Las sanaciones para la afición de Rayados, de Vucetich, de Miguel Herrera y de Aldo de Nigris, tienen indignado a la parte de norte del pambol de nuestro país, sufren y se quejan amargamente, amagan sus seguidores en irse a la MLS y en abuchear el himno de la Liga, bien bravos los regios.

’Bravisimos’, acusan a la liga de un persecusión y hostigamiento, y al futbol mexicano de envidia descontrolada y mala voluntad.

Tranquilos, el mundo y el futbol no gira alrededor de ustedes.

Las decisiones de la Liga son malas, pero no por maldad sino por disparejas, en ocasiones absurdas y contradictorias. Lo que lastima es la disparidad, el contentillo con el que se aplica el reglamento…aaaaa, eso sí: siempre y cuando me afecte a mí, si le afecta a los demás no.

Vucetich se equivocó, lo dice el reglamento. No se lo inventaron. Miguel Herrera también se equivocó. Aldo De Nigris perdió peor porque lo hizo en Twitter. La sanción a la afición de Rayados, otra vez en Torreón, fue protagónica, y les pusieron dedo. No son esas sanciones las que duelen, sino que no se sancionaron a otros que también se equivocaron y quedaron impunes, ejemplos hay muchos y de Tigres y Monterrey también. No sean ‘llorones’ porque cuando han sido beneficiados por la desigualdad y la doble moral de los que hoy son sus verdugos, guardan silencio.

En las salas de prensa no se mejoran las cosas ni se estandarizan criterios. En Twitter no apagan los incendios, se hacen gigantes. Y en la tribuna nos falta mejorar a todos. El futbol mexicano debe exigir cancha pareja para todos, siempre…. y no nada más cuando se les afecte directamente.

