Si alguien ha conseguido dejar constancia de gozar del respeto, consideración y admiración de los jaliscienses, esa es la sólida política tlaxcalteca, Beatriz Paredes Rangel, quien en un foro convocado por la Agrupación Política Nacional (APN) «Confío en México» logró reunir a más de 2 mil 200 personas en una mañana de martes, y tratándose de un acto no priísta, sino plural y abierto, y sin acarreados.

El mayor mérito para esta convocatoria fue justamente el perfil de los asistentes, entre los que se encontraban dos ex gobernadores de diferente partido político; las actuales dirigentes del PAN y el PRD en la entidad así como un numeroso grupo de ex dirigentes estatales de esos dos institutos políticos y del PRI; ex líderes y actuales jerarcas de esos partidos en los municipios más importantes de Jalisco, sin dejar de observar la presencia de un numeroso grupo de personas que conformó la militancia de Institutos políticos extintos como Redes Sociales Progresistas (RSP), Fuerza Social por México (FSXM), Encuentro Social (PES) y de los partidos estatales HAGAMOS y SOMOS, además resaltando la presencia de integrantes activos de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde (PVEM), así como de relevantes agrupaciones sociales de acción política no integradas en algún partido, y de organizaciones cívicas y asociaciones civiles interesadas en la participación y la cultura política, siendo también numerosa la presencia de empresarios, académicos, profesionistas de diversa rama, artistas, liderazgos territoriales no partidizados, grupos de jóvenes y mujeres de distinta ideología o simplemente agrupados por alguna causa social, así como líderes de gremios y sindicalistas. Todos ellos se dieron cita en La Expo de Guadalajara para escuchar qué tenía qué decir la prestigiosa política respecto del momento que vive nuestro país y lo que puede devenir con miras al final del actual sexenio.

Y rápidamente Beatriz dio cátedra de su conocida cultura general y argumentó con gran conocimiento sobre la riqueza jalisciense y lo que este estado ha dado al mundo en los diversos ámbitos; habló con lujo de detalle de arte, historia, cultura, política, y tradiciones, para enseguida instar a los mexicanos a una gran alianza desde Jalisco, pues dijo, este es un buen lugar para reconciliarse con la patria y recuperar la claridad:

“Porque estoy convencida de que México merece avanzar hacia la luminosidad y no hacia la oscuridad es por lo que convoco a los jaliscienses y a los mexicanos a que realicemos una gran alianza, una gran alianza nutrida por los vectores de la historia y de la cultura de Jalisco”, Beatriz Paredes Rangel

Ello tras enfatizar que;

“afortunadamente hay tiempo para una gran alianza que tenga como eje fundamental la vigencia del Estado de Derecho”. Beatriz Paredes Rangel

La senadora priísta, quien no considera esté dinamitada la Alianza “Va por México”, dijo esperar que muy pronto se dé el diálogo, que se reencuentre la ruta de las conversaciones que llevan a acuerdos y que la alianza se recupere. Asimismo, subrayó será necesario formar esa gran alianza que propone no solo con los partidos sino con la sociedad civil “porque es muy necesario que se involucre y participe”.

Durante su ponencia en la conferencia denominada “México: Nuevos Horizontes”, Paredes Rangel, señaló que es necesario dotar de recursos económicos para seguridad a municipios y estados bajo un diseño federal de cooperación.

“En cuanto a seguridad es necesario una reestructuración general de la estrategia con respaldo efectivo definitivo de la federación a los Estados y a los municipios con uso de alta tecnología para realizar carreteras y caminos e identificar cuando haya convoyes”, aseguró. Beatriz Paredes Rangel

Con la sutileza que le caracteriza, la senadora priísta, envió un contundente mensaje a los mexicanos respecto a la forma de comunicar -con mentiras o falsas verdades- del actual régimen y afirmó que “no merece la sociedad desayunarse con otros datos que ocultan la fidelidad de los hechos que ocurren en las sociedades y en las regiones de nuestro país”.

Y como ya mencionaba al principio, frente a más de 2 mil 200 personas reunidas en la Expo de Guadalajara, convocadas por la Agrupación Política Nacional «Confío en México» que me honro en presidir, la exgobernadora tlaxcalteca enfatizó la necesidad de reivindicar la verdad en la política y de exigir que haya políticos que hablen con veracidad.

“La verdad te da certeza, te da certidumbre y si esa verdad se refleja en documentos jurídicos, te genera obligaciones y compromisos”. “México no necesita abrazos o balazos.... México necesita que se respete la Constitución” , indicó. Beatriz Paredes Rangel

La también ex embajadora de México en Cuba y Brasil, fue cuestionada si el país está preparado para ser gobernado por una mujer, y se pronunció convencida de ello.

“Somos muy buenas administradoras. La participación de las mujeres en la política es buena. Se está viviendo una transformación en la participación femenina y es muy importante que haya verdadera hombría que aliente la participación de las mujeres. El acceso de las mujeres a votar ha sido muy significativo el derecho al trabajo remunerado cambia la vida de las mujeres y sus familias”. Beatriz Paredes Rangel

En ese contexto, Beatriz reiteró su interés en buscar la candidatura presidencial por la alianza opositora.

“Estoy decidida para luchar por la candidatura presidencial al interior de la alianza, para construir un gran frente nacional opositor con la sociedad civil. He expresado mi decisión, mi entusiasmo y tengo las soluciones dialogadas indispensablemente construidas con la sociedad para que México supere los problemas que tiene”, apuntó. Beatriz Paredes Rangel

Y en el mismo tenor, aseveró contar con las credenciales para aspirar a dicho encargo:

“He sido gobernadora, subsecretaria de gobernación, presidenta de la Cámara de Diputados y de Senadores; pertenezco a una gran organización campesina, he sido embajadora en Cuba y Brasil, conozco la dinámica de temas internacionales y todos esos elementos son importantes; he sido buena funcionaria pública, y no tengo cola que me pisen”. Beatriz Paredes Rangel

Debo mencionar que la ponencia de la senadora Beatriz Paredes, se ha sumado a las ya dictadas por personajes de la política nacional que de alguna u otra forma están siendo mencionados como posibles aspirantes a una candidatura a la presidencia de la República ya sea por su partido político o por una alianza, o porque sencillamente son un referente en el ámbito nacional y su opinión es valiosa. En este sentido, en ‘Confío en México’, hemos contado con la participación de Federico Arreola, Julio Astillero, Diego Valadez, Armando Ríos Piter, Agustín Basave Benítez, Mario Di Constanzo, Mariano Palacios Alcocer, Enrique De la Madrid, Claudio X. González, Santiago Creel Miranda, Kenia López Rabadan, Ricardo Monreal Ávila, y ahora Beatriz Paredes, y el común denominador en sus ponencias ha sido que somos más los que queremos un México más confiable y seguro.

Y tengo que decir que son los menos los que apuestan por un continuismo del autoritarismo y el militarismo.

Sin embargo, es menester que los liderazgos partidistas entiendan que se requiere más que una alianza un gran Frente Nacional Por México, en el que se incluya a la sociedad, y entre ello como factor importante a las agrupaciones políticas, a las organizaciones cívicas y gremiales, a los liderazgos de opinión que existen en el ámbito productivo, académico, cultural, de distintos profesionistas, y que entendamos todos que o nos unimos en lo esencial o no se logrará cambiar el rumbo fallido que lleva México.

