Joel Ayala está liquidado; en FSTSE lo sustituirá Luis Miguel Victoria: Raúl Arellano

Perlas Sueltas

El oficial mayor del SNTISSSTE, desesperado por convertirse en presidente del SNTISSSTE, dio por terminada la carrera política del líder de la burocracia nacional, convidado de piedra en la elección de dirigentes del sindicato de la ciudad. López Montecino retoma el control de la nómina del GCDMX, pero deberá reportarle a Efraín Morales, el encargado electoral de la jefa de gobierno.

• Raúl Arellano Sánchez busca ser delegado al próximo congreso extraordinario de reforma estatutaria del sindicato del ISSSTE por el Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza”, luego de aceptar que no lo lograría por el Hospital “Darío Fernández”.

• El distanciamiento -para decirlo eufemísticamente- entre Cosme González y Marco Antonio Zúñiga, fue consecuencia de la ambición del oficial mayor del SNTISSSTE de detentar el control en la sección XLVI.

• En efecto, Arellano en acuerdo con el secretario general seccional para acabar con la influencia de Cosme, se situó detrás de la precandidatura de Araceli Morín Navarro para la secretaría general.

• La señorita Morín Navarro está comisionada en el deportivo del SNTISSSTE, donde se encarga del área de recursos humanos. Es decir, goza de la protección de Arellano, lo que molestó a González, que públicamente anunció su alejamiento de la sección.

• Ante ese escenario, Arellano optó por buscar ser delegado al congreso por el Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza”. Para lograrlo utiliza los servicios de su hermano Antonio y de un viejo colaborar en la sección XL “Transportes”, Fernando Rangel.

• Sólo que un no muy viejo fantasma familiar ha vuelto a aparecerse: a Alejando Arellano, otro de sus hermanos, debió protegerlo comisionándolo al deportivo sindical que maneja desde hace poco más de ocho años, tras haber chocado una camioneta del velatorio San Fernando por conducir en estado de ebriedad.

• Para el oficial mayor del SNTISSSTE es fundamental ser delegado al congreso: sólo así podría ser considerado precandidato a sustituir a su protector, Luis Miguel Victoria Ranfla en la presidencia sindical.

• Un error político, por boquiflojo, le generará consecuencias: pronosticó que Joel Ayala Almeida está ya liquidado y que su sucesor en la FSTSE será Luis Miguel Victoria Ranfla.

• Arellano puso como ejemplo la elección en el sindicato del gobierno de la ciudad, en la que Ayala Almeida no tuvo ninguna participación, pues las negociaciones con Hugo Alonso Ortiz y César Piña las llevó Efraín Morales from the Subsecretaría de Gobierno.

• Por cierto, la asunción, el pasado lunes 11 de octubre, por segunda ocasión de la Dirección de Administración de Personal del Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX), de Sergio Antonio López Montecino es, en apariencia, en beneficio de Piña.

• Y es que durante el proceso electivo del SUTGCDMX, López Montecino fungió como asesor de Piña. Pero como director, no solo le reportará a Morales, sino que sus decisiones deberán contar con el visto bueno de este.

• En el ISSSTE, el general Jens Pedro Lohmann Iturburu, director normativo de administración y finanzas, va de tumbo en tumbo: al apapacho público de su subdirectora de Personal, Judith Rojas, ahora lo acosa un nuevo escándalo: obligar a sus subordinados a comprar el libro “A la mitad del camino”

• Ese libro, es el último escrito por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El pasado viernes 8 de octubre, los empleados de confianza de estructura, tuvieron que pagar los 200 pesos que cuesta el ejemplar ... salvo que quisieran enfrentar el fantasma del despido.

“Los textos escritos en esta columna no son informaciones con sustento en documentos; son versiones no confirmadas que se escuchan en los sindicatos.”

Colaboración especial para SDPnoticias de agendapropia.mx, portal especializado en asuntos sindicales.