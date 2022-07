Hay que reconocerlo, consejeros y consejeras del Instituto Federal Electoral trabajan, y con singular eficacia, para destruir el prestigio de ese órgano constitucional autónomo.

El fanatismo del consejero presidente, Lorenzo Córdova, ya es de dar pena. Este tipo, enfermo de odio, está decidido a destruir el proyecto político construido por el líder de la 4T, Andrés Manuel López Obrador.

Y es que el INE quiere imponer al candidato presidencial de Morena. ¿Cómo? Amenazando con vetar las posibles candidaturas de Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López… y hasta la de Ricardo Monreal, quien no tiene posibilidades..., pero por si las tuviera.

La comisión de quejas del INE exigió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que frene la participación de Claudia y Adán Augusto en cualquier tipo de eventos que pudieran interpretarse como “proselitistas”.

Lo hizo el INE a propósito de que Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López —y Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard— participaron en dos reuniones de Morena, una en el Estado de México y la otra en Coahuila.

Al Tribunal Electoral le llamó la atención que el INE no incluyera a Ebrard en la lista de corcholatas y corcholatos a quienes se les prohibe participar en eventos políticos; entonces, los magistrados solicitaron una explicación al consejo general del instituto encabezado por el señor Córdova.

La explicación que el INE dio es una tontería y hasta una burla. Cito al diario Reforma: “Afirma INE que Ebrard no acudió a acto proselitista. Al no haber acudido a la asamblea de Morena en Coahuila, el canciller Marcelo Ebrard no está sujeto a la prohibición expresa de organizar o participar en actos proselitistas en los que se hable sobre los procesos electorales del 2023 y 2024″.

Es verdad, Ebrard no estuvo en la reunión de Coahuila, pero sí en la de Edomex. Y en otras reuniones políticas, como un mitin en Guadalajara donde hasta presentó un equipo de campaña y una coordinadora de actividades proselitistas, la senadora Malú Mícher.