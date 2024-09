Sonora Power

Fui parte de la multitud de más de 140 mil personas que acudimos al llamado de Andrés Manuel López Obrador para ocupar el Zócalo de la Ciudad de México. Solo que en esta ocasión no se trato de una lucha política per se.

El objetivo era la despedida, una rendición de cuentas final y una última cita con la multitud que le ha acompañado a lo largo de una meteórica carrera política de más de 30 años.

Los seguidores de AMLO ocuparon por enésima ocasión esa plaza pública, el corazón político de México, en una mezcla de fascinación, satisfacción y cierta nostalgia y hasta tristeza.

No es que el presidente se haya ido, de hecho le quedan exactamente 4 semanas en el cargo. Tampoco es que no haya emprendido su última batalla política, que es la de lograr la reforma del poder judicial, un asunto que ha generado enormes resistencias en la reacción política y que los trae desconsolados y sin entender el momento que vive el país.

Tampoco es que no vaya a volver a un Zócalo pletórico, le queda la ceremonia del grito de independencia, quizá sí su última vez, antes de entregarle la banda a Claudia Sheinbaum pardo, su sucesora.

Hay que leer y observar a López Obrador para comprender lo que ha sucedido, él como dirigente está satisfecho del camino andado, y ha logrado dejar su huella en una transformación que puso ya a México en un nuevo orden, pues en buena medida el resultado de su activismo político, primero como dirigente de masas, segundo como defensor de la dignidad de quienes menos tienen, es que el pueblo mexicano despertó y no está dispuesto a dar marcha atrás.

Esa es la realidad, el mismo presidente habló de su legado durante su mensaje alusivo al sexto informe de gobierno, subrayando:

“En este sexenio sentamos las bases de la transformación que necesitaba el país. Ha quedado de manifiesto, entre otras cosas, la imperiosa necesidad de separar el poder económico del poder político y de que el gobierno represente a todas y a todos, a ricos y a pobres, a la gente del campo y de la ciudad, a creyentes y no creyentes. Necesitamos, eso no hay que olvidarlo, necesitamos continuar con esa política, una auténtica democracia, no una simulación, no una oligarquía con fachada de democracia, democracia verdadera, poder del pueblo”.

AMLO, presidente de México