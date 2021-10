Hoy me bloqueó Liz Vilchis

La conductora del segmento “Quién es Quién en las Fakes News” me bloqueó. Puede sonar intrascendente e irrelevante pero es digno de análisis.

Cabe aclarar y decirles que jamás he sido grosera con ella o la he violentado, solo he sido crítica de su segmento, el cual me parece muy circense, totalmente obsoleto y hasta ridículo. Me parece que no sólo está chica se “quema” con este segmento, acá lo delicado, es que este segmento pone en ridículo al presidente. Él, que tanto cuida la investidura presidencial, debería de analizar si esta chica realmente le da el peso que quiere darle a este segmento porque, seamos honestos, Liz Vilchis no sabe leer bien, no de corrido. Tartamudea todo el tiempo y es totalmente histriónica, es decir, lee las supuestas notas “Fakes” con un nivel de actuación digno de la Rosa de Guadalupe. Es decir, le pone dramatismo.

Ahora bien, el que me haya bloqueado, pues nada más refleja la intolerancia que no debería de tener; si su “chamba” es señalar a otros, debería de aguantar un poquito más la crítica. De eso trabaja.

La vida sigue ....