Llamado a la resiliencia

¿Usted se había puesto a pensar recientemente en la capacidad que deberíamos tener para adaptarnos a las situaciones adversas con resultados positivos?

Doug Elmendorf, decano de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard habló de eso, de la resiliencia , a quienes ayer se graduaron.

Elmendorf dijo a la generación 2021: “Nuestra capacidad para soportar la pandemia, como individuos y como sociedad, depende de nuestra capacidad de recuperación. La resiliencia se define a menudo como la capacidad de recuperarse o adaptarse a la desgracia o al cambio. La desgracia es común y el cambio aún más. Esto significa que la capacidad de recuperación, la capacidad de afrontar la desgracia y el cambio, es de enorme importancia”.

Una generación de estudiantes de maestría que tuvo que tomar sus cursos en línea debió tener la capacidad para aprender y crecer a pesar de los obstáculos. Eso es resiliencia, y depende tanto de las características individuales como de las características sociales.

Voy a tomar algunos párrafos textuales del mensaje del decano Elmendorf que considero pueden ayudarnos a reflexionar sobre México y el momento que estamos atravesando.

El individuo y la resiliencia:

“La capacidad de recuperación de una persona frente a reveses físicos o emocionales puede depender en parte de su edad. A medida que envejecemos, nuestros cuerpos pueden volverse más vulnerables a enfermedades como Covid-19. Sin embargo, la edad también aporta experiencia, y algunas experiencias aumentan nuestra fortaleza psicológica, lo que puede mejorar nuestra capacidad para lidiar con enfermedades y otras dificultades. Muchas otras características individuales también pueden afectar la resiliencia”.

La comunidad y la resiliencia:

“Pero la resiliencia no es sólo una cuestión de características individuales. La resiliencia de una persona depende fundamentalmente de las características de la sociedad en la que vive. Estas características sociales incluyen tanto políticas públicas específicas como aspectos más amplios de las relaciones entre las personas”.

Preguntas clave sobre resiliencia:

“Cuando alguien se enferma, ¿puede ausentarse del trabajo y recibir atención médica? Si una persona no puede tomarse un tiempo libre y recibir atención, la sociedad no la está ayudando a ser resiliente. Cuando alguien pierde un trabajo debido a cambios económicos, ¿hay otro trabajo o una red de seguridad pública disponible? De lo contrario, la sociedad no está permitiendo la resiliencia. ¿Se trata la vida de alguien como totalmente digna de respeto y dignidad, independientemente de la raza, etnia, género, orientación sexual, religión o habilidades físicas de esa persona? De lo contrario, la sociedad es profundamente injusta y está socavando la capacidad de recuperación de las personas. Cuando las vidas y los medios de subsistencia de las personas se ven perjudicados por los cambios en el medio ambiente, ¿actúa la sociedad con determinación? De lo contrario, la resiliencia se reduce en lugar de aumentar”.

La resiliencia y los servidores públicos en el gobierno:

“La resiliencia será importante para usted personalmente, porque la vida puede ser dura y el servicio público, además de sus profundas satisfacciones, puede traer desafíos exigentes. Servir al interés público requiere un compromiso y un sentido de urgencia para mejorar la vida de los demás, pero también requiere paciencia y perseverancia. En mi larga carrera en el gobierno, vi de cerca que el progreso es a menudo dos pasos hacia adelante, un paso hacia atrás o, a veces, un paso hacia adelante y dos pasos hacia atrás, antes de hacer ajustes y volver a intentar avanzar. Ser capaz de afrontar los contratiempos es fundamental”.

El bien común y la resiliencia:

“Los obstáculos al progreso en la esfera pública son muchos. Algunos de ellos son las personas egoístas, deshonestas o injustas en el trato con los demás. En esos casos, la ira puede ser una reacción natural, pero a menudo no genera el cambio necesario por sí sola. Por su parte, las habilidades y los conocimientos también deben aplicarse, y eso lleva tiempo e implica contratiempos. Además, muchos obstáculos al progreso no se deben a malas intenciones, sino a la complejidad, la incertidumbre y la escasez. En esas circunstancias, el desánimo puede ser natural, pero eso tampoco produce cambios; en su lugar, se debe aplicar un análisis riguroso, flexibilidad mental y acción adaptativa, un trabajo que, de nuevo, lleva tiempo e implica contratiempos. Por lo tanto, en sus vidas de promover el bien común, ser resilientes será de gran importancia”.

La resiliencia en las sociedades:

“La resiliencia también es muy importante para las sociedades. Cuando una sociedad puede recuperarse de una desgracia o un cambio, y puede adaptarse con eficacia, las personas pueden tener una vida mejor. Y podríamos ampliar la definición de resiliencia social para incluir no sólo la idea de responder bien a los problemas, sino también evitar causarnos problemas a nosotros mismos”.

Mejores políticas de salud y resiliencia:

“Considere las tragedias causadas por la pandemia. El alcance de las muertes y el sufrimiento en diferentes lugares ha dependido en gran parte de si los niveles de vida subyacentes facilitan la buena salud en general, si los sistemas de salud pública han estado listos para intensificar, si la experiencia científica y las medidas de seguridad han sido ampliamente aceptadas y qué otras políticas ha sido usado. En otras palabras, algunos lugares han sido mucho más resistentes contra Covid-19 que otros, y esa diferencia ha sido importante”.

Marginación y resiliencia:

“El año pasado también ha traído trágicas muertes y mucho sufrimiento… Las personas marginadas en otros países también han sido objeto de una violencia terrible. Si la sociedad puede reducir y finalmente eliminar el racismo, el sexismo y otras formas de discriminación, el avance de la justicia disminuirá el dolor que experimentamos. Crearemos una sociedad más resiliente”.

Democracia y resiliencia:

“Los ataques a la democracia se han intensificado el año pasado en varios países. Como escribieron los decanos de Harvard el otoño pasado, el éxito de la democracia depende del “derecho al voto, una prensa libre e independiente, controles y equilibrios, la transferencia pacífica del poder y el estado de derecho con la misma justicia para todos. Cuando los ciudadanos y los líderes apoyan esos elementos cruciales de la democracia, la rendición de cuentas y la cohesión social pueden hacer que las sociedades sean resilientes para abordar los desafíos. Pero cuando los ciudadanos y los líderes abandonan esos elementos de la democracia con la esperanza de obtener una ventaja a corto plazo, la resiliencia disminuye”.

Medio ambiente y resiliencia:

“Del mismo modo, la crisis climática es una prueba de la resiliencia social. Con el tiempo, nuestra degradación del mundo natural está causando más enfermedades y muertes, desplazamiento de poblaciones vulnerables, propagación de enfermedades, intensificación de los conflictos por los recursos y otros daños. Además, los daños a menudo recaen de manera desproporcionada en personas que sufren injusticias de otro tipo. Una sociedad resiliente actuaría de manera decisiva para frenar y amortiguar esos cambios”.

Llamado de Elmendorf a los graduados:

1. “Para los problemas que he mencionado y otros, hacer que la sociedad sea más resiliente puede crear una enorme diferencia positiva en la vida de las personas, y hacer una diferencia en la vida de otras personas es el compromiso duradero de los graduados”.

2. “Utilicen las habilidades y el conocimiento que han desarrollado durante su tiempo en la Escuela Kennedy para ayudar a desarrollar la resiliencia en nuestro mundo”.

Cuando pensamos con cuidado en todas estas ideas, que el decano Elmendorf expuso claramente, se puede entender el valor de desarrollar resiliencia en nuestras propias vidas. Pero la gran responsabilidad que tenemos es ayudar a generar resiliencia en nuestras comunidades y en nuestro país.

@javier_trevino