Ratings radio: Ciro, líder; crecen Sergio y Lupita… Y con Lía, Calderón quiere su alcaldía

Comparativo de noticieros todo el día —rating 18+ ABC L-V INRA, abril 2021

1º Con 2.27 de rating, Ciro Gómez Leyva , de Radio Fórmula

2º Con 1.46 de rating, Chumel Torres , de Radio Fórmula

3º Con 1.45 de rating, Óscar Mario Beteta , de Radio Fórmula

4º Con 1.31 de rating, Joaquín López-Dóriga , de Radio Fórmula

5º Con 1.28 de rating, Mario González , de Stereo Cien

6º Con 1.27 de rating, Carlos Loret de Mola , de W Radio

7º Con 1.26 de rating, Denise Maerker , de Radio Fórmula

8º Con 1.10 de rating, Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez , de Heraldo Radio

9º Con 1.04 de rating, Luis Cárdenas , de MVS Noticias

10 º Con 1.03 de rating, Adriana Pérez Cañedo , de Stereo Cien

11º Con 0.90 de rating, Eduardo Ruiz-Healy , de Radio Fórmula

12º Con 0.80 de rating, Ricardo Rocha , de Radio Fórmula

13º Con 0.77 de rating, Pascal Beltrán del Río , de Imagen Radio

14º Con 0.75 de rating, Martín Carmona , de Stereo Cien

14º Con 0.75 de rating, Alejandro Villalvazo e Iñaki Manero , de 88.9 Noticias

15º Con 0.73 de rating, José Cárdenas , de Radio Formula

15º Con 0.73 de rating, Javier Alatorre , de Heraldo Radio

16º Con 0.70 de rating, Azucena Uresti , de Radio Fórmula

17º Con 0.68 de rating, Ana Francisca Vega , de MVS Noticias

17º Con 0.68 de rating, Pamela Cerdeira , de MVS Noticias

18º Con 0.64 de rating, Salvador García Soto , de Heraldo Radio

19º Con 0.55 de rating, Manuel López San Martín , de MVS Noticias

20º Con 0.53 de rating, Alicia Salgado , de Stereo Cien

21º Con 0.52 de rating, Gabriela Warkentin y Risco , de W Radio

22º Con 0.47 de rating, Leonardo Curzio , de Radio Fórmula

22º Con 0.47 de rating, Sopitas , de Aire Libre

23º Con 0.44 de rating, Francisco Zea , de Imagen Radio

24º Con 0.38 de rating, Jesús Martín Mendoza , de Heraldo Radio

24º Con 0.38 de rating, Esteban Arce , de Imagen Radio

25º Con 0.37 de rating, Javier Solórzano , de Heraldo Radio

26º Con 0.35 de rating, Jaime Núñez , de Radio Formula

26 º Con 0.35 de rating, Brenda Peña y Manuel Zamacona , de Heraldo Radio

27º Con 0.32 de rating, Luisa Iglesias Arvide , de Horizonte

28º Con 0.27 de rating, Carmen Aristegui , de Universal y La Octava

29º Con 0.26 de rating, Martín Espinoza , de Imagen Radio

30º Con 0.21 de rating, Víctor Sánchez Baños , de MVS Noticias

31º Con 0.16 de rating, Julieta Mendoza y Enrique Lazcano , de Horizonte

32º Con 0.15 de rating, Patricia Betaza , de Horizonte

33º Con 0.09 de rating, Yuriria Sierra , de Imagen Radio

34º Con 0.05 de rating, Ana María Salazar , de Imagen Radio

35º Con 0.04 de rating, Luisa Cantú , de Universal y La Octava

35º Con 0.04 de rating, Federico Lamont , de ABC Radio

36º Con 0.02 de rating, Raymundo Cruz y Allelet Medina , de Radio 620

36º Con 0.02 de rating, Manuel Zamacona , de W Radio

36º Con 0.02 de rating, Francisco Fortuño , de Radio 620

36º Con 0.02 de rating, Miguel Ángel López Farías , de ABC Radio

37º Con 0.00 de rating, Ivonne de la Cruz , de ABC Radio

37º Con 0.00 de rating, José Luis Plaza y Enrique López P. , de Romántica 1380

36º Con 0.00 de rating, Federico Vale, de Radio 620

37º Con 0.00 de rating, Celeste Sáenz de Miera , de ABC Radio

Con Lía Calderón quiere su alcaldía

Me llegó un análisis bastante serio sobre un aspecto preocupante de las elecciones en la alcaldía Álvaro Obregón , que podría pasar de Guatemala ( Layda Sansores , de Morena, quien realizó un pésimo trabajo) a Guatepeor ( Lía Limón , del PRI-PAN-PRD, quien hará mucha politiquería y atenderá poco los problemas de los vecinos). La razón de tan lamentable situación tiene que ver con algo que caracteriza a casi todas las personas que se dedican a la política, la búsqueda del poder por el poder mismo. Es el caso de la señora Limón —del grupo de Felipe Calderón —, quien insiste en buscar posiciones de gobierno sin importarle la bandera que defienda. Cito completo el escrito sobre ese territorio que alguien me entregó y que me parece informado y objetivo:

1.- Hasta hace unas semanas, en la alcaldía Álvaro Obregón , la candidata de la alianza “Va por México” , Lía Limón era totalmente desconocida, pues carece de una trayectoria en la demarcación que ahora pretende gobernar arropada por los partidos de oposición PAN, PRI y PRD.

