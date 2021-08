Variaciones sobre “Bésame mucho”, de Consuelo Velázquez

Tras la muerte de Juan Gabriel, a un senador de la república se le ocurrió proponer, oficialmente, el nombre del cantautor para nombrar al Palacio de Bellas Artes. Naturalmente, hice un alegato en contra suya, no por los pocos o muchos méritos del recién fallecido en 2016, sino porque a su figura le antecedían otras en prácticamente todas las áreas de las artes clásicas comprendidas como “bellas artes” y, si se quería, también dentro de la expresión popular.

Manuel M. Ponce, Silvestre Revueltas, Carlos Chávez, Pablo Moncayo, Ramón López Velarde, Juan Rulfo, Octavio Paz, Rodolfo Usigli, Salvador Novo, Sergio Magaña, Emilio Carballido, Guillermo Arriaga, Guillermina Bravo, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, Frida Khalo, entre otros, podrían ver honrado su nombre adjunto al del máximo recinto de las bellas artes en México.

Y dentro del ámbito popular, le antecedían a Juan Gabriel, Agustín Lara, María Grever, José Alfredo Jiménez o Armando Manzanero, pero sobre estos, “la autora de la canción más universal que pueda existir entre todas las canciones populares de todas las naciones del mundo, la más reconocible e interpretada por todos los continentes: Consuelo Velázquez y su ‘Bésame mucho’ ”. Lo mejor era dejarlo sólo como Palacio de Bellas Artes, una suerte de “templo del arte abierto a las altas expresiones mexicanas y universales clásicas de la cultura y también a las populares cuando… se cuente con el talento y el valor artístico para alcanzar el honor del magno recinto” (De Caruso a Juan Gabriel. Una mirada de la cultura en México, UJAT/Laberinto Ediciones, 2019; autoría de quien esto escribe).

Consuelo Velázquez, “Consuelito” (1916-2005), compuso “Bésame mucho” en 1932 –muy joven, a los 16 años-, y la canción no fue grabada sino hasta 1941 por el actor y cancionero de origen español, Emilio Tuero. En 1944 se hicieron dos versiones en inglés, Nat King Cole y Andy Russel; y nada la detendría ya. Grabaciones en indistintos idiomas por cientos de cantantes en 80 años. Muchas buenas versiones, algunas muy malas y risibles, como esa de The Beatles.

Estas variaciones vienen a cuento porque el pasado 21 de agosto se cumplió el 105 aniversario del nacimiento de la compositora nacida en Ciudad Guzmán, Jalisco -el Zapotlán el Grande de Juan José Arreola, José Clemente Orozco, Guadalupe Marín, Rubén Fuentes y José Rolón, entre otros-, y la gente compartió en redes sus versiones favoritas, los cantantes ofrecieron su propia interpretación, asimismo los colegas del mundo del concierto y la ópera; incluso yo lo hice.

La interpretación que tengo por mejor dentro de los cantantes de formación operística es la de quien pudiera ser llamado el “príncipe de la opereta francesa”, el vasco francés Luis Mariano, versión en vivo por supuesto, que siempre son las mejores. Plácido Domingo tiene un buen arreglo grabado a principios de los 90 del siglo pasado, siendo así extraño que no la hayan cantado los “Tres Tenores” que, por otro lado, sí cantaron “Solamente una vez”, de Agustín Lara. Ahora bien, el español de Luciano Pavarotti es vergonzoso, de lo peor que pueda escucharse, lo que tampoco deja de ser raro pues el italiano, su lengua nativa, es muy cercana; su interpretación de “Granada”, de Lara, es de carcajada. Pavarotti, que siempre dijo admirar al que yo considero mejor cantante de todos los tiempos, Giuseppe di Stefano, que desafortunadamente no la grabó y no hay evidencia hasta ahora de que la haya cantado en vivo, pues interpretó canciones de otros compositores mexicanos con un castellano de excepción, “Estrellita”, de Manuel M. Ponce, “Júrame”, de María Grever, y “Esta tarde vi llover”, de Armando Manzanero; una verdadera lástima que no haya cantado “Bésame mucho”. Por su emotividad, la tonalidad más alta de la usual, el buen arreglo y la plenitud vocal, en definitiva la de Mariano la coloco en primer sitio:

Velázquez estudió música y piano desde la infancia, graduándose como pianista concertista y maestra de música con un concierto en Bellas Artes en 1938. En sus biografías se cita que actuó como solista con la Orquesta Sinfónica Nacional y la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México; pero su derrotero estaría marcado por el éxito temprano de “Bésame mucho”. Venciendo el pudor de los concertistas o “músicos serios”, se dedicó a la composición popular renunciando al mundo clásico. Pero ella misma solía acompañar su célebre canción e improvisaba introducciones o preludios en los que se aprecia su capacidad pianística; como en el programa “Carrusel mexicano”, de 1968:

Uno de los elementos más interesantes de la compositora es que ha sido acusada de plagio o al menos de copia parcial, pues no se podía creer que una autora clásica tan joven compusiera una canción tan linda, pegajosa, exitosa, internacional, universal. La partitura registrada deja ver en su introducción su cualidad musical y pianística. Hace algunos años asistí a un debate virtual entre dos amigas sopranos que discutían sobre las “influencias” que Velázquez pudo haber tenido. Desgraciadamente, las colegas terminaron peleando entre ellas –una argumentando la presencia en la pieza de un autor español, la otra, de una pieza coral del clasicismo- y borraron el debate, y debido a la pandemia no pude obtener la información. Una de ellas, ha olvidado el debate, la otra anda muy ocupada. Me queda ese pendiente para una próxima ocasión, pero en la querella expuse lo que he considerado mi hallazgo; que bien pudiera serlo de otros.

Cuando asistí a un concierto de la Filarmónica de Nueva York, en Lincoln Center, en los primeros compases del Concierto para piano y orquesta en La menor, de Robert Schumann, escuché la melodía con nitidez. Primero, con la ejecución del oboe, después con el piano. Y así sucesivamente con otros instrumentos durante toda la obra hasta el gran “tutti” orquestal. No tengo duda que siendo una muy buena estudiante de piano, Velázquez no sólo escuchara sino que intentara interpretar esta y muchas otras piezas. Y al “inspirarse” en la obra de Schumann u alguna otra (como proponen las amigas referidas), sabía lo que hacía al componer su celebérrima canción. Esto acaso sea normal que suceda, el fenómeno de “la influencia”, que es válido siempre que no se llegue al plagio desvergonzado. Mi versión favorita del concierto de Schumann, la que abruma mis sentidos en todos los sentidos, es la de la pianista georgiana Khatia Buniatishvili con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt:

Por mi parte, en cada país que he estado para cantar y/o audicionar, he interpretado la canción mexicana. Estados Unidos, México, Japón, Inglaterra, Suecia, Alemania y Lituania. En Japón, no sólo en una gira de 18 conciertos, ¡también en los karaoke bar!, donde era invitado por mis amigas y admiradoras japonesas (ahí canté también canciones de Los Panchos, trio muy popular en el país oriental). En Lituania, en el aniversario de la fundación de la ciudad capital, Vilna o Vilnius, en 2013. En 2014, con Vilnius Percussion Ensemble, que organizó una gira en el báltico teniendo como título de la misma, Bésame mucho.

Yo que durante mi colaboración en SDPnoticias no he mostrado o presumido mis posibilidades como cantante, o lo hecho muy poco, haciendo ahora compañía a colegas que el pasado 21 de agosto han celebrado a Consuelo Velázquez y su “Bésame mucho” , aquí les propongo dos versiones. La primera, un ensayo con Vilnius Percussion Ensamble en el verano de 2014:

La segunda, una interpretación de mayo de 2018, con la Banda del Gobierno del Estado de Tabasco, dirigida por el maestro Denis Nelson, quien también realizó un agradable arreglo bolero/fox trot a la afamada canción de Consuelo Velázquez :

Por Héctor Palacio @NietzscheAristo