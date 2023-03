Bienvenidos amantes de la gastronomía. Si hay algo que nos gusta en esta era post-pandemia, es poder salir a la calle y disfrutar de ferias gastronómicas, que en meses anteriores tuvieron que cancelarse para evitar el contagio de Covid. Así que nos alegra mucho tener una feria dedicada a una “ garnacha ” muy especial: el huarache.

La Feria del Huarache 2023 nos deleitará el próximo fin de semana, sábado 11 y domingo 12 de marzo, en la bella ciudad de Toluca. Y para hablar del huarache tenemos que decir que es un antojito muy mexicano, que tiene 88 años de existencia.

Fue gracias a una mujer, Carmen Gómez Medina, quien por el rumbo de la Viga ponía su puesto de venta de sopes y tlacoyos. Como una gran mujer visionaria pensó que tal vez los sopes eran muy pequeños, así que como cualquier artista culinario, empezó a experimentar.

Primero tomó como base un tlacoyo, lo hizo un poco más alargado y lo rellenó de frijoles refritos, haciéndole agujeros por encima. A esta creación le llamó “Huarache” allá por el año 1935. Al ver que su creación tenía mucho éxito, se instaló en las inmediaciones del Mercado de Jamaica.

La maravilla de los huaraches es que se convierte en un lienzo, sobre el que se puede poner encima prácticamente de todo. Primero porque estos pueden ser elaborados de masa azul o amarilla, se pueden servir con su cama de frijoles y bistek con cebolla o sin cebolla, en mi particular gusto con mucha cebolla es mejor.

Pero también son ideales si les colocamos encima desde huevos estrellados hasta costilla de cerdo, todo acompañado de salsa, verde, roja ¿qué tal una salsita martajada?, y queso rallado o Oaxaca.

Pueden llevar pollo, y hasta opciones tenemos para los veganos que pueden ponerle encima hongos, champiñones, espinacas o ensalada de nopales; incluso puede volverse un huarache algo muy gourmet si le ponemos gusanos de maguey, hormigas chicatanas o chapulines, pues la creatividad no tiene límites.

Se pueden degustar como desayuno, pero igual funcionan para una comida completa, pues en él tenemos maíz (cereal), bistek (proteínas), frijoles (leguminosas), cebolla (verdura) y queso (lácteos), todo en uno.

Es por eso que los invitamos este fin de semana acudan a la 7ª Edición de esta feria. Dense una vuelta por la capital del Estado de México, en Paseo Matlazincas y Juan Camaño, a un costado del Centro Estatal de Rehabilitación y Educación Especial (CEREE), en un horario de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Habrá cerca de 50 expositores.

Aproveche y admire los portales del centro; entre y conozca su Catedral de estilo neoclásico, y por supuesto, ya entrados en gastos y después de degustar varios “estilos” de huaraches diferentes, nada mejor que caminar en el Cosmovitral Jardín Botánico, aprovechando el regusto en boca, y alimentar la vista dentro de un edificio de inspiración Art Nouveau de principios del siglo pasado.

¿Ustedes sabían el origen de este antojito mexicano? Y no, no lo confunda con las tlayudas oaxaqueñas o las doraditas del Estado de México o del Estado de Hidalgo. Los huaraches son el resultado de la creatividad de una mujer mexicana, que no tuvo miedo a experimentar en aras de ofrecerles algo diferente a sus clientes.

¡Bon appétit!

Cat Soumeillera en Twitter: @CSoumeillera