2.- De trayectoria mayoritariamente panista, Lía Limón ha pasado de cargo en cargo al servicio de gobiernos de diferentes partidos, sin importar que se contrapongan entre sí los ideales de cada uno de ellos.

3.- Trabajó para los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón . En este último periodo, la hija del exsecretario de Educación Pública, Miguel Limón Rojas , cobró notoriedad en la política como directora general de Políticas Sociales de la Sedesol, al crear el programa de estancias infantiles del IMSS que operaban de manera subrogada y que posteriormente fueron canceladas por irregularidades detectadas en su operación. Las fallas en la autorización y funcionamiento de estos espacios, provocaron la tragedia de la Guardería ABC , en Hermosillo Sonora, en la que murieron 49 menores de edad en junio de 2009.

4.- Tras varios años de lealtad al panismo, Lía Limón decidió traicionar al partido luego de que en marzo de 2012 fracasó su intento por conseguir la candidatura para la entonces delegación Miguel Hidalgo. Esa vez, sostuvo que el PAN estaba tomado por una “pandilla de cuatreros” que controlaba los procesos internos de selección. Puntualmente acusó a Mariana Gómez del Campo, Demetrio Sodi y Obdulio Ávlia .

5.- Fue así que Limón García saltó al priismo para apoyar la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto , por ser, dijo, el que tenía mayor capacidad. Esta decisión le costó duras críticas de sus excompañeros de partido, como la propia Mariana Gómez del Campo que expresó: “al final del día, la caca flota” , refiriéndose a Limóna García. A pesar del cruce de acusaciones, señalamientos e insultos, el día de hoy se dicen “amigas” y recorren juntas varios puntos de la ciudad en búsqueda de votos.

6.- Ya en el gobierno de Peña Nieto , Lía Limón ocupó la subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob, a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong . En dicho encargo, tuvo que lidiar con otra tragedia nacional de la que no salió bien librada: la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa . Limón García mostró su falta de capacidad, liderazgo y empatía, pues por lo único que se le recuerda al dirigir el área del gobierno encargada de la defensa de los derechos humanos de las víctimas, es por intentar dar dinero a los familiares, lo cual fue rechazado y condenado por los padres de los normalistas, acción que tampoco fue bien vista por el propio gobierno, pues la indemnización implicaría el reconocimiento de la responsabilidad del Estado mexicano. Su penoso desempeño en este caso, también le costó el descrédito en instancias internacionales, al ser descartada su participación en reunión del Comité contra la Desaparición Forzada, llevada a cabo en Ginebra, Suiza; así como en el 154 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además Lía Limón y su entonces secretario particular Sinuhé Márquez Armenta , fueron acusados por sus propios trabajadores de cometer actos de abuso de autoridad, discriminación, misoginia y humillaciones.

7.- La hoy candidata a la alcaldía Álvaro Obregón decidió dejar atrás la subsecretaría para postularse por una diputación federal, esta vez, representando los colores del Partido Verde Ecologista de México. Años más tarde, y tras no obtener ninguna otra representación en el Verde, regresó a las filas del PAN, a pesar de que en el 2012 sostuvo que su renuncia era por acto de “congruencia”.

8.- Como habitante de la colonia Las Águilas , una de las colonias más exclusivas de la ciudad, Felipe Calderón , quien renunció al PAN para promover la candidatura independiente de su esposa Margarita Zavala a la presidencia de la república en las elecciones pasadas, ahora llama a los habitantes de Álvaro Obregón a votar por el partido al que renunció con acusaciones muy similares a las que hizo Lía Limón en su momento. En un video difundido en redes sociales, Calderón Hinojosa además de pedir el voto por el PAN (partido al que ya no pertenece y con cuyo dirigente salió peleado), también lo hace por el PRI y por el PRD, agrupaciones políticas que fueron criticadas en el pasado por el propio expresidente.

9.- El apadrinamiento del expresidente panista no se da solo por ser vecino de la alcaldía, sino porque sostienen vínculos personales estrechos de antaño. En diciembre del 2003, Lía Limón se casó con Luis Carlos Ugalde , entonces presidente del IFE, quien fue relacionado con los escandalosos contratos otorgados a la empresa Hidelbrando S.A. de C.V., cuyo dueño Diego Zavala , es hermano de Margarita Zavala, esposa del exmandatario.