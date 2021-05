Morena va en alianza con PT en algunos distritos, no en todos, que quede claro

Ojo, Morena no compite en coalición en varios distritos; va solo, sin el PT . No obstante, hay un empeño en tratar de polarizar la elección al vincular al Partido del Trabajo con el Movimiento Regeneración Nacional para aprovecharse de la coyuntura; muchos no están siendo honestos y quieren provocar confusión y nos hacen pensar que, en las elecciones, hay fuego amigo al invitar a votar quedando al descubierto una incapacidad y una mala fe por beneficiar a otros perfiles.

Esto pasa porque Morena como partido, es sumamente potencial a comparación del PT . Es mucho lo que está en juego, y es un hecho que utilizan mecanismos y herramientas para no desprenderse del todo de una coalición y sacar dividendos. Sin embargo, en todo momento, la sociedad ha sabido separar esa situación y, detectar en qué lugar existe alianza y en dónde no.

Morena vive un protagonismo importante en la vida pública del país. El próximo 6 de junio, habrá que refrendar el momento inmejorable que actualmente posee de acuerdo con los estudios de opinión que anticipan una victoria sólida en casi todas las entidades y, por supuesto, domina las proyecciones para ser mayoría en el congreso federal.

Habrá que recordar que, hace unos meses, los dirigentes nacionales del PT, PVEM y Morena , signaron un acuerdo de unidad parcial, es decir, se reforzó la coalición en distintas entidades, pero, no en todas. Eso hay que subrayarlo.

Serían en total 183 distritos los que competirán con un registro que domina Morena.

En el caso de Michoacán, 10 distritos participan sin coalición, en otras palabras, Morena compite solo. Con el acuerdo que se signó en la ciudad de México se estableció la ruta para el proceso electoral; esa dirección, contemplaba reforzar y competir en los lugares donde se tendría más chance u oportunidad o, en su defecto, se tomó la determinación porque el partido guinda simple y sencillamente tiene un amplio dominio en las proyecciones y un alto margen de distancia para vencer sin contratiempos.

Optaron por esa vía y, Morena en Michoacán, toma la batuta en las preferencias demoscópicas. Eso pasa en los distritos federales de Morelia en el que, ojo, el partido guinda compite totalmente solo, sin el PT. Eso ha dado más garantías al triunfo, pero, también, se abrió la coyuntura para que algunos actores del estado aprovechen la oportunidad y llamen a votar por el partido del trabajo a sabiendas que, en las demarcaciones de Morelia, no sellaron un acuerdo de alianza electoral.

Por ello, eso sí, hay que dejarlo bien claro: Morena no compite en coalición en los distritos federales en Morelia. Algunos, de forma deliberada, pretenden confundir al electorado; no obstante, la inmensa mayoría de la población ha mostrado su respaldo únicamente a Morena en esas demarcaciones. Asimismo, las candidatas de Morena son potencialmente competitivas y fuertes; por esa razón, se vislumbra un escenario positivo para la expresión guinda.

Eso pasa en Morena y en sus 10 distintos en el que cada vez los candidatos (as) se consolidan. El cálculo que hicieron se enfocó al potencial de sus abanderados (as). Teniendo buenos competidores, el partido guinda avanza sin contratiempo sin la necesidad de haberse aliado; además, el rol protagónico que opera en las demarcaciones, ha venido mostrado un crecimiento exponencial y, cada día, suman más cuadros a su causa.

Está muy bien facultado Morena para competir; se muestra sólido; su capacidad territorial y, su estructura activa, poseen una dimensión competitiva y cuya identidad, se apropió de la simpatía y convicción de la población. Morena es un pilar para la gente. Hay mucha confianza en el trabajo que se realizó desde el legislativo; eso ha refrendado los pronósticos para ratificar el triunfo que se obtuvo hace tres años.

Así, vemos a Morena participar en los distritos federales de Morelia de manera muy sólida. Asimismo, sus candidatas son muy competitivas; eso lo han demostrado: el hecho de competir únicamente con la expresión guinda, las hizo más fuertes. Canalizaron la intención del voto popular y, se prevé, que la votación útil se ponga de manifiesto a su favor.