiento Ciudadano.

De nuestra parte, lo que pretendemos con este tipo de eventos es procurar que la comunidad se informe, escuche todas las voces, dejar de lado ideologías que puedan chocar, y privilegiar lo que nos une, la búsqueda de un México confiable, que sea un país seguro con el Imperio de la ley, que exista plenitud de libertades.

Que no haya inseguridad como la que sentimos los mexicanos, y que no quedemos los ciudadanos entre el fuego cruzado como ocurrió hace unos días cuando el gobierno federal no se preocupó por alertar a los jaliscienses del dispositivo que venía con las consecuencias ya conocidas.

México requiere mejorar y para hacerlo tenemos que ir todos de la mano.

Opinión.salcosga@hotmail.com | Twitter: @salvadorcosio1