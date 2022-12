Estimados lectores, acompáñenme a Toulouse, Francia , a la presentación del nuevo motor de hidrógeno en la armadora europea Airbus. Durante el Airbus Summit que se llevó a cabo los días 30 de noviembre y 1° de diciembre de este año, el fabricante de aviones informó a la comunidad aeronáutica que comenzó a desarrollar un motor “de pila de combustible”, que planea introducir en la aviación comercial; se trata de que para el año 2035, el avión sea impulsando 100% por hidrógeno.

Desarrollar este nuevo sistema, abre la posibilidad de tener, en un plazo no muy lejano, un avión cero emisiones, con base en la utilización del hidrógeno como combustible.

Y es que debemos recordar que el año pasado una gran cantidad de aerolíneas firmaron un compromiso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para que en el año 2050 tengan cero emisiones de carbono. Reducir el impacto del cambio climático, y minimizar al máximo posible la huella de carbón, es parte importante de la agenda de la industria aeronáutica.

Este desafío de la armadora europea Airbus, por supuesto va de la mano con la compañía Rolls-Royce, quienes le fabrican sus motores para vuelos de media distancia; ambas empresas se encuentra desarrollando varias alternativas. En el caso de Rolls-Royce, su apuesta va con motor de combustión directa, mientras que para Airbus su apuesta va con pilas de combustible.

La manera en cómo la armadora Airbus pretende utilizar este nuevo sistema es similar al que se utiliza en los coches de pila de combustible de hidrógeno. El cual, hasta el momento es considerado el método más eficiente para generar combustión directa de forma limpia.

Airbus planea probar, tanto en tierra como en el aire, estos nuevos motores en una fecha cercana al 2025, utilizando la plataforma ZEROe, que ya ha sido utilizada en otros proyectos de sostenibilidad dentro de la industria aérea.

Además, acaba de anunciar el acuerdo entre el Centro Europeo de Física de Partículas de Ginebra (CERN) y la Airbus, para la investigación y el desarrollo de aceleradores de partículas para los aviones, que en un futuro utilizaran el hidrógeno como combustible. Con esto se busca que las nuevas tecnologías puedan reducir de manera drástica el peso de los nuevos aviones, en especial en los sistemas de distribución eléctrica, acrecentando su eficiencia.

CERN anunció a través de un comunicado que la firma del acuerdo entre ellos y la firma subsidiaria Airbus UpNext proyecta la construcción de un modelo experimental, llamado el “SCALE” (Superconductores de Bajas Emisiones para Aviación). De ser positivos los resultados, es muy probable que se pueda desarrollar un avión prototipo con esa tecnología para la próxima década.

Un panorama que no podemos dejar a un lado es el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Por ahora, Airbus todavía sigue recibiendo por parte de Rusia provisiones, sin embargo, la propia armadora menciona que es algo “temporal”, según la explicación del responsable de la división de Defensa y Espacio de Airbus, Michael Schoellhorn, en el marco del Airbus Summit.

Dicha persona aprovechó para explicar que mantienen un complejo proceso de certificación para sustituir todas las cadenas de aprovisionamiento que se tenían con Rusia, así como conseguir materiales en otros países, destacando que en el ámbito militar, la armadora europea Airbus ya no recibe ninguna provisión por parte de Rusia, pero que en el ámbito civil todavía no han conseguido dar por terminada la relación comercial. Justificando esto último, a que no han encontrado otros proveedores. Para ser claros estamos hablando del titanio, uno de los materiales que se utilizan dentro de la aviación.

Estas son las novedades más recientes de la armadora de aviones europea. Airbus busca cumplir con las metas de ayudar a disminuir las emisiones de carbono en la atmósfera, probando varias alternativas, ya sea con combustibles sostenibles como el hidrógeno, o bien con motores que utilicen nuevas tecnologías. Y desde luego, también busca no depender de la materia prima de Rusia.

Son retos interesantes para una armadora que se ha enfocado en impulsar la preferencia de varias aerolíneas, y que sigue trabajando en traernos propuestas sostenibles y amigables con el medio ambiente. Por supuesto si usted quiere saber más de estos dos días de conferencias por parte de la Airbus, pueden ver las conferencias en su canal de YouTube .

No importa que no sea un experto en materia aeronáutico; si se consideran geeks que aman la tecnología, dense la oportunidad de maravillarse con todo lo que viene en materia de aviación comercial. No sé si sea “el futuro”, pero se le parece mucho.