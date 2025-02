“No pasó nada, sé que es normal Ya lo pude entender, esto no iba a funcionar Pero te digo que No fue que lo hicieras, fue como lo hiciste No fue que te fueras, fue como te fuiste ” AITIANA

Se desbarrancó. Metió la pata. Error de principiantes. Soberbia garrafal que deja a Javier Milei en una situación vulnerable. Encima, una vez más, muestra que las propuestas populistas —sean de izquierda o de derecha— son nocivas.

La situación económica de Argentina aún dista mucho de ser perfecta, si bien su presidente ha logrado que la economía de ese país tenga superávit por primera vez en 17 años. También ha domado la inflación; actualmente la más baja del último lustro.

Evidentemente, el costo de hacerlo ha sido alto para sus connacionales. Y aunque una considerable mayoría de la población le agradecen los recortes de su famosa “motosierra”, la inversión extranjera directa no termina de llegar. De hecho, Nissan está reduciendo la producción de autos (así como planean hacer aquí en México) y Mercedes Benz sale de esa nación después de 70 años.

Algo es consecuencia de las tarifas impuestas por Donald Trump. Mismo considerando a Milei su amigo, el mandatario estadounidense no le perdonó a Argentina los aranceles.

Pero aquí lo importante: con estos antecedentes, ¿cómo se le ocurre al presidente argentino propiciar experimentar con los dineros de la gente en estos momentos? ¿Por qué no preguntó a los expertos financieros en criptomonedas?

La promoción que realizó Milei de uno de estos instrumentos en su cuenta de “X” hizo que esta moneda tuviera millones de dólares en ganancias en cuestión de horas, mas solo para ofrecer millones de pérdidas a quienes invirtieron su dinero en ella.

La acción fue tan mala que la población de aquella nación primero pensó que habían hackeado la cuenta de su líder en esa plataforma. No fue sino hasta que se empezó a conocer en redes que este esquema se trataba de una estafa, que Milei borró su publicación.

Más tarde intentó justificarse: intentaba promocionar un “token cripto” destinado a ayudar a las empresas argentinas. Pero promocionarla era realmente un intento de alimentar su ego, pues la criptomoneda en cuestión se llama “LIBRA” y él buscó asociarla a su frase “arriba la libertad, carajo”.

Pareciera que la maldición argentina solo tuvo un pequeño respiro y está de vuelta. En lugar de promocionar el hecho de que la pobreza en Argentina disminuyó al 33.5% (enero de 2025), muy por debajo de los niveles que se tenían con Alberto Fernández y Cristina Kirchner, o que él pone a Argentina por delante, no como la expresidenta y su familia que se dan vida de magnates, promover la mencionada criptomoneda está dando municiones a la oposición. Cristina Kirchner ya olió sangre y pide juicio político contra Milei.

Ya sabemos que la señora exagera; que no quiere quedarse fuera de la política y ahora es su momento de atacar. Por lo mismo, era menester no darle excusas para hacerlo. Así es el juego político y pareciera que Milei no conoce las reglas

Esto no es cuestión de derechas o de izquierdas, si bien en esta ocasión Milei actúo como todo un ‘mirrey’.

Palo a quien la… riega. Y ahora fue Milei.

Giro de la Perinola

Populistas de izquierda y de derecha. Los que apoyan a Milei, cierran sus publicaciones con leyenda “la libertad avanza. Lloren zurdos”. Quienes apoyan a la 4t ponen: “lloren fachos”. Igual de equivocados unos que otros.

Cuidado, las estafas cripto, también llamadas ‘Rug pulls’, son comunes en las redes sociales. Si usted piensa invertir en criptomonedas, busque a expertos.