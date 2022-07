Mientras Pedro Sánchez, presidente de España, indolente voltea la mirada ante los excesos, la violencia y la fuerza de Marruecos contra su otrora colonia, el pueblo saharaui, donde cientos son masacrados inmisericordemente, Pedro Castillo, presidente de Perú, busca restablecer los vínculos diplomáticos con el único pueblo hablante de español en África, la República Árabe Saharaui Democrática.

La cruenta guerra no solo se libra en lo que un día fuera territorio ruso... Ucrania, también en África el azote bélico diezma seres humanos, pero como aquellos no son blancos de ojos azules y no representan incomodidad para Rusia, pues simplemente no existen en las noticias mundiales... ciudadanos catalogados en escalafones... así parece tenerlos la ONU, varios representantes de naciones y las diferentes organizaciones que en teoría se encargan de ser garantes de los derechos humanos universales.

Marruecos incesante nuevamente busca la validación de su inexistente soberanía sobre el territorio del pueblo saharo; después de convencer a Pedro Sánchez de que todo marcha de maravilla en esos lares, ¿ahora busca palanca en el Parlamento Andino? ¿Es tiempo de hablar seriamente de los destinos trazados para los pobladores que defienden con la vida sus territorios en el Sahara Occidental? ¿Por qué la ONU y los diferentes organismos internacionales de Derechos Humanos fingen demencia, ceguera y sordera ante un conflicto a todas luces contrario a lo fijado por el Derecho Internacional que ellos mismo conocen? ¿Qué parte no entiende Marruecos? Por señalar sólo algunos de los tantos acuerdos y resoluciones:

Más de 60 resoluciones del Consejo de Seguridad y Asamblea General de la ONU.

Resolución del Tribunal Internacional de Justicia de la Haya, en 1975.

Múltiples resoluciones del Parlamento de la Unión Europea.

Acuerdos de la Unión Africana, de la que la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) forma parte.

Sentencia reciente de la Corte de Justicia de la Unión Europea, en 2019, que anula los acuerdos económicos de la Comisión Europea con Marruecos porque afectan al Sahara Occidental y este territorio no es marroquí.

Pronunciamientos de centenares de gobiernos locales y regionales.

Ya en varias columnas escritas con antelación hemos puesto el tema sobre la mesa.

Como bien lo acabamos de leer, la comunidad internacional donde se incluyen: Naciones Unidas, Unión Europea, La Corte Internacional de Justicia así como también La Corte Europea de Justicia, se han posicionado y no reconocen ninguna soberanía de Marruecos sobre la parte en disputa, el Sahara Occidental, en estas fechas del 1 al 8 de julio, los representantes del Parlamento Andino están compartiendo agenda en África y en apariencia llevan nuevamente el tema a la mesa de discusión, 13 países han solicitado al Parlamento Andino el abordaje del delicado tema… La autodeterminación de la RASD.

Dentro de la mencionada agenda se pretende visitar hoy 4 de julio, Laayoune, ciudad militarmente forzada por Marruecos, esto a todas luces representa un conflicto diplomático. ¿Saben acaso los representantes del parlamento Andino que esta acción los convertirá en avales de una ocupación militar? ¿Saben los representantes del Parlamento Andino las garrafales violaciones a los derechos humanos del pueblo saharaui ocurriendo en el mismo lugar donde se pretende realizar esta reunión plenaria?

¿Por qué la insistencia de sesionar en Laayoune y no en Marrakech?

Me vino a la memoria cuando quisieron hacer aquella reunión en Dajla donde se incluía a México, por si no recuerdan, aquí comparto.

Recordemos también que la República Árabe Saharaui Democrática, RASD, tiene el respaldo por derecho al pertenecer a la Unión Africana, luego entonces el parlamento Andino debiera respetar las leyes y normas vigentes respecto al Derecho Internacional, a leguas se nota la estrategia del gobierno de Marruecos, embarrando a los demás y con ello validar la invasión realizada…

También el Parlamento Andino debe saber que su visita a Laayoune, incluye ir contra la voluntad fijada desde el gobierno de Pedro Castillo, ya que él ha tomado la decisión de restablecer relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática, otro inconveniente que al parecer no han sopesado.

Un problema más grave representa lo que está sucediendo al norte del territorio africano no es poca cosa, el mundo convulsiona y en los movimientos muchos pueden tropezar y hasta caer…

Lo hecho por Pedro Sánchez en marzo pasado arremete contrario a Derecho Internacional los pactos establecidos, al comprometerse con el Rey de Marruecos y con ello apoyar la posición marroquí del reconocimiento unilateral de su soberanía en el Sahara Occidental pone en serios aprietos a su gobierno, incluso la delegación española del Frente Polisario le recordó que “España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental, última colonia de África pendiente de descolonización”, por eso les decía al inicio de esta” hay de Pedros a Pedros”…

No pasó desapercibido para la prensa mundial la reacción del representante del pueblo español, Pedro Sánchez, en días pasados, la masacre ocurrida, pasando por encima del derecho internacional mientras avala e incluso elogia el proceder de gobiernos como Marruecos, donde sistemáticamente violan y vulneran los derechos humanos internacionales, la masacre sucedida a escasas hora de realizarse la cumbre de la OTAN en Madrid puso focos rojos que el gobierno español intenta ocultar.

¿Sus detractores utilizarán lo anterior en su contra? Echar la culpa a las “mafias”, no siempre es el camino fácil…