Hoy Nuevo León homenajeará a uno de sus ciudadanos más ilustres, Israel Cavazos Garza , cronista de Monterrey desde 1992 hasta su fallecimiento en 2016.

No puedo dejar pasar este día sin recordar a Don Isra, como lo llamaban los periodistas de la edición local de Milenio cada vez que visitaba la redacción con su esposa, Lilia Villanueva, algo que la pareja hacía con frecuencia después de que Enriqueta Medina y yo tomáramos la decisión de que un grupo de especialistas realizara la Enciclopedia de Monterrey, proyecto que no habría sido posible sin la participación del destacado historiador.

Cada mañana repaso las notas relevantes de varios periódicos, entre ellos El Norte, de Monterrey —padre de Reforma, de la Ciudad de México, y de Mural, de Guadalajara—. Hoy, en su sección Vida encontré una nota firmada por Daniel Santiago, “Inician festejos por don Israel”. Me dio mucho gusto leerla, pero al mismo tiempo me apené porque estoy en falta conmigo mismo: no estaré en la inauguración de la exposición “Israel Cavazos Garza: Centenario” en el Museo de Guadalupe. Un compromiso pactado hace meses en Guadalajara lo impedirá.

Claro está, tendré tiempo para ir al museo del municipio de Guadalupe este mismo mes. Y después podré estar en otros eventos del homenaje al cronista de Monterrey que se realiza por una iniciativa de la Fundación Ildefonso Vázquez. Y es que la fiesta cultural en honor a don Isra durará 100 días. Lo dice hoy El Norte y, seguramente, este y otros medios de comunicación informarán a tiempo los detalles de las distintas actividades que se realicen.

El programa general se llama “Israel Cavazos Garza: 100 años en 100 días” . El Norte precisa que si bien la fecha de su nacimiento es el 2 de enero, los festejos inician hoy y terminan el 12 de febrero. Así lo decidió la fundación que tuvo la idea y con la que colaboran dos universidades de Nuevo León y las administraciones estatal y de los municipios de Guadalupe y Monterrey.

“Cada semana —se lee en el diario de la familia Junco— habrá actividades tanto en el museo como en la sede sampetrina de la fundación”. Desde luego se han programado conciertos y conferencias. Mañana, día del sexto aniversario luctuoso de Israel Cavazos, en el mismo Museo Guadalupe el profesor Luis Aboites impartirá la conferencia “La aportación de El Colegio de México a la historia de México y la contribución de Israel Cavazos”.

Estoy en falta por no asistir a la inauguración del homenaje a Israel Cavazos, pero lo remediaré visitando el Museo Guadalupe en los próximos días y, desde luego, tendré la oportunidad de estar en otros eventos.

Faltas mayores son las del del Tecnológico de Monterrey y de la Universidad de Monterrey. Lamento que no estén entre quienes apoyan a la Fundación Dr. Ildefonso Vázquez Santos. Sí se apuntaron, y habla bien de ellas, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Regiomontana. Espero que los propietarios y administradores del Tec y la UDEM reflexionen y se sumen a los festejos en honor del ilustre historiador.