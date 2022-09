Si no le suena AraJet, no se preocupe, a mí tampoco me sonaba. Investigado un poco, AraJet es la nueva línea aérea insignia de Republica Dominicana. Evoluciono de los chárter a la necesidad de tener una línea aérea que tuviera operaciones directas hacía la isla sin tener que pasar forzosamente por los Estados Unidos.

El día de hoy fue el vuelo inaugural de esta línea aérea a hacia México, teniendo como primer destino el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Con este vuelo, el AIFA ya tiene dos líneas aéreas internacionales Conviasa y ahora AraJet.

República Dominicana es un destino turístico que ofrece playas, ecoturismo y turismo de experiencias pero que por todas las conexiones que se tenían que hacer para llegar a la isla hacían bastante caro viajar hacia allá. El lanzamiento de AraJet ayudará a muchos mexicanos a incluir a Dominicana dentro de sus planes de viaje pues los costos de vuelo son verdaderamente baratos.

La flota de AraJet es bastante joven donde su aeronave más vieja no tiene más de 3 años y medio de entregada. Además, los planes de crecimiento de la aerolínea dominicana tienen como planes la entrega de 20 aviones Boeing 737 Max 200 durante los próximos 5 años con la posibilidad de 15 aviones más en el futuro.

La gente de AraJet escogió el AIFA como aeropuerto base en el Valle de México por el costo operativo y la eficiencia de este. El director general y fundador de AraJet, Víctor Pacheco Méndez dijo “Cuando decidimos venir al AIFA hubo escepticismo, pero de las 18 rutas que tiene AraJet, Felipe Ángeles es la más vendida.” La operación y los costos que tiene el AIFA hacen que este sea una mejor opción que el AICM para esta novel línea aérea.

Hoy fue el evento de inauguración de la nueva línea aérea dominicana teniendo como invitados al Secretario de Turismo, Miguel Torruco; la embajadora de Republica Dominicana en México, María Isabel Castillo Báez; el director general de AraJet, Victor Pacheco y el anfitrión y director del AIFA, General Isidoro Pastor.

AraJet inicia operaciones en el AIFA (Especial)

En una ceremonia sencilla se dio por inaugurada la entrada de esta línea aérea a México. Miguel Torruco tomo la palabra y hablo de la importancia de la llegada de esta nueva línea aérea que no solo llega al Valle de México sino también a Monterrey y Cancún. Dijo que el AIFA está creciendo y que se está trabajando en las maneras de conectar mejor el aeropuerto con los pasajeros. Lo más interesante fue cuando comentó sobre el trabajo que se está haciendo para conectar el AICM con el AIFA y que en el futuro cercano habrá vías que harán que el tiempo de traslado entre ambos puertos aéreos no sea mayor a 30 minutos.

La embajadora de Republica Dominicana en México, María Isabel Castillo, comentó que la inauguración de este vuelo directo entre su país y México abrirá nuevos puentes para la inversión y crecimiento de ambas naciones. México es el segundo país con más inversión en la isla, a pesar de lo complicado que puede ser llegar desde México para allá. Con las nuevas rutas de AraJet seguramente la derrama económica entre ambos países crecerá y con esto las oportunidades de negocio.

Víctor Pacheco, director de AraJet habló sobre los planes de expansión y sobre lo fácil y sobre todo barato, que sería volar a Republica Dominicana. El vuelo redondo AIFA-Republica Dominicana ronda más o menos los 250 dólares, la verdad es una verdadera ganga.

Arajet en Aeropuerto internacional Felipe Angeles (Especial)

El próximo lunes será el vuelo inaugural de la línea aérea panameña COPA Airlines. Suly Ruiz de Comunicación Social del AIFA, me hizo el honor de invitarme por lo que les podré contar de viva voz más sobre este evento.

Los mexicanos tenemos que estar felices de que sucedan eventos como estos. El crecimiento de esta nueva central aérea es para beneficio de todos y tener un segundo aeropuerto en una ciudad tan grande como lo es la Ciudad de México es necesario. Esperemos que en el futuro muy cercano este aeropuerto crezca y que operativamente haga que las operaciones aéreas de una zona tan poblada como el Valle de México sean eficientes y mayores.

Galimatías

Durante la inauguración, oí en “radio pasillo” que probablemente en noviembre la FAA de los Estados Unidos, esa que tiene en categoría 2 a los aeropuertos mexicanos, vendrá de nuevo a reevaluar la operación de estos y revisar si México regresa a la categoría 1 con la cual se podrían abrir nuevas rutas entre nuestro país y los Estados Unidos.

Esperemos que todas las dudas que pudieron haber tenido se aclaren y que de nuevo se puedan abrir rutas de nuestro país al vecino del norte. Hay aviones nuevos de las líneas aéreas mexicanas que están esperando esta apertura para poder volar hacía Estados Unidos. Si esto no es un asunto político, se espera que la resolución de la FAA sea positiva para entrar de nuevo a la categoría 1.

Inicio de operaciones Arajet, AIFA (Especial)

Representantes de Arejet y AIFA (Especial)

Aeropuerto internacional Felipe Ángeles (Especial)