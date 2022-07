Centro a la olla

José Juan Macías ha sido catalogado por mucha gente -compañeros, entrenadores, aficionados- como un hombre soberbio, sangrón en términos más coloquiales… Y lo puede ser, pero eso no tiene nada que ver con los objetivos que se ha trazado.

Querer más, querer ser el mejor, no tiene que ver con el hecho de ser agradable o no con la gente, tiene que ver con el trabajo y las decisiones que se tomen. En este caso, el camino en la carrera de JJ Macías se ha tornado en una historia de terror.

También es sabido dentro de su círculo, que JJ Macías es un hombre que trabaja intensamente para mejorar los aspectos que necesita, según su perspectiva pulir. Y que haya tenido el apoyo de su familia para contratar entrenadores particulares tampoco es su culpa, hay quien tiene las mismas posibilidades y no las aprovecha.Dentro de esas metas que se ha trazado Macías, la de consolidarse ha sufrido duros golpes que lo tienen muy lejos del reflector que llegó a tener.Que se ha equivocado. Sí. Seguramente ha tomado decisiones que se pudieran considerar malas y de las que pudiera estar arrepentido.

Lo cierto es que desde que decidió no ir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por ir a Europa con el Getafe, las cosas no han salido como quizá se proyectaban para este joven de 22 años que llegó a deslumbrar. Lesiones, falta de juego, el regreso a México, más lesiones, como la que ahora lo tendrá a alejado de seis a ocho meses de las canchas y que lo deja sin siquiera la opción de pensar, aunque fuera de manera remota, en meterse a la lista para Qatar 2022 si es que tomaba juego, ritmo y nivel con el Guadalajara en el torneo que apenas inicia.Porque cuando se revisa la lista de opciones para suplirlo con Guadalajara, están los complicados como Santiago Giménez o Roberto de la Rosa, hasta lo que serían accesibles, pero no están al nivel de lo que se esperaba de Macías.

Era el torneo de este muchacho para retomar su carrera, y ahora le vino este golpe terrible.

De ese tamaño es la mala fortuna de un muchacho que tendrá tiempo para recuperarse y retomar su carrera, pero que de estar en buen estado físico y futbolístico, por supuesto que era una opción para Gerardo Martino y la Selección Mexicana ante la ausencia de centros delanteros de calidad, lo cual tampoco debe ser fácil de digerir.

Abraham G. Guerrero en Twitter: @Abraham_GG