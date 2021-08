La Revocación de Mandato en un hilo

El senador Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena, señaló que no está tan fácil lograr el período extraordinario de sesiones para aprobar la Ley Federal de Revocación de Mandato “Yo no lanzo las campanas al vuelo, estoy luchando, hablando con todos, pero respeto mucho a la oposición y ellos tienen su estrategia. Ellos habrán de definir si están de acuerdo o no, pareciera ser que está difícil también para ellos”.

Monreal Ávila señaló, en una entrevista, que ha resultado más complicado lograr acuerdos, porque el proceso ha sido polarizante. La oposición, dijo, actúa conforme a su estrategia: “y a este tema de la Ley de Revocación de Mandato ya lo cogió como rehén la política”.

Recordó que este es un compromiso escrito del presidente, y que se encuentran en falta pues los legisladores se dieron un plazo de 180 días para expedir esta ley reglamentaria en junio de este año, y no se ha hecho.

Explicó que esa es la razón por la que lo quieren sacar en un período extraordinario de sesiones, pero que no depende de Morena: “la Comisión Permanente es quien lo autoriza, pero tienen que ser las dos terceras partes de los integrantes de la Comisión y Morena por sí solo con sus aliados no los tiene”.

Destaco, en una entrevista, que cambió la pregunta inicial por una más positiva y que ese es uno de los elementos que esta deteniendo el consenso: “ la revocación de mandato es la conclusión anticipada de un periodo para el cual fue electa una persona, a un cargo de elección popular. Esa es la revocación; la revocación implica un sentido negativo y la ratificación implica un sentido positivo”.

Comento que en este momento es una discusión política del tema, pero aseguró que esa pregunta no los va a detener: “estamos abiertos, no podemos en la discusión del dictamen en la Plenaria, poder buscar una pregunta que satisfaga. No estamos cerrados”.

Insistió en cuál es la mejor pregunta: “La mejor pregunta sería “¿Estás de acuerdo si el presidente continúa o no?” o estás de acuerdo si el presidente sigue o no.