Historia de terror! respecto al Covid

IRREVERENTE

Les platico: Me encantaría incluir aquí los nombres de los personajes pero no me lo permitieron.

Sin embargo, este artículo se basa en una historia real, como dicen los programas y series de Netflix. Arre!

Con ustedeeees, el fuereño...

El muy cabrón vio a su mamá el 24 y luego también el 31 de diciembre porque es “estudiante” fuereño y le dijo que se iba a quedar solito en su casa sampetrina, pues a sus roomies sí les alcanzó para irse a sus ciudades y países de origen.

Entonces, la mamá fue a verlo esos dos emblemáticos días. Pobrecito él, es que se la iba a pasar solito.

Lo que la señora no supo fue que en la noche de fin de año, apenas se despidió con lágrimas en los ojos de su mamá, el fuereño se fue de fiesta.

Ella no volvió a saber de él hasta la noche del 5 de enero, cuando la llamó por teléfono para decirle que tenía Covid-19 y que seguramente alguien se lo había pegado en la fiesta de fin de año.

“Pues no que no ibas a salir, grandísimo cabrón? a lo mejor también te fuiste de farra la noche del 24″.

Le espetó la señora, que está casada y casualmente, una de las primeras cosas que hizo en el nuevo año fue ir a consulta médica porque traía dolor fijo en un costado de la cabeza y cierta opresión en el pecho.

También algo como arritmia cardíaca, decaimiento, cansancio, desgano y algo de baja presión.

Nada de calentura, de eso cero, pero de los otros síntomas, todos y aunque al médico le dijo que tenía varios días o semanas con eso, ahí estaban tales dolencias el 4 de enero, taladrándole sus días con sus noches.

El galeno le recetó hacerse varios exámenes, de sangre y otros estudios en cabeza, tronco y tórax.

En esas anda la mujer.

PERO…

El problema es que ahora que sabe que su hijo tiene Covid, se pregunta si no será necesario hacerse también la prueba.

Ella tiene las dos vacunas, pero su hijo el fuereño, ninguna, “seguramente” porque tiene como unos 20 y tantos años, pero vive en San Pedro y en este municipio “de vanguardia”, bien pudo haberse ido a vacunar sin gran problema.

Es más, el marido de su mamá ya le había conseguido lugar para la primera vacuna, pero no acudió a la cita porque justo ese día, el hijo contrajo Covid, y hasta un médico amigo del marido lo atendió para ayudarlo a superar semejante trance.

Valiendo madre, llamando al santo

Ahora, échense esta: en unos días más, la mamá irá a ver a su octogenario papá, que vive en otra ciudad.

Y aunque ella ya tiene sus dos vacunas y su papá las tres, el méndigo riesgo de estar contagiada y de que vaya a contagiar a su progenitor, está latente.

Eso por un lado, por el otro, está su marido, que aún teniendo la tres vacunas, ahora ya se puso a pensar sobre todo este desmadre provocado por un cabrón de esos que andan sueltos… y son miles.

¿Hasta aquí la historia? ¡No, sigue!

La mamá dice que sus dolencias se remontan a antes de que a su hijo le diera Covid por 2a vez. Uff, “menos mal.”

Y a pesar de que lo primero que nos dijo fue que su hijo le llamó para avisarle que tiene Covid, ahora ella dice que quizá nomás sea un catarrito. Uff, “qué más quisiera.”

¿Entonces?

¿Se realizará la señora la prueba Covid-19 por si cualquier cosa?

¿Se animará a ir a ver a su papá octogenario a pesar de todo esto?

¿Le comunicará a su progenitor el incidente de su hijo?

¿Cancelará el viaje para quedarse a atender… otra vez, a su hijo?

¿Le habrá pegado el Covid a su marido y a otra gente con la que ha convivido en estos días?

Para que leas, querido lector, el soberano desmadre que provocan estas recuas de ignorantes valemadristas.

Los p3nd3jos invitan al baile a otros peor que ellos

De qué sirve que la gente cuidadosa se vacune, use cubrebocas y cumpla con todas las reglas sanitarias de la época, si cabrones como el de esta historia andan por ahí haciendo de las suyas?

Moraleja: p3nd3jo es quien hace semejantes p3nd3jadas, pero más p3nd3jo es quien las tolera…

CAJÓN DE SASTRE “Seguiremos informando”, dice la irreverente de mi Gaby, a buen resguardo en su refugio atómico de Hualahuises.

Plácido Garza en Twitter: @PlacidoGarza