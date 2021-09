El encuadre de AMLO

En las ciencias sociales, el “encuadre” es la manera como un líder organiza sus ideas sobre la realidad y las comunica. Los “marcos” son representaciones, interpretaciones y simplificaciones mentales de la realidad. El objetivo es que los destinatarios puedan conectarse con el líder y con lo que ya saben. El encuadre es un esquema de interpretación, una colección de anécdotas y estereotipos, en el que los individuos se basan para comprender y responder a los eventos. El líder construye una serie de “filtros” mentales. Luego los usa para dar sentido a su mundo.

El informe que rindió ayer el presidente de México fue un marco. No fue un mensaje sobre el pasado. Es más bien un encuadre de su mensaje para el futuro. En especial, es su plataforma para que la gente vote, en 2022, y no se revoque su mandato.

Veamos lo que AMLO nos dijo ayer:

1. La transformación está en marcha. Hay paz social y gobernabilidad en nuestro país. Es necesario seguir poniendo al descubierto la gran farsa neoliberal.

2. Estamos desterrando vicios y prácticas deshonestas en el manejo del gobierno. Una medida decisiva fue parar en seco la tendencia privatizadora. Se dejó de entregar concesiones a particulares en minas, agua, hospitales, puertos, vías férreas, playas, reclusorios y obras públicas. Hemos detenido las privatizaciones en el sector energético.

3. Produciremos en México las gasolinas que el país consume y dejar de importarlas. Modernizar las refinerías. No extraer más petróleo que el indispensable para cubrir la demanda de combustibles del mercado interno. Reponer el 100 por ciento de las reservas probadas y reducir el uso excesivo de combustibles fósiles.

4. Vamos a impulsar una reforma constitucional de la industria eléctrica que permitirá reparar el grave daño que causó la privatización al sector público y a la economía popular. Ahora, estamos modernizando las plantas hidroeléctricas para reducir el uso de combustóleo y carbón en la producción de electricidad.

5. Con presupuesto federal, sin las onerosas asociaciones público privadas, estamos construyendo carreteras, presas, hospitales, universidades, escuelas, acueductos, sistemas de drenaje, plantas de tratamiento de aguas residuales, puentes, refinerías, vías férreas, centrales eléctricas, aeropuertos, cuarteles, bibliotecas, parques, mercados, estadios, unidades deportivas y otras obras. Destacan la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, el programa integral del Istmo de Tehuantepec y el Tren Maya.

6. Está en marcha la integración económica y comercial con Estados Unidos y Canadá. Como complemento, en la franja fronteriza del norte, se puso en práctica una estrategia de estímulos para reducir a la mitad el cobro del IVA y del impuesto sobre la renta, homologar el precio de las gasolinas y el diésel con el del país vecino y aumentar al doble el salario mínimo.

7. Se ha reducido considerablemente el número de hospitalizaciones y de fallecimientos por COVID. El Programa Nacional de Vacunación ha funcionado con eficacia y ha llegado a todos los pueblos de México.

8. El lunes pasado comenzó el nuevo ciclo escolar con la participación entusiasta de maestras, maestros, madres y padres de familia.

9. En el campo se está produciendo sin limitaciones. El sector industrial está en franca recuperación, al igual que el comercio, el turismo, el sector restaurantero, la aviación y otros servicios.

10. La economía crecerá alrededor del 6 por ciento.

11. La inversión extranjera en el primer semestre fue de 18 mil 433 millones de dólares, 2.6 por ciento mayor a la registrada en el mismo periodo del año pasado y la mejor en la historia del país.

12. No hemos contratado deuda pública adicional.

13. El peso no se ha devaluado durante los primeros dos años y nueve meses del sexenio, como no había sucedido en tres décadas.

14. El salario mínimo ha aumentado en 44 por ciento, algo que no había ocurrido en más de 30 años.

15. No han aumentado en términos reales los precios de las gasolinas, el diésel y la electricidad.

16. El índice de la Bolsa de Valores ha crecido en 28 por ciento, como nunca en su historia.

17. La inflación se mantiene estable.

18. Se ha reducido 3.5 por ciento la tasa de interés que fija el Banco de México.

19. Las reservas pasaron de 173 mil 775 millones de dólares a 205 mil 391 millones de dólares, lo que significa un aumento del 18 por ciento, un máximo histórico.

20. Posterior a la pandemia se han creado 1 millón 202 mil 691 empleos y solo faltan 192 mil 713 para recuperar a los asegurados que había en el IMSS antes de la crisis sanitaria y que sumaban 20 millones 613 mil trabajadores.

21. La pandemia no desembocó en una crisis de consumo gracias a las remesas y a los apoyos de los Programas de Bienestar.

22. Las tiendas departamentales han incrementado sus ventas en un 34 por ciento de enero a agosto de 2021, respecto al mismo periodo del año anterior.

23. El año pasado las remesas se elevaron a 40 mil 600 millones de dólares y en este año estimamos superarán los 48 mil millones de dólares; es decir, 18 por ciento más.

24. En vez de conseguir líneas de crédito para endeudar al país, como era la práctica neoliberal, optamos por intensificar el combate a la corrupción, eliminar la condonación de impuestos a grandes contribuyentes beneficiarios del influyentismo. Estamos mejorando nuestra recaudación de impuestos. Esto es posible cuando se actúa con integridad y honradez, con autoridad moral y autoridad política.

25. Al mismo tiempo que comenzamos a combatir la corrupción, se puso en práctica una política de austeridad republicana. Ejemplo: comparativo de costos, calidad y tiempo, entre la construcción que realizan los ingenieros militares del aeropuerto civil de Santa Lucía General Felipe Ángeles, y el fallido proyecto del aeropuerto de Texcoco.

26. En dos años y nueve meses hemos ahorrado un billón 400 mil millones de pesos en compras y contratos. La austeridad, la cancelación de fideicomisos, de contratos leoninos y fondos que se manejaban de manera discrecional, deshonesta y en beneficio de minorías, también han permitido liberar más presupuesto en beneficio del pueblo. La fórmula es combatir la corrupción y gobernar sin lujo ni frivolidad.

27. Apoyo al campo. Ayuda directa a productores y pescadores. Precios de garantía. Siembra de árboles frutales y maderables en un millón de hectáreas. Programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Nueva ley laboral para garantizar el voto directo y la democratización de los sindicatos. Aumento del reparto de utilidades. Se terminó con la subcontratación y se redujo el costo de administración de las Afores. Se ha basificado a 400 mil trabajadores de la educación.

28. Se han entregado puntualmente las participaciones federales y los recursos del presupuesto a estados y municipios.

29. Ya están sentadas las bases de la transformación: ahora se respeta la Constitución, hay legalidad y democracia, se garantizan las libertades y el derecho a disentir, hay transparencia plena y derecho a la información, no se censura a nadie, no se violan los derechos humanos, el gobierno no reprime al pueblo y no se organizan fraudes electorales desde el poder federal. El poder público ya no representa a una minoría sino a todos los mexicanos. Se gobierna con austeridad y autoridad moral, no se tolera la corrupción ni se permite la impunidad. No hay fueros ni privilegios. Se protege la naturaleza. Se auspicia la igualdad de género, se repudia la discriminación, el racismo y el clasismo. Se fortalecen valores morales, culturales y espirituales. Se cuida y se promueve el patrimonio cultural e histórico de México.

30. Seguimos aplicando el criterio de que, por el bien de todos, primero los pobres. Sería muy difícil dar marcha atrás a decisiones o acciones.

El presidente de México no nos presentó un informe. Fue un “encuadre” de su plataforma de campaña permanente para los siguientes tres años. AMLO fue claro. Finalizó su mensaje diciendo: “Vamos bien y estoy seguro de que la gente va a votar a finales de marzo del año próximo porque continúe mi periodo constitucional hasta finales de septiembre de 2024”.

