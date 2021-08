Tatiana Clouthier, siempre en la primera línea de acción

Tratándose de un tema de carácter nacional— debo mencionar que— parte de la agenda mediática del gabinete del presidente López Obrador, trasciende la imagen de Tatiana Clouthier . Para ser específicos, en la primera línea de acciones; siempre presente, atenta. Le tocó coordinar la campaña en 2018 del ahora mandatario federal y, de forma significativa, rompió cualquier paradigma.

En ese tramo demostró capacidad, habilidad y sagacidad. Hizo en términos políticos, un papel más que digno, sobresaliente; acaparó los reflectores de acuerdo con las interpretaciones pronunciando un amplio conocimiento de los temas de la agenda pública. Tal vez, eso influyó para que, el ahora presidente López Obrador, adquiriera más legitimidad. Y cómo no lo va a lograr; se rodeó de cuadros sumamente potenciales, lo mismo de ideólogos e intelectuales que supieron conducir la tarea titánica de llevarlo a Palacio Nacional.

En esa coyuntura navega Tatiana Clouthier . Siempre con un paso adelante. Su aportación como legisladora federal fue redondo. No quiso ser gobernadora de Nuevo León, porque quizá en sus planes estaban otras coyunturas políticas; si así lo hubiera decidido, no tengo duda que, el triunfo, estaba en sus manos. Morena con la actual secretaría de Economía, sería hoy, en los hechos, jefa del ejecutivo estatal electa del territorio del Norte.

En Palacio Nacional respaldaban su candidatura, sin embargo, fue ella quien decidió no competir.

Así, se abrió paso a una nueva tarea o encomienda del presidente López Obrador. Llegó a la Secretaría de Economía y, muchos dirán, que fue la mejor decisión que pudo haber tomado.

Ésa coyuntura, por un lado, la empujó a perfilarse como una posible abanderada de Morena en 2024. Él mismo López Obrador le hizo un gesto desde la tribuna de la mañanera; es realmente muy completa su forma y capacidad política; sorprendió a muchos y, lo mejor de ello, con mucha autoridad.

A partir de ese proceso, se metió de lleno en la baraja de presidenciables de Morena.

No pretende figurar mucho en estos momentos y, en la medida que el tiempo avance, tendrá una respuesta más clara y firme a la determinación si compite o no en el desarrollo interno. Mientras eso pasa, ofrece trabajo, entrega. Yo mismo resalté su papel como una de las mujeres más protagonistas del gabinete del presidente; no sé si pueda entrar en una etapa de comparaciones que sería muy irresponsable, aunque, lo que sí es un hecho, es que un término de competencia es muy productivo.

He ahí la enorme diferencia que posee el mandatario López Obrador en su gabinete. Casi desde que inició su encomienda, auguraban buenos resultados. Ha sostenido encuentros importantísimos, incluso, con funcionarios de primer nivel del vecino país en una etapa clave y con un nuevo acuerdo comercial con los Estados Unidos y, en donde, ha salido bien librada respecto a las prioridades y a la agenda gracias a su labor y experiencia.

En efecto, sigue trabajando, eso sí, a marchas forzadas. Y no solo lo realiza en un proyecto internacional, sino nacional y, en cierto punto, local. Hasta la fecha, sostiene encuentros con funcionarios del gabinete, aunque, recientemente, le vi en una sesión virtual con el actual presidente municipal de Uruapan, Ignacio Campos Equihua. Quizá la relación que sostuvieron en San Lázaro, selló un mecanismo de comunicación sólido o, tal vez también, a pesar de su apretada agenda, se da tiempo para atender las inquietudes de los mandatarios.

Es muy poco común observar una entrevista o charla con una funcionaria de primer nivel y un alcalde de un municipio. Es la primera vez que miro un encuentro de esa naturaleza. Además de ser muy significativo, rompe esa brecha que imposibilitaba una reunión de esa índole.

Sin duda era muy difícil llegar a los responsables de cada área titularidad del gobierno; pocos lo hacían; sin embargo, el deseo del presidente Obrador de abrir los espacios de participación y gestión para beneficio de la sociedad, deja un claro ejemplo con la reunión de Tatiana Clouthier e Ignacio Campos Equihua que, en el corto plazo, arrojará buenos dividendos para su municipio.

Qué mejor momento, pero que oportuno instante para llevar una reunión en vísperas de un inicio administrativo. Algo que, de entrada, me llamó poderosamente la atención porque seguramente el valor y la voluntad que le imprima Tatiana , traerá un gran efecto al segundo municipio más grande la de la capital michoacana y, en términos productivos, al principal epicentro del aguacate considerando su magnitud y su capacidad exportadora.