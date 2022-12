No es asunto menor lo que está pasando alrededor de nuestra aviación; el Gobierno Federal trae -ahora sí- prisa por recuperar la Categoría 1, pues se han percatado de la importancia que implica poder mover el pasaje y abrir nuevas rutas, que por ahora, están frenadas por la degradación a Categoría 2.

Los encargados de la aviación civil de nuestro país están obligados a demostrar a la Agencia de Aviación Federal estadounidense (FAA por sus siglas en inglés) que el trabajo que realizan para poner orden dentro de la aviación nacional ha derivado en operaciones seguras.

Hueso duro de roer es el caso de Interjet, pues tenemos una empresa que este mes va a cumplir dos años sin tener operaciones, ya que por decisión de sus administradores dejó de prestar sus servicios. Los trabajadores estallaron su huelga con la aerolínea sin operar, y fue con la finalidad de resguardar los bienes de la compañía Interjet, que posteriormente les permitiera cobrar los adeudos de la empresa para con ellos, que por cierto, se mantienen hasta el día de hoy.

Es un hecho conocido que los trabajadores están agremiados a una gran central obrera, la Confederación de Trabajadores de México (CTM), en la Sección 15, con Francisco Joaquín del Olmo al frente, quien no solo detenta el Contrato Colectivo de los trabajadores de Interjet, sino también tiene bajo su resguardo otros cientos de Contratos Colectivos con industrias diversas como la automotriz, o la alimentaria.

El 2 de diciembre se llevó a cabo un operativo de desalojo en los mostradores del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) así como del edificio Corporativo de ABC Aerolíneas, S.A. de C.V. -más conocida como Interjet-. La información oficial es que esto fue efectuado a petición de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Gerencia de lo Contencioso, del propio Aeropuerto, y fundamentan su actuar en los artículos 46, 48 y 54 de Ley de Aeropuertos.

Sin embargo, en ninguna parte del documento se hace referencia a que se actuó en un lugar con señales evidentes e inequívocas de una huelga vigente: las banderas rojinegras de huelga. Solo se menciona a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para señalar que en el 2004 se le otorgó a Interjet la concesión para operar.

El documento evoca además a la Ley General de Bienes Nacionales, así como a la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Aeropuertos y el Reglamento de la Ley de Aeropuertos. Sí, todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, pero ¿por qué no se menciona -ni por equivocación- al Concurso Mercantil litispendiente (pendiente de resolución) que un tercero interpuso en paralelo al movimiento de huelga? Me parece increíble que ambos procesos hayan sido vulnerados por el Gobierno Federal.

Pero si a mí me provoca incredulidad, para los trabajadores en huelga el movimiento les ha generado un estupor de dimensiones colosales. Y es que lamentablemente su sindicato, de manera oficial sigue sin salir a decir “esta boca es mía”. Ojalá que el silencio sea momentáneo y derivado de que se encuentran estudiando cuál es la estrategia legal, porque vaya que hay materia para litigar. El sindicato tiene argumentos de sobra para denunciar el desalojo de los mostradores y del edificio corporativo.

No olvidemos que los administradores de la aerolínea intentaron evadir el pago que le adeudan a los trabajadores mediante un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mismo que perdieron en el mes de octubre. Por ello, Interjet les debe ya más de 2 mil millones de pesos a sus trabajadores, por concepto de salarios devengados no pagados desde antes de que la huelga estallara.

Lo único que de manera extraoficial ha circulado por los grupos de WhatsApp de los trabajadores de la alicaída aerolínea ha sido lo siguiente:

“Estimados Compañeros: Hoy lamentablemente el Gobierno por medio de la Marina tomó las instalaciones de los mostradores de Interjet en el AICM y las instalaciones del Corporativo, pisoteando los derechos labórales y civiles de los trabajadores que ya tienen embargados los bienes. Inclusive están privado de la libertad a una persona que quedó dentro del Corporativo.”

Y además comparte con sus agremiados el expediente del Concurso Mercantil destacando lo siguiente:

“Concurso Mercantil Exp 17/2022 Mesa III Juez segundo de Distrito en materia de Concursos Mercantiles del Poder Judicial de la Federación dictó sentencia el día 29 de agosto del 2022 y en su resolutivo Décimo Primero. Se Ordena que durante la etapa de conciliación se suspenda todo mandamiento de embargo o ejecución contra los bienes y derechos de la comerciante, con las excepciones a que se refiere el artículo 65 de la Ley de Concursos Mercantiles, es decir, el mandamiento de embargo o ejecución de carácter laboral, en términos de lo dispuesto en la fracción XXIII del Apartado A del artículo 123 Constitucional y sus disposiciones reglamentarias, ampliando el monto de los salarios a los 2 años anteriores al concurso mercantil.”

