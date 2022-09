Lo he dicho en varias ocasiones, Carlos Del Valle es un personajazo, que no teme ni le preocupa implantar, a fuerza de repetirla, una narrativa sobre lo cerca que está Interjet de regresar a volar.

Pero la realidad es muy distinta; es verdad que Carlos fue a Monterrey, y sostuvo una reunión con funcionarios del Gobierno de Samuel García (“El Gobernatore”), en un evento realizado en el Palacio de Gobierno de Nuevo León. Después de esto informó que ya está casi todo listo para el nuevo despegue de la aerolínea.

Dijo, primero, que se tiene que hacer una inversión de 250 millones de dólares, que se realizará en tres fases. Y todo parece indicar que “alguien” le pasó el borrador del plan de arranque que hizo Mexicana de Aviación hace 12 años, cuando fue recién bajada de vuelo y buscaba un socio inversionista, porque curiosamente tiene vectores muy parecidos.

Dice Carlos Del Valle, Director adjunto y accionista de Interjet, que se requiere inyectar a la línea aérea 30 millones de dólares, como inversión inicial o de arranque, y luego necesitará 20 millones de dólares más para traer 10 equipos… ¡Alto, caminante del Mayab!, Un momento, espérenme tantito; en declaraciones anteriores, como la que hizo Carlos Del Valle durante la entrevista banquetera en la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, claramente aseguró que ya tenía 10 equipos y también a las tripulaciones que los iban a volar.

Quiero entender… ¿Entonces fueron mentiras, y apenas está pensando en arrendar los equipos? Y continúa explicando que ya después de traer los 10 aviones, vendrá otra inversión más, de 30 millones de dólares, y finalmente otra de 50 millones de billetes verdes para completar los 250 millones de dólares, para arrancar operaciones y veamos por fin un avión de Interjet surcando el cielo azul celeste.

Para que tengan un comparativo, déjenme contarles que dentro del plan de arranque de Mexicana de Aviación, allá por noviembre del 2010, la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes tenía contemplado que se necesitaban 350 millones de dólares para echar a andar la empresa, con tan solo 10 aviones de flota; y que la planta inicial de sobrecargos sería de 450.

A más de 12 años, ¿Cómo es posible que el plan de arranque de Interjet sea “más barato” con el mismo número de equipos? Debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, uno de los costos que más se han elevado en la aviación comercial, después del de la turbosina, es el del arrendamiento de aeronaves; ahora cuesta más rentar un avión.

Siguiendo con las incongruentes declaraciones de Carlos Del Valle, debo hacer notar que sigue sin reunirse con el sindicato la Sección 15 de la CTM para hablar del tema de los salarios devengados, de los cuales ya existe un laudo condenatorio para la empresa por $1,800 millones de pesos. Recordemos que coexisten desde el inicio, un proceso judicial de Concurso Mercantil, y un proceso de huelga, que se tramitan “por cuerda separada”, como lo dije en una columna anterior.

Pero eso no es todo, dentro del Concurso Mercantil se tiene que “trabajar” (negociar y resolver) el tema de las quitas, pero al existir la huelga, como proceso legal independiente, el tema es más complicado. En correos internos que algunos compañeros me han hecho llegar, me comentan que Carlos Del Valle los ha contactado -generalmente por WhatsApp- para ofrecerles el 20% de lo que les debe, y regresarlos a trabajar a Interjet, o que cobren 30% de lo adeudado del laudo condenatorio emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y finiquitar el asunto.

Por supuesto que esto es indebido e ilegal, pues está “saltándose” al sindicato en estas negociaciones “tête à tête” con los trabajadores. Y dejo la mejor parte para el final: Interjet, como aerolínea, paró operaciones por el enorme adeudo con el fisco.

Raquel Buenrostro que encabeza al SAT, en entrevista con El Financiero aseguró

“a Interjet ‘le comió el tiempo’ y ya no presentó la documentación que le ayudaría a bajar su deuda con el fisco.” Raquel Buenrostro

Yo opino que fue una manera diplomática y que no prejuzga algo que es más que obvio: Interjet no tiene interés jurídico en solucionar su adeudo tributario.

La historia de los adeudos de esta aerolínea con la Hacienda Pública es de varios años atrás. Interjet adeuda 30 mil millones de pesos, cantidad que registrada dentro del Concurso Mercantil, en los trabajos que se realizan con la finalidad de tener la lista de acreedores de la compañía aérea. Pero que a pesar de todo, si hubiera presentado a tiempo la documentación que dicha dependencia les requieren, podría hacerles un descuento de 19 mil millones de pesos, quedando la deuda en tan solo 11 mil millones de pesos.

Sin embargo, independientemente de lo que suceda con el SAT, Interjet debe a otros acreedores más de 40 mil millones de pesos. Con estos números, ahora sí, hagamos cuentas alegres y veamos si el dinero que tiene pensado invertir es suficiente para poder poner de nueva cuenta a Interjet en los aires.

Primero, ¿Cuánto es 250 millones de dólares en pesos mexicanos? Son más menos 5 mil millones de pesos. Esto significa que no alcanza ni para pagar el adeudo con el SAT, ni a los acreedores el Concurso Mercantil. Tiene además pendiente el tema de la huelga, que de ahí nada más son 1,800 millones de pesos.

¿Cuánto cuesta arrendar un avión modelo A320? Partamos de que por el momento hay escasez de equipos, lo que ha resultado en un alza en los precios de arrendamiento. Actualmente un A320neo puede requerir un pago de hasta $324,000 dólares al mes; esto es, en promedio rentar un avión de dichas características cuesta al mes 6 millones y medio de pesos.

En caso de rentar 10 aviones, Carlos Del Valle tendría que pagar al mes casi 65 millones de pesos. Pero no se trata solamente de tener liquidez, por ahora las arrendadoras tienen lista de espera para entregar equipos.

Si Usted, amable lector, tuviera que decidir a qué empresa aeronáutica le entregará sus equipos en arrendamiento, ¿Escogería dárselos a una empresa consolidada financieramente, o a una empresa que tiene deudas por todos lados?

Así que como podemos observar, no hay manera de que Interjet de forma seria y responsable pueda resurgir, porque para empezar, la inversión de los 250 millones de dólares, es tan solo una promesa, el dinero no está.

Y las deudas, ahí están y no alcanza para liquidarlas. No basta que el gobierno federal haga quitas o condone una parte del adeudo, no es suficiente tratar de convencer a los trabajadores que abandonen la huelga; de poco sirve formarse en la lista para pedir aviones en arrendamiento.

De lo que se trata, es de hacer una cortina de humo, que quite del imaginario de la ciudadanía el reclamo de una verdadera intervención del Estado, que exija cuentas y aclare lo que sucedió en realidad con esta aerolínea que tiene (porque no la han revocado) una concesión para explotar algo que nos pertenece a todos los mexicanos: el espacio aéreo.