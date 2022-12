El español de 20 años se perfila para ser la gran figura del ciclismo internacional, y su principal objetivo para este 2023 es ganar la Vuelta a España. Ayuso terminó en un impresionante tercer puesto en la general en su debut este 2022. Esto le ha dado la confianza que necesita para apuntar por el título de la Vuelta a España en el 2023. Con esto el UAE Team Emirates tratará de ir por las 3 grandes carreras de tres semanas del calendario profesional.

Juan Ayuso es un joven educado que se inició en el futbol a los once años. Sus ídolos de la infancia fueron Alberto Contador, Rafa Nadal y Michael Jordan. Desde pequeño ha sacrificado toda su juventud con una disciplina sin igual para convertirse en ciclista profesional. El originario de Barcelona sabe lo que cuesta llegar a la cima y lo difícil que es mantenerse arriba, pero sus grandes cualidades de escalador y contrarrelojista le dan la confianza de que las cosas le saldrán bien para el 2023.

En un futuro Ayuso sueña con vestirse de amarillo en los Campos Elíseos como lo hacía Alberto Contador, su ídolo de la infancia. “Cuando empecé a ver el ciclismo teníamos a Contador intentando ganar el Tour”, dijo Ayuso en una entrevista con Rouleur. “Para mí, es esta carrera la que quiero ganar algún día”.

Sin embargo, Ayuso sabe que primero tiene que caminar antes de comenzar a correr. “Espero poder igualar o mejorar el tercer lugar de la Vuelta. El equipo me apoyará para lograrlo, aunque sé que será difícil. Mejorar el tercer puesto ya sería un éxito, ganar no es una obsesión. Llevar la roja sería un paso muy grande respecto a 2022, pero es ambicioso. Voy por la victoria de todos modos, incluso si eso no resulta posible al final. De momento estoy totalmente centrado en la Vuelta, no estoy pensando en el Tour”.

El joven prodigio español buscará complacer a sus fans durante el resto de la temporada, no solo en las Grandes Vueltas. “El otro gran objetivo, además de hacer una buena Gran Vuelta, es ganar más carreras”, dice Ayuso, quien solo registró una victoria en 2022, el Circuito de Getxo a principios de agosto. “Quiero complacer a los fans. Quiero ser competitivo todo el año y obtener buenos resultados en todas las carreras”.

En el UAE Team Emirates, pueden estar muy tranquilos, pues tienen en sus filas juventud y talento con el todoterreno Tadej Pogačar, capaz de ganar Clásicas de un día y Grandes Vueltas, y Juan Ayuso, que promete estar a la altura de su compañero de equipo. Además, cuentan con el portugués Joao Almeida de 24 años, quien fuera 4to en la pasada Vuelta a España, y Adams Yates, un ciclista británico con un amplio palmarés que seguramente será quien comparta la experiencia por su larga trayectoria en el ciclismo profesional.