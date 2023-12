Alfredo Jalife Rahme Barrios solía tuitear que “no se arrojan piedras cuando se tiene la casa de cristal” esto vine al caso derivado a que es primera en que tiene que hacerse responsable de sus actos. Es autor material e intelectual por sus frases y actos llenos de violencia de género, abuso de poder, influyentismo. El personaje ha actualizado todos los supuestos que prevé el artículo 6, los artículos 7, 10, 11, 12, 13, 20 bis, 20 ter, 20 quater, 20 quinquies de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Jalife siempre ha negado que sea una persona misógina, ya que le gustan mucho las mujeres. En su concepción tal prefencia no lo convierte en violentador por razones de género. Tal hecho es un artilugio lingüístico que le encanta utilizar como lo es su frase de que “no es antisemita porque es 4 veces semita” ya que habla el arameo, la lengua de Cristo; profesa una religión semítica, dice ser católico maronita; viene de familia de origen semítico, su padre era de nacionalidad libanesa, y su cultura es semítica. Refuerza su argumentación con una falacia ad baculum al afirmar que el historiador Sholmo Sand hizo una investigación sobre un supuesto error histórico en torno al pueblo judío.

Con relación a la comparecencia que tuvo que realizar Jalife por una denuncia en el estado de Nuevo León, fue por ignorar un mandamiento del ministerio público en el cual se notificó que era requerido y se le apercibía de la sanción por dejar de cumplir con el citatorio. El personaje al saberse influyente, adulto mayor, intocable y con contactos para ignorar el requerimiento de la autoridad aplicó la manda “no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”.

Para quienes señalan que fue un exceso que Tatiana Clouthier haya actuado dentro del marco legal para que Jalife rindiera su declaración ante una autoridad judicial en materia penal e invitan a Tatiana para que traslade el asunto a una vía civil en la Ciudad de México, desconocen que Jalife Rahme se esconde de los citatorios y notificaciones de carácter civil para emplazarlo a juicio.

En el caso de la suscrita, Jalife Rahme utilizó su cuenta de Twitter para efectuar una campaña de violencia género en mi contra. La demanda por daño moral a la imagen de la suscrita fue radicada en el juzgado 50 Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el expediente 28/2018. Sin embargo, emplazarlo a juicio fue imposible ya que Jalife evitó la notificación que se ordenó en su domicilio personal. En una ocasión mandó a su ex exposa, Ivonne Galván Duque Bellato, para que le dijera al notificador que no lo molestaran y que ahí no se encontraba en ese momento. Una segunda vez, hizo uso de su empleada doméstica y del vigilante de la privada en donde reside para impedirle la entrada y así notificarle. En otra ocasión, se le hizo el emplazamiento en el periódico donde escribe, La Jornada. De todos y cada uno de los hechos narrados se cuenta con evidencia ya que que obran en los autos del juicio.

Alfredo Jalife es responsable por los delitos que se le imputan en Nuevo León. Sin embargo, que se haga responsable de su actuar es otra historia. Alegará en su beneficio que es adulto mayor y que debe ser tratado de acuerdo con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que es perseguido político y que dicho proceso legal es una horrible venganza.

De cualquier forma el personaje ya está rindiendo cuentas de lo que ha hecho al ejercer violencia de género en contra de Tatiana Clouthier. Tiene la costumbre de no pagar honorarios a sus abogados por los servicios legales que requiere. Va a tener que embaucar a un nuevo abogado para que lo represente gratis y decirle que es un honor representarlo altruistamente porque es un gran personaje de la geopolítica internacional. Además, los gastos en que va a incurrir por el traslado a Nuevo León no le vienen en gracia. En esta ocasión le salió “gratis”. Para él la pesadilla radica en gastar los pesos y centavos ya que va a despilfarrar mucho dinero en trasladarse a Nuevo León (re sic). Falta ver si puede llegar a Nuevo León por Aeroméxico ya que está en lista de pajeros controversiales por haber querido entrar a la cabina del avión.