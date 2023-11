En otra de sus jugadas maestras, ésta en torno a la sustitución del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ), el titular del Poder Ejecutivo mueve sus piezas mientras se carcajea de los estultos que caen en sus trampas.

Su movimiento maestro, con alto grado de perversidad, consiste en haber enviado una propuesta que le será rechazada por el Senado. Conoce que la ley le permite enviar una propuesta más y si ésta también es declinada se le confiere la designación directa de quien ocupará el cargo de ministro en la SCJN. Es decir, sabe que terminará eligiendo él a quien ocupará la silla vacante de Arturo Zaldívar, y en tanto se divierte y se carcajea desde su palacio.

AMLO ha propuesto a tres de sus incondicionales, lopezobradoristas recalcitrantes, en una terna para llenar el vacío de quien llegó a ser presidente del máximo tribunal de justicia en el país, pero se decantó por colgar la toga y el birrete para acompañar a Claudia Sheinbaum en su aspiración de convertirse en la primera presidenta de México.

Las tres candidatas propuestas por el Ejecutivo son militantes de Morena, incondicionales a la 4T y al presidente López Obrador, y además funcionarias de la actual administración federal, por lo que al menos una de ellas, siendo integrante del gabinete se encuentra impedida legalmente de ser ministra.

La Constitución, en su artículo 95, señala como requisito para ser ministro el no haber sido secretario de Estado, fiscal general de la república, senador, diputado federal ni presidente durante el año previo al día de su nombramiento, por lo que María Estela Ríos González es inelegible.

Es reiterativo mencionar que a López Obrador le tiene sin cuidado lo que marca nuestra Carta Magna, “no me salgan con que la ley es la ley”, ha esgrimido en al menos una ocasión. El mandatario tabasqueño no es ajeno a esta situación, conoce a la perfección dicho impedimento, pero se divierte con ello.

¿De qué se ríe entonces el presidente?

Se mofa de haber propuesto a tres mujeres que sabe que no cubren los perfiles, que carecen de credenciales para el cargo, que no gozan de respeto ni de credibilidad por parte de los mexicanos, y que ya sabía propiciarían el rechazo y el repudio que se ha generado entre personajes de oposición, entre periodistas que no le rinden a su gobierno y entre los usuarios de redes sociales.

La propuesta del Ejecutivo para ocupar la vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación está integrada por tres mujeres impresentables cercanas a su administración y que han militado en el partido Movimiento Regeneración Nacional ( Morena ):

Bertha María Alcalde Luján; Lenia Batres Guadarrama; y María Estela Ríos González.

Bertha María Alcalde Luján; es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra por la Universidad de Nueva York. Se ha especializado en Derecho Comparado y Derecho Penal.

También se ha desempeñado como docente y asesora de instituciones de seguridad y justicia penal.

De 2007 a 2015 colaboró en la Reforma del Sistema de Justicia Penal. También se ha desempeñado como jefa de oficina en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La hermana de la actual secretaria de Gobernación es expresidenta del Consejo Nacional de Morena.

También fue una de las aspirantes finalistas para presidir al Instituto Nacional Electoral en sustitución del consejero Lorenzo Córdova, quien dejó el cargo el 3 de abril pasado.

Lenia Batres Guadarrama; es militante de Morena, y consejera adjunta de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica de Presidencia.

Es licenciada en Derecho por la Universidad Humanitas Escuela Superior de Leyes y Negocios y cuenta con una maestría en Derecho Penal por la misma institución.

La hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, también es maestra en Estudios de la Ciudad por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y maestra en Gestión Pública para la Buena Administración por la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México.

Fue diputada federal en la LVII Legislatura del Congreso de la Unión.

Ha colaborado como asesora jurídica en la entonces delegación Tlalpan en la Ciudad de México.

Durante la administración de Claudia Sheinbaum en la CDMX, también colaboró como asesora jurídica de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).

María Estela Ríos González, se ha desempeñado como consejera jurídica de la presidencia de México desde septiembre de 2021.

Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con Maestría en Ciencias Políticas y en Derecho Laboral.

Como parte de su trayectoria profesional, en 1998 fue directora del Registro Civil, de 2000 a 2006 se desempeñó como consejera jurídica y de Servicios Legales del entonces Distrito Federal. En 2014 fue directora del Instituto de Especialización de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México y en 2018 trabajó como directora general de Ordenamiento de la Propiedad Rural en la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano.

En ningún escenario real alguna de ellas tendría posibilidad de ser considerada. Y tampoco en éste. Andrés Manuel sabe que se requiere de mayoría calificada para que le validen a sus candidatas y Morena y sus aliados no alcanzan los votos requeridos.

Como ya mencionaba, la ley prevé que, si el Senado no avala esta terna, el presidente tendrá que enviar una nueva; y en caso de que vuelva a ser rechazada, podrá designar directamente a un ministro.

Por ello, el presidente se ríe perversamente de su propuesta que incluye a tres mujeres que incumple requisitos básicos como la legalidad, la honorabilidad, y gozar de buena reputación.