Sí, estamos ante el caos propio de este tipo de asuntos en los que se litiga en varias pistas al mismo tiempo: administrativa, laboral, mercantil, y sin duda con factores reales de poder, como el político y el económico. Pero precisamente por este estado de las cosas tan amorfo e indefinido es que a mí me surge la inevitable pregunta: ¿dónde está la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? Es responsabilidad del estado que se cumpla con las leyes laborales, y en este caso se está vulnerando una huelga que solo busca el pago (ya ganado legalmente) de los trabajadores de la aerolínea.

En materia laboral, la Cuarta Transformación le queda debiendo, por lo menos a la industria aeronáutica. Recordemos que muchos de los trabajadores de Interjet están viviendo una doble pérdida, pues un número importante de mis compañeros de Mexicana de Aviación se habían “acomodado” en Interjet, que gustosa les abrió las puertas a mis compañeros cuando la aerolínea más antigua de México fue bajada de vuelo, sabiendo de antemano el gran aporte que estos compañeros traerían a ABC Aerolíneas, y así fue, Interjet superó incluso sus propias expectativas al convertirse en un momento determinado en la mejor aerolínea del país.

Y no es que me esté sacando ese dato de la manga, ¡para nada!, Skytrax, una organización del Reino Unido que se dedica al análisis y comparación en materia de calidad de diferentes aerolíneas y aeropuertos, nombró en 2018 a Interjet como la mejor línea aérea nacional de “Low cost”, y con la mejor tripulación a bordo.

Y la noticia de su “rankeo”, en lo personal no me sorprende, pues tenían toda la escuela de Mexicana de Aviación. Aquí el asunto es que de nueva cuenta los trabajadores quedan en total orfandad, con un sindicato indolente y tarado (pesado), pues ya han pasado varios días y no ha emitido, hasta el momento en que estoy escribiendo estas líneas, un comunicado oficial sobre su postura ante el desalojo, y menos informando qué va a pasar con la huelga de los trabajadores.

Esta historia todavía tiene mucha tela de donde cortar, habrá que esperar a ver cómo se acomodan los diferentes actores. Por cierto Carlos Del Valle, el famoso director adjunto de Interjet celebró mediante un comunicado el desalojo y hasta un video hizo sobre el tema, el cual compartió en redes sociales.

Insistiendo que: “el día de hoy es un día muy feliz para toda la familia Interjet, para toda la gente que está laborando con nosotros, el día de ayer como se dio a conocer, se resguardaron las instalaciones del edificio y los mostradores…no se rompió ningún protocolo de huelga por parte de nosotros, la empresa Grupo Del Valle, HBC International apoyó a la Secretaría de Marina con seguridad, para que tuviera seguridad privada estas instalaciones y el día de hoy estamos muy contentos, mis queridos amigos, estoy transmitiendo este mensaje para que no haya confusiones, no haya algunas cosas que se dicen que hubo algún tipo de desalojo, no, no hubo ningún desalojo.

Es un tema que nosotros estamos únicamente haciendo para resguardar las propiedades y obviamente las autoridades laborales y concursales son las que al final determinarán qué es lo que procede con estas propiedades. El día de hoy es un gran día, estamos muy contentos, les mando un abrazo a la familia Interjet y estamos próximos a volver a volar, esto nos tiene pero muy, muy contentos”

Estemos atentos en los próximos días para saber cómo se desarrolla esta historia, en la que hemos encontrado de todo, pero en la que ha faltado una defensa seria, frontal y honesta de los trabajadores, y también de todos los usuarios que se quedaron con un boleto de avión, y que jamás fueron reembolsados.

No creo que sea mucho pedir. Usuarios, trabajadores, acreedores mercantiles, y la sociedad en general merecemos tener un conocimiento seguro y claro de nuestra industria aérea en general, y concretamente de las empresas que hoy siguen con la concesión vigente, pero no vuelan, entre ellas Interjet. Certeza jurídica, le llaman